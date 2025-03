Nepříliš vřelé vztahy sedmačtyřicetileté Frederiksenové s administrativou Donalda Trumpa mají prvopočátek v srpnu 2019, kdy se dánská premiérka stala hromosvodem amerického hněvu. Vládce Bílého domu jí tehdy navrhl odkoupení Grónska výměnou za převzetí dánských subvencí a vysokou jednorázovou částku. Premiérka s pobavením odmítla a zhrzený Trump v reakci zrušil chystanou návštěvu Kodaně.

Skok o šest let do současnosti. USA hrozí invazí do Grónska a na ostrov ledu posílá vyslance současné administrativy. Aktuálně se tam chystá viceprezidentova manželka Usha, i přes vlnu kritiky se k ní přidá její manžel, který to oznámil v podivně sarkasticky pojatém videu na sociálních sítích. Frederiksenová přišla s ostrou kritikou, přitom ještě před pár týdny Vance chválila v tématu, které jinak zcela rozdílné politiky spojuje.