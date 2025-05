Daňové škrty a úlevy prošly o jediný hlas. Trump si doma připsal velké vítězství

Na palubě malého letadla Cessna 550, které dnes v mlze havarovalo v kalifornském San Diegu, zahynulo několik lidí. Novinářům to řekl Dan Eddy z místního hasičského sboru s tím, že na zemi nebyl při...

Vláda schválila misi českého astronauta Svobody, zaplatí za ni dvě miliardy korun

Vláda schválila misi českého astronauta Aleše Svobody na Mezinárodní vesmírnou stanici, náklady činící dvě miliardy korun rozloží do tří let. V tiskové zprávě to ve čtvrtek sdělilo ministerstvo...