KOMENTÁŘ: Nová energetická unie bude levnější a propojenější

Na našich hranicích se evropská bezpečnost otřásá v základech vlivem ruské brutality. Od začátku Putinovy invaze vynaložila Evropa za fosilní paliva z Ruska částku odpovídající hodnotě 2 400 letounů F-35. Takto nelze pokračovat.

Navíc na odvětví energetiky připadá v Evropě 75 % emisí skleníkových plynů. Čím déle potrvá dekarbonizace, tím déle budeme vystaveni nestálosti cen fosilních paliv a krizím spojeným se změnou klimatu.

Proto jsem dne 26. února představil akční plán EU, jehož cílem je plně využít potenciál naší energetické unie.

Pokud jde o zelenou transformaci, postupujeme rychle kupředu. Ale v celé Evropě se již několik let čeká na výstavbu větrných turbín a solárních elektráren. Čeká se, až se uvolní stovky gigawattů zelené a cenově dostupné energie. Zkrátíme proto průtahy při vydávání povolení, které brzdí rozvoj projektů obnovitelných zdrojů, a umožníme rychlejší dodávky cenově dostupné zelené energie Evropanům. Usnadníme také uzavírání dlouhodobých smluv na energii z obnovitelných zdrojů, abychom zajistili, že odběratelé čisté elektřiny budou chráněni před krátkodobými výkyvy na energetických trzích.

Dále posílíme a zefektivníme naši energetickou unii. Dnes využíváme pouze polovinu potenciálu našich sítí. Jako by Evropa měla 100 dálnic, ale využívala by z nich pouze 50, a v budoucnu jich přitom bude třeba 200! Komise proto povede užší koordinaci mezi členskými státy při řízení trhů s energií, plánování rozvoje sítí a přípravě na krize.

Budeme také směřovat sdílené a strategické evropské investice do zvýšení efektivity, elektrifikace a modernizace. A uzavřeme trojstrannou smlouvu o cenově dostupné energii, která propojí veřejný sektor, vývojáře a výrobce čisté energie s průmyslovými odvětvími, jež spotřebovávají hodně energie. Jde nám o zvýšení rozsahu a zajištění předvídatelnosti.

S dekarbonizací naší ekonomiky poptávka po zemním plynu klesá, ale ještě nějakou dobu zůstane významnou součástí našeho energetického mixu. Náš akční plán se proto zaměřuje na zlepšení regulačního dohledu, aby trhy se zemním plynem byly spravedlivější. Usilujeme také o využití kupní síly EU, abychom získali lepší podmínky pro dovoz od spolehlivých dodavatelů LNG.

Co toto vše znamená pro evropské domácnosti a podniky? Celkově máme potenciál dosáhnout v roce 2025 úspor ve výši 45 miliard eur, které do roku 2030 vzrostou na nejméně 130 miliard eur ročně a od roku 2040 na 260 miliard eur ročně. Celkově můžeme do roku 2040 ušetřit až 2,5 bilionu eur na dovozu fosilních paliv.

Tyto úspory máme na dosah. Musíme však spolupracovat: EU, členské státy, soukromý sektor i občané. Společnými silami můžeme zmíněný potenciál naplno využít.

Začínali jsme jako Evropské společenství uhlí a oceli. Nyní jsme evropským společenstvím větrných turbín, solárních panelů a geotermálních generátorů. Tam, kde nás kdysi dělily zákopy a železná opona, propojuje nás nyní elektrické vedení, kabely a interkonektory. Potřebujeme dokončit to, co jsme začali před 70 lety a naplno rozvinout potenciál naší energetické unie. Je nejvyšší čas.