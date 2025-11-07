Další vzkaz EU Rusům. Zpřísnila jim vízová pravidla, reaguje na sabotáže

Autor: ,
  14:01aktualizováno  14:25
Evropská komise zpřísnila vízová pravidla platná pro ruské občany. Nově nebudou získávat víza pro opakovaný vstup a budou muset žádat o vízum při každém vstupu do Evropské unie. Krok podle EK souvisí se zvýšenými bezpečnostními riziky, která vyplývají z nevyprovokované a neodůvodněné ruské agrese proti Ukrajině, včetně zneužívání migrace jako zbraně.
Fotogalerie4

Šéfka zahraniční politiky Evropské unie Kaja Kallasová hovoří v sídle EU v Bruselu. (3. září 2025) | foto: Virginia MayoČTK

„Zahájit válku a očekávat volný pohyb v Evropě je těžké ospravedlnit,“ uvedla na sociální síti X šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. „EU zpřísňuje vízová pravidla pro ruské občany uprostřed pokračujících narušení kvůli dronům a sabotážím na evropské půdě,“ dodala s tím, že „cestování do EU není samozřejmost, je to privilegium“.

Od nynějška nebudou moci ruští občané získat víza pro více vstupů. To znamená, že Rusové budou muset pokaždé, když plánují cestu do EU, zažádat o nové vízum. Podle komise to umožní důkladnou a častou kontrolu žadatelů s cílem zmírnit jakékoli potenciální bezpečnostní riziko. Budou nicméně existovat výjimky pro omezené a odůvodněné případy, jako jsou nezávislí novináři a obránci lidských práv.

Unie je v pr..., tvrdí Fico. Nový balík sankcí proti Rusku ale nakonec podpoří

O opatření rozhodla komise ve čtvrtek na základě hlasování v poradním výboru EK, který se tématem zabývá a ve kterém zasedají zástupci členských států. Zpřísnění vízových pravidel vstoupí v platnost v sobotu, doplnil mluvčí Evropské komise Markus Lammert.

Brusel po ruském vpádu na Ukrajinu v roce 2022 Rusům ztížil možnost získávat schengenská víza, když zrušil dohodu o zjednodušení vízového režimu. Někteří členové unie, například baltské státy, ale i Česká republika, zašly ještě dál a Rusům zakázaly na své území jezdit nebo jim tuto možnost výrazně omezily. Liberální v této věci naopak zůstává Itálie, Francie, Španělsko a vůči Moskvě celkově vstřícné Maďarsko. Vydávání víz zůstává v kompetenci jednotlivých zemí EU, takže Evropská komise může proces ztížit, zavést plošný zákaz vstupu ale nemůže.

Loni schengenská víza podle dat unijní exekutivy získalo více než půl milionu Rusů, což je výrazně více než v roce 2023, ale hluboko pod úrovní z dob před ruským vpádem na Ukrajinu. V roce 2019 evropské úřady vydaly víza více než čtyřem milionům občanů Ruské federace. Tlak na omezení vydávání víz se objevil i v souvislosti s vysokým počtem ruských turistů, kteří dorazili do Evropy letos v létě.

Julija Navalná, vdova po ruském opozičním politikovi Alexeji Navalném, nicméně již v září v dopise šéfce unijní diplomacie před omezením víz varovala. Podle ní by se EU měla zaměřit spíš na oligarchy a ty, kteří šíří ruskou propagandu, než na turisty.

Ruská opozice se požírá mezi sebou. Vdova po Navalném dělá jednu chybu za druhou

Mluvčí EK v pátek v této souvislosti zdůraznil, že ze zákazu existují určité výjimky. „Patří mezi ně například blízcí rodinní příslušníci ruských občanů s bydlištěm v EU a rodinní příslušníci občanů EU. Ti mohou mít víza pro více vstupů platná až na jeden rok,“ uvedl Lammert.

Členské státy podle něj mohou výjimečně a v odůvodněných případech i nadále vydávat víza pro více vstupům osobám, o jejichž bezúhonnosti a spolehlivost není pochyb. „Patří sem disidenti, nezávislí novináři, obránci lidských práv a zástupci organizací občanské společnosti,“ dodal mluvčí EK.

Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)

Bez cizích armád se Gaza zhroutí. Mír vydrží jen pár let, varuje Kalhousová

Nejčtenější

Na prodej je vila po Petru Kellnerovi od slavného architekta. Nahlédněte dovnitř

Vila ve Vraném nad Vltavou od Josefa Pleskota pro Petra Kellnera.

