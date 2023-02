Rozložené Rusko bez atomovek, načrtl ukrajinský činitel, jak má skončit válka

„Ponechat Rusům zbraně a jaderné rakety není v našem národním zájmu a ani v zájmu žádné země sousedící s Ruskem,“ řekl v rozhovoru pro The Kyiv Independent Danilov a dodal, že nyní je čas na úplnou demontáž sovětského systému.

Ukrajina podle něj chce, aby rok 2023 byl vítězný. „Ale jsme realisté a myslím, že Západ neví, co si s Ruskem počít,“ podotkl.

Danilov sdělil, že současný počet vojáků nestačí k tomu, aby byl Kreml na bojišti úspěšný, protože vojákům chybí motivace, což může vyústit v novou vlnu mobilizace. „Naše motivace je jasná: musíme osvobodit naši zemi. Jejich motivací je nějaká absurdita o smyšlené velké moci Ruska,“ řekl.

Ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov 2. února řekl, že Rusko připravuje novou velkou ofenzivu, která by mohla začít 24. února. Podle Reznikova Moskva pro potenciální ofenzivu zmobilizovala na 500 000 vojáků.

Danilov uvedl, že se Rusům podařilo zmobilizovat 321 000 lidí, přičemž zhruba 160 000 z nich již poslali na frontu. Druhá polovina nově zmobilizovaných ruských sil zůstala na ruských a běloruských cvičištích. Když budou i tito vojáci posláni do bitvy, mohlo by to být podle něj pro Ukrajinu náročné.

Rusko „žebrá“ a chce vyjednávat

Tajemník ukrajinské bezpečnostní rady zároveň v pondělí sdělil, že Rusko začíná „žebrat“ o vyjednávání a využívá k tomu prostředníky.

„Začínají si uvědomovat, že rozhodně nejsou schopni dosáhnout cílů v obsazování naší země, které si dříve stanovili. Proto dnes žebrají. Zapojují do toho celou řadu prostředníků,“ cituje Ukrajinska Pravda rozhovor, který poskytl Radiu NV. Za prostředníky přitom označil Brazílii a „kohokoli si dovedete představit“.

Zároveň Danilov představil čtyři podmínky, které Ukrajina stanovila Rusku pro vyjednání míru. Zaprvé by se Rusko mělo stáhnout ze všech ukrajinských území, která jsou nyní okupována.

Dále žádá tribunál pro ty, kteří válku rozpoutali, a pro ty, kteří zabíjejí děti, seniory a ženy. Požaduje také bezpečnostní záruky pro Ukrajinu. Jako poslední zmínil vyvození odpovědnosti a zdůraznil, že o „přijetí podmínek teroristů“ nemůže být řeč.