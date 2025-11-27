Dánská diplomacie zřídila noční hlídku, bude sledovat Trumpova prohlášení

  22:22
Dánská vláda zřídila noční službu na ministerstvu zahraničí. Cílem této „noční hlídky“ ovšem podle něj není chránit zemi před bílými chodci a divokými, jako tomu je v kultovním seriálu Hra o trůny, nýbrž monitorovat prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa v době, kdy Kodaň spí.
Americký prezident Donald Trump hovoří s médii v zahradě Bílého domu ve...

Americký prezident Donald Trump hovoří s médii v zahradě Bílého domu ve Washingtonu. (22. listopadu 2025) | foto: Aaron SchwartzReuters

Dánská premiérka Mette Frederiksenová (9. ledna 2025)
Americká vesmírná základna Pituffik v Grónsku (10. května 2023)
Americká vesmírná základna Pituffik v Grónsku (10. května 2023)
Letiště v grónském Nuuku (6. srpna 2024)
Noční služba dánské diplomacie začíná v 17:00 SEČ a kolem 7:00 SEČ dánské vládě a příslušným úřadům rozesílá zprávu, která obsahuje informace o tom, co bylo řečeno a co se odehrálo.

K nočnímu sledování vývoje v USA Dánsko podle informací deníku The Guardian zřejmě přistoupilo v důsledku diplomatické roztržky mezi Kodaní a Washingtonem ohledně Grónska.

Trump má smůlu. Grónsko chce své nerostné bohatství především pro sebe

Trump od lednového nástupu do Bílého domu opakovaně vyjádřil zájem anektovat tento strategicky důležitý ostrov. Grónsko odpovědělo, že není na prodej a že si o své budoucnosti rozhodne samo. Ostrov je autonomní oblastí Dánského království.

Iniciativa je podle deníku Politiken jedním z několika příkladů toho, jak se dánská diplomacie a státní správa musely přizpůsobit počínání druhé Trumpovy administrativy.

Jak získat Grónsko? Přidružit ho k USA jako tichomořské ostrovy, uvažuje Trump

„Lze říci, že situace v Grónsku a časový rozdíl mezi Dánskem a Spojenými státy byly poměrně důležitými faktory, které na jaře vedly k zavedení tohoto opatření,“ sdělil deníku The Guardian zdroj blízký dánské diplomacii.

Dánské ministerstvo zahraničí v této souvislosti podle listu uvedlo, že vynaložilo „kolektivní úsilí“, aby mělo aktuální informace o Trumpových vyjádřeních, namísto toho, aby se všichni museli hned vrhat ke svým mobilům, aby se dozvěděli nejnovější zprávy z USA.

Grónsko nakonec anektujeme, myslí si Trump. Ostrov chystá ostřejší odpověď

Bývalý hlavní analytik dánské obranné zpravodajské služby Jacob Kaarsbo uvedl, že tento vývoj dokládá, že představa, že USA jsou největším a nejdůležitějším spojencem Dánska, je mrtvá.

„Spojenectví jsou založena na společných hodnotách a společném vnímání hrozeb,“ řekl Kaarsbo.“Trump s námi nesdílí ani jedno z toho a já bych řekl, že to nesdílí ani s většinou Evropanů,“ dodal.

Dánská diplomacie zřídila noční hlídku, bude sledovat Trumpova prohlášení