Realitní kancelář WIN & WIN reality inzeruje na svém webu vilu, která se dostala do učebnic architektury. Podle zápisu v katastru nemovitostí je jejím vlastníkem podnikatelka Renáta Kellnerová....

Jak se nakupuje v nizozemské „matce“ českého Alberta. Ceny někdy překvapí

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s...

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s potravinami. V Česku provozuje přes tři stovky supermarketů pod značkou Albert. Jak to vypadá v Albertově „mateřské zemi“...

Česko má po 13 letech světovou Miss Earth. Korunku získala Natálie Puškinová

Natálie Puškinová zvítězila na Filipínách v soutěži krásy Miss Earth. Stala se...

Česko má další světovou královnu krásy. Mezinárodní soutěž Miss Earth 2025 vyhrála ve filipínské Manile studentka Natálie Puškinová (21). Je druhou českou nositelkou tohoto titulu.

Zemřela herečka Věra Křesadlová. Tvář nové vlny a manželka Miloše Formana

Z filmu Intimní osvětlení

Ve věku 81 let zemřela Věra Křesadlová. Česká výtvarnice, divadelní a filmová herečka i zpěvačka byla matkou známých hereckých dvojčat Petra a Matěje Formanových. Byla druhou manželkou režiséra...

Tři roky odříkání. Vágner se pochlubil úlovkem největší ryby vltavské kaskády

Jakub Vágner ulovil největší rybu orlické přehrady. (2. listopadu 2025)

V nedělním dešti se z orlické přehrady přihlásil rybář Jakub Vágner s dalším významným úlovkem. Ve videu popisuje příběh, jak o vylovení obřího sumce usiloval tři roky spolu se svým kamarádem....

Itálii děsí invazivní ohniví mravenci. Bodnutí zanechá jizvy, dokážou zabít i tele

Smrtící mravenec ohnivý. (19. dubna 2023)

Smrtící mravenec ohnivý dorazil k evropským břehům. Ohniví mravenci (Solenopsis invicta) jsou jedni z nejinvazivnějších druhů a kontrolovat jejich populaci je velmi nákladné. V Evropě byl jejich...

7. listopadu 2025  14:36

Najela autem do protisměru, osmiletá dcera zemřela. Ženu policie obvinila z vraždy

Vážná nehoda u Seče na Plzeňsku. Řidička čelně narazila do dodávky, vážně...

Šestadvacetiletou ženu, která v říjnu pod vlivem drog způsobila na Plzeňsku smrtelnou nehodu, obvinila ve čtvrtek policie z vraždy a z pokusu o vraždu, z ohrožení pod vlivem návykové látky a z...

7. listopadu 2025  14:19,  aktualizováno  14:36

Další vzkaz EU Rusům. Zpřísnila jim vízová pravidla, reaguje na sabotáže

Šéfka zahraniční politiky Evropské unie Kaja Kallasová hovoří v sídle EU v...

Evropská komise zpřísnila vízová pravidla platná pro ruské občany. Nově nebudou získávat víza pro opakovaný vstup a budou muset žádat o vízum při každém vstupu do Evropské unie. Krok podle EK souvisí...

7. listopadu 2025  14:01,  aktualizováno  14:25

Zrádce, jak chutná Putinův ko..., vítaly Fica nápisy u školy. Debatu se studenty zrušil

Slovenský premiér Robert Fico (2. září 2025)

Na chodníku před střední školou ve slovenském Popradu se v pátek objevil nápis „Fico je zrádce“. Neznámý autor ho tam napsal v době, kdy měl mít premiér Robert Fico na škole debatu se studenty....

7. listopadu 2025  14:14,  aktualizováno  14:24

Prezidenta zlákala výstava nejdelších motorek světa, prokázal zasvěcené znalosti

Národní technické muzeum v Praze vystavuje 30 motocyklů značky...

Prezident Petr Pavel si nenechal ujít výstavu historických motorek „Böhmerland nebo Čechie. Nejdelší motocykl na světě“, která ve čtvrtek slavnostně začala v pražském Národním technickém muzeu. Sám...

7. listopadu 2025  14:05

Pokutu kvůli volební kampani dostali ODS, SPD, Motoristé i strana Petra Cibulky

Petr Cibulka, aktivista a disident (2017)

Dohledový úřad dosud v souvislosti s letošními sněmovními volbami uložil čtyři pokuty od 10 do 35 tisíc korun. Týