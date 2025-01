Obranu Grónska jsme zanedbali, uznává Dánsko. Premiérka chce mluvit s Trumpem

„Dlouhá léta jsme zanedbávali nezbytné investice do lodí a letadel, které pomohou monitorovat naše království, a s tím se nyní snažíme něco udělat,“ řekl dánský ministr obrany Troels Lund Poulsen.

Dánská premiérka Frederiksenová na čtvrteční večer svolala schůzi s lídry stran zastoupených v parlamentu včetně dvou zástupců Grónska, které podle agentury AFP chtěla informovat o krocích Kodaně po Trumpových kontroverzních výrocích. Ze dvouhodinového jednání dánských politiků se objevilo jen málo podrobností, napsala později AFP.

Frederiksenová řekla, že její kancelář Trumpa oslovila, nicméně premiérka s ním ještě nemluvila. „Navrhli jsme rozhovor mezi námi. Nemyslím si, že se stane něco konkrétního, dokud nebude zvolený prezident uveden do úřadu,“ sdělila. Trumpova inaugurace se bude konat 20. ledna. Premiérka zopakovala, že nevěří, že by se budoucí šéf Bílého domu pokusil zmocnit Grónska násilím. „Nemáme důvod se domnívat, že se to stane,“ řekla.

Trump v úterý na své tiskové konferenci nevyloučil použití vojenského či ekonomického nátlaku k získání Panamského průplavu či Grónska. Jeho slova odmítla řada evropských politiků. Grónská vláda ve středu prohlásila, že „Grónsko patří obyvatelům Grónska“ a o jeho budoucnosti rozhodují výhradně jeho obyvatelé. Uvedla však, že s USA bude pokračovat ve spolupráci, jelikož jsou jedním z jeho nejbližších partnerů.

V Grónsku se nacházejí velké zásoby nerostných surovin a ropy, i když průzkum ložisek ropy a uranu je zakázán. Území má strategickou polohu v Arktidě a nachází se tam americká vojenská základna. Grónsko je klíčové pro americkou armádu a její systém včasného varování před balistickými střelami, napsala agentura Reuters.

Grónsko, kde žije asi 57 tisíc obyvatel, je součástí Dánského království. Do roku 1953 bylo jeho kolonií a v roce 2009 získalo rozsáhlá autonomní práva včetně práva na prohlášení nezávislosti na Dánsku. Dánsko, které je členem EU a NATO, nadále spravuje za Grónsko bezpečnost a zahraniční politiku.