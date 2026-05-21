Dánové nakonec mršinu velryby odtáhnou do přístavu, mohla by explodovat

  12:43
Dánské úřady chtějí mršinu velryby přezdívané Timmy odtáhnout od ostrova Anholt, k němuž ji vyplavilo moře, do přístavu Grenaa v Jutsku, tedy pevninské části Dánska. Akce bude pravděpodobně trvat celý čtvrtek. Jejím důvodem je skutečnost, že pozůstatky keporkaka leží v mělčině u hojně navštěvované pláže turisticky oblíbeného ostrova.

Dánský úřad pro životní prostředí se obává, že mršina by mohla silně obtěžovat místní obyvatele i turisty. Proto bude ještě dnes podniknut pokus o její odtažení. V pátek by pak mohla být velryba podrobena pitvě.

Uhynulá velryba, kterou vyplavilo moře u dánského ostrova Anholt, je keporkak přezdívaný Timmy. (16. května 2026)
56 fotografií

Německé a dánské úřady původně tvrdily, že pozůstatky keporkaka zůstanou v moři u Anholtu. Velryba v březnu a dubnu za velkého zájmu médií a veřejnosti několikrát uvázla na mělčině na severu Německa, v květnu ji dobrovolníci odvezli do Severního moře. Následně ale keporkak uhynul. Ve středu německý bulvární deník Bild napsal, že Timmy nebyl samec, jak se dosud předpokládalo, ale samice (Tina).

Timmy byl Tina, nevyčníval penis. Vědci „opravili" pohlaví uhynulé velryby

„V Grenaa vědci a veterináři provedou vyšetření a odeberou vzorky, stejně jako tomu bylo u předchozích uváznutí větších velryb,“ uvedl dánský úřad s tím, že ohledání v přístavu bude snazší. Navíc by tam média mohla práci na zvířeti pozorovat – za příslušnými bariérami, protože podle úřadů budou použity stroje a ostré nástroje.

Pokud se ukáže, že velrybu nebude možné přesunout do přístavu, Dánové ji plánují prozkoumat na ostrově Anholt.

Dánský úřad pro životní prostředí už dříve varoval, aby se lidé k mršině nepřibližovali, protože hrozí nebezpečí nákazy. Kromě toho by tělo mohlo explodovat. Z aktuálních záběrů je patrné, že už je silně nafouknuté plyny vznikajícími při tlení.

Mrtvý Timmy jako atrakce. Neukáznění turisté si na zdechlině velryby pořídili selfie

„Místní lidé si velmi přejí, aby byla velryba odstraněna co nejdříve, aby nerušila turisty,“ řekla Pia Langeová Christensenová, ředitelka turistické organizace Visit Aarhus, která je odpovědná i za ostrov Anholt. Turistická sezona právě začala.

18. května 2026

Ministerstvo životního prostředí německé spolkové země Meklenbursko-Přední Pomořansko se mezitím snaží získat sledovací zařízení, které na zvíře připevnili zástupci soukromé iniciativy, jež se naposledy pokoušela keporkaka zachránit. Stále není jasné, jak dlouho velryba žila po svém vypuštění zpět do moře 2. května v úžině Skagerrak mezi Dánskem, Švédskem a Norskem.

Anholt (červeně), Grenaa (modře)

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Zemědělství je v krizi, varuje prezident Agrární komory. Volá po zásahu státu

Prezident Agrární komory ČR Jan Doležal na 35. sněmu AK ČR v Olomouci (21....

České zemědělství je kvůli rostoucím nákladům a nízkým cenám komodit v krizové situaci a stát musí urychleně přijmout kroky k jeho stabilizaci, jinak hrozí oslabení potravinové bezpečnosti země a...

21. května 2026  11:38

Beneš má stále rudé ruce. Nulová škoda, tvrdí aktivisté. Drsný vzkaz exprezidenta Zemana

Moravští aktivisté obarvili na rudo ruce sochy druhého československého...

Policie už zná dvojici mužů, kteří ve středu v Brně polili rudou barvou sochu prezidenta Edvarda Beneše před Právnickou fakultou Masarykovy univerzity. K činu se přiznali. Případ policisté řeší jako...

21. května 2026  11:37

