Do dámského rybníku smějí i trans ženy, rozhodli v Londýně

„Pánský rybník Highgate bude přístupný trans mužům, jejichž biologické pohlaví je ženské, a dámský rybník Kenwood bude přístupný trans ženám,“ cituje britský list The Times vyjádření městské rady Londýna.
Rozhodnutí přišlo po veřejné konzultaci s 38 tisící respondenty, v níž 86 procent z nich podpořilo zachování stávajících trans inkluzivních ujednání. Městská rada tvrdí, že stejný přístup podpořili i běžní uživatelé rybníků.
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Rozhodnutí londýnské městské rady znamená, že rybníky nebudou podle britského zákona o rovnosti považovány za prostory určené pouze pro jedno pohlaví. Pokyny vydané britskou vládní komisí pro rovnost a lidská práva potvrdily, že služby určené pouze pro jedno pohlaví se zakládají na biologickém pohlaví. Následovalo to po rozhodnutí tamního Nejvyššího soudu z dubna 2025, že definice ženy v zákoně o rovnosti je založena na biologickém pohlaví.
To se nelíbí protitransgenderové organizaci Sex Matters, která vyhrála počátkem tohoto roku spor u odvolacího soudu a může tak pokračovat ve svém soudním sporu ohledně přístupové politiky u rybníků v Hampsteadu. Tvrdí, že umožnit transgender lidem využívat zařízení podle pohlaví, s nímž se identifikují, představuje diskriminaci na základě biologického pohlaví.
Během čtvrtečního zasedání výboru označil jeden z členů, Steve Goodman, tuto přístupovou politiku za „nepřijatelnou“. Naopak výkonná ředitelka londýnské správy pro životní prostředí Katie Stewartová uvedla, že při implementaci podmínek se město bude spoléhat na „selský rozum“ zaměstnanců rybníku.
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„Pokud někdo přijde a je zcela zjevné, že se jedná o muže, který se snaží využít ženský bazén, budeme se spoléhat na zdravý rozum našich zaměstnanců a důvěřovat jim,“ řekla na jednání Stewartová. „Ačkoli rozsudek Nejvyššího soudu potvrdil právní definici ‚pohlaví‘, nerozhodl o tom, že se všechny služby otevřené trans lidem musí změnit na služby striktně oddělené podle pohlaví,“ cituje předsedu výboru Chrise Haywarda britský list The Guardian.
Pláže podle pohlaví oddělených rybníků v Hampstead Heath v minulosti umožňovali nahé opalování nebo opalování nahoře bez. V posledních letech ale došlo k zákazu. V Hampstead Heath se rovněž nachází rybník, který je určený pro obě pohlaví.