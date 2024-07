Král David válčí proti Hamásu. Rozbitou izraelskou společnost spojuje hrdina z Gazy

Sedmý říjen loňského roku je nejtemnějším dnem v šestasedmdesátileté historii státu Izrael. Teroristé z Hamásu zaskočili izraelské tajné služby i armádu, o šábesu nad ránem pronikli na území židovského státu, kde zmasakrovali 1 139 lidí, další tisíce zranili a 251 jich odvlekli do zajetí. Přestože ne všemi oběťmi byli Židé, pořád je to největší pogrom od holokaustu. A v duších Izraelců zanechal hlubokou ránu, z níž se bude země zotavovat možná desítky let.

To byl politický šrapnel. Goldfus byl okamžitě povolán na generální štáb k vysvětlení, za svá slova se omluvil, ale neodvolal je. Za to byl náčelníkem generálního štábu „přísně pokárán“ – a o šest týdnů později povýšen.