Chudým, nebo Česku? Dánsko se rozhoduje, komu dá nechtěnou AstraZenecu

„Hovořil jsem se Sörenem Broströmem, šéfem dánského zdravotnického úřadu, a chápu to tak, že dánské ministerstvo zahraničí je ochotné, nebo dokonce už zkoumá možnosti, jak se podělit o vakcínu AstraZeneca s chudšími zeměmi,“ řekl šéf evropské pobočky Světové zdravotnické organizace (WHO) Hans Kluge.



Litevská premiérka Ingrida Šimonytéová podle Reuters řekla, že se vakcíny ráda ujme. „Stále máme méně vakcín, než je lidí, kteří se chtějí očkovat,“ uvedla. „Litva proto dala najevo, že je připravena vzít si tolik dávek vakcíny od AstraZenecy, o kolik je Dánsko ochotné se podělit,“ dodala.



Český vicepremiér Jan Hamáček ve středu na Twitteru napsal, že Česko je ochotné vakcíny společnosti AstraZeneca od Dánska odkoupit. Český velvyslanec v Kodani připustil, že Dánsko návrh zvažuje.



Jan Hamáček @jhamacek Sháníme vakcíny po celém světě. Jsme ochotni odkoupit AstraZenecu z Dánska. Já v pondělí odlétám do Moskvy, kde chci dojednat případné dodávky Sputniku V po jeho schválení Evropskou lékovou agenturou. oblíbit odpovědět

„S dánskou stranou jsme v kontaktu od středy a čekáme na to, jak dopadne obecné rozhodování tady v Dánsku o tom, co se s vakcínou AstraZeneca, respektive s jejími zásobami stane, protože, to je to, co v tuto chvíli není jasné,“ uvedl pro MF DNES Pech. „Dánsko vnímá požadavek České republiky pozitivně a je ochotné se jím zabývat,“ dodal.



Dánsko ve středu oznámilo, že kvůli vzniku krevních sraženin u části naočkovaných přestane AstrouZenecou očkovat. Podle Pecha však nyní není v řešení otázky, co s vakcínami, jednotné. Mimo jiné se diskutuje také o tom, že by očkování AstraZenecou mohlo pokračovat, ale pouze na dobrovolné bázi, tedy že by lidé, kteří se vedlejších účinků neobávají, o podání přípravku sami požádali.



Případný obchod tak závisí prý hlavně na tom, kdy padne finální dánské rozhodnutí. „Neumím to odhadnout, takové rozhodování většinou neprobíhá příliš dlouhou dobu, myslím si, že začátkem příštího týdne, pokud nedojde k nějakému novému vývoji,“ říká velvyslanec.

Kolik dávek vakcín od společnosti AstraZeneca má Dánsko k dispozici, není jasné, do země jich bylo dovezeno přes dvě stě tisíc. Dánsko zmíněnou vakcínou neočkuje už od 11. března, kdy byla její aplikace pozastavena kvůli podezření na závažné vedlejší účinky, ve skladech by tedy mohla být solidní zásoba.

Agentura Reuters napsala, že WHO nekritizovala Dánsko za jeho rozhodnutí přestat očkovat AstraZenecou. Organizace uvedla, že každý stát by měl mít možnost sám rozhodnout o vlastním očkovacím programu na základě proočkovanosti, počtu nakažených a počtu hospitalizovaných.



WHO i Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) nadále doporučují očkovací přípravek od AstraZenecy používat, protože přínos této vakcíny je podle nich větší než rizika s ní spojená.

Vakcíny ze Slovenska

Česko může už teď počítat alespoň s pomocí ze Slovenska. Nový slovenský premiér Eduard Heger slíbil při včerejší návštěvě Prahy Česku 10 tisíc dávek od společnosti Moderna. Každá dávka navíc bude dobrá. Ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) včera uvedl, že by se počet očkovaných měl postupně zvednout až na sto tisíc denně. Pomoci by tomu měly nyní hlavně vakcíny od společnosti Pfizer, kterých má Česko dostat oproti původnímu plánu prý přes milion navíc.