Zatímco jejich vrstevnice u nás řeší maturitu, výběr šatů na ples a trendy na TikToku, osmnáctileté Dánky teď otevírají obálky s razítkem ministerstva obrany. „V únoru mi bude osmnáct a je to pro mě noční můra. Moc z nás z toho nemá dobrý pocit, vlastně jsme docela vyděšené, že nás vyberou,“ svěřila se mladá dívka reportérům britského deníku The Times.
Uznává sice, že „některé dívky budou zklamané, že byly vybrány“, ale dodala, že jiné „budou pravděpodobně překvapeny a bude se jim to líbit mnohem víc, než si myslí“.