Výbušniny na ranveje, krevní vaky. Když Trump hrozil, Dánové se v Grónsku chystali

  9:22
Zatímco si americký prezident Donald Trump opakovaně činil nároky na Grónsko, které je autonomní součástí Dánského království, Kodaň se v lednu připravovala na možný útok. Na své ostrovní teritorium přepravila krevní vaky na transfuzi či výbušniny na zničení ranvejí. Na ostrov se přemístily elitní jednotky, Dánsko si zajistilo také podporu evropských spojenců.
Letiště v grónském Nuuku (6. srpna 2024) | foto: Profimedia.cz

Dánský ministr obrany Troels Lund Poulsen a šéf dánských ozbrojených sil...
Dánští vojáci po příjezdu do přístavu v Nuuku v Grónsku. (18. ledna 2026)
Dánský letoun s vojenským personálem přistál v grónském Nuuku. (15. ledna 2026)
Grónsko. Vojenské plavidlo HDMS Knud Rasmussen dánského královského námořnictva...
Když na začátku letošního roku přiletěli do Grónska dánští vojáci, vezli s sebou výbušniny ke zničení přistávacích drah v hlavním městě Nuuku a v Kangerlussuaqu, což je městečko severně od metropole. V případě americké invaze měli detonací ranvejí zabránit přistání amerických letadel, uvedla dánská veřejnoprávní společnost DR s odkazem na své zdroje z dánské vlády a úřadů, ale i zpravodajských služeb Dánska a dalších zemí.

„V takové situaci jsme nebyli od dubna 1940,“ sdělil DR dánský zdroj z oblasti obrany. Na rozdíl od německé okupace za druhé světové války ale Kodaň zvolila strategii se v případě útoku bránit.

Pokud USA zaútočí na zemi NATO, bude to konec všeho, řekla dánská premiérka

Pokud by Spojené státy zaútočily, dánské jednotky u sebe měly mít dostatek munice a postavit se k boji. Dánské stíhačky F-35 vyslané nad ostrov byly také silně vyzbrojeny. Přesto si podle DR žádný z jejích zdrojů nedělal iluze, že by bylo možné odolat americkému útoku.

Dánsko začalo hledat podporu u dalších evropských lídrů bezprostředně po amerických prezidentských volbách v roce 2024. Klíčovým momentem byl podle zdrojů DR útok Spojených států na Venezuelu 3. ledna tohoto roku. Následující den Trump zopakoval, že Spojené státy potřebují Grónsko, čímž obnovil obavy z americké invaze. To výrazně uspíšilo existující plány na vyslání dánských a dalších evropských sil do Grónska.

U Grónska byl evakuován nemocný Američan, Trump poslal k ostrovu lékařskou loď

Jako předvoj poslaly své jednotky na ostrov Dánsko, Francie, Německo, Norsko a Švédsko, za nimi následovaly další posily včetně elitních vojáků. Směrem na sever Atlantiku se vydala také dánská bojová letadla a francouzská válečná loď. Podle DR bylo cílem zajistit přítomnost co největšího množství vojáků různých národností, a tím odradit Spojené státy od případné vojenské akce.

Dánský ministr zahraničí Lars Lökke Rasmussen v reakci na článek DR uvedl, že lednová situace byla mimořádná. Odmítl přitom potvrdit, zda by Dánsko reagovalo stejným způsobem, pokud by se taková situace opakovala. Napětí se podle něj alespoň dočasně podařilo zmírnit, nelze ale vyloučit, že Trump bude své nároky na Grónsko opakovat.

Podle nejmenovaného vysokého francouzského úředníka, který hrál v řešení vývoje spojeného s Grónskem významnou roli, tato bezprecedentní situace Evropu sblížila. „Po grónské krizi si Evropa jednou provždy uvědomila, že musí být schopna postarat se o vlastní bezpečnost,“ uvedl.

Výbušniny na ranveje, krevní vaky. Když Trump hrozil, Dánové se v Grónsku chystali

Letiště v grónském Nuuku (6. srpna 2024)

Zatímco si americký prezident Donald Trump opakovaně činil nároky na Grónsko, které je autonomní součástí Dánského království, Kodaň se v lednu připravovala na možný útok. Na své ostrovní teritorium...

20. března 2026  9:22

