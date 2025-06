Vláda má podle listu The Guardian takřka jistou parlamentní většinu, příslušnou legislativu chce navrhnout ke schválení během podzimu. Dánský ministr kultury Jakob Engel-Schmidt doufá, že vstřícný krok vlády směrem k občanům jim zjednoduší život. „V zákoně jasně říkáme, že každý má autorská práva na své tělo, tvář i hlas. Současná legislativa s tím nepočítala a nechránila tak lidi dostatečně před důsledky zneužití nástroji umělé inteligence,“ dodal.

Co to bude znamenat v praxi? Dánové budou mít v případě, že někdo zneužije jejich identitu, jednodušší cesty k zablokování a smazání obsahu na internetových portálech. Součástí legislativního balíčku je i možnost finanční kompenzace za způsobenou újmu. Omezení se nebude týkat zjevné parodie a satiry. „Samozřejmě ale vstupujeme do neprobádaných vod a opatření můžeme ještě upravovat,“ vysvětluje Engel-Schmidt.

Ministr kultury doufá, že dánský vzor budou následovat i další evropské země. Pomoct tomu může i blížící se dánské předsednictví Rady EU. „Pokud se technologické platformy nepřizpůsobí, budou jim hrozit pokuty a do celé záležitosti může vstoupit i Evropská komise,“ dodává.

Na problém krádeží identity a takzvaná deepfake videa v lednu letošního roku upozornila i bezpečnostní společnost Gen Digital, která vyvíjí antivirové produkty Avast, AVG, Norton, Avira a CCleaner. Podle jejího výhledu pro rok 2025 se AI nástroje vyvinou natolik, že i odborníci budou mít problém určit, co je skutečné, a co nikoli. Týkat se to může i videí nebo fotografií.

„Toho zneužijí tvůrci tzv. deepfakes. Může jít o osobní útoky, například od bývalého partnera, který bude na sociálních sítích šířit falešné fotografie či videa, nebo i o extrémní případy, kdy budou vlády ovlivňovat názory lidí prostřednictvím videí s politickými dezinformacemi,“ uvedla společnost. Na významu proto podle ní získají ověřitelné digitální certifikáty, které pomohou zjistit, co je pravé a co podvrh.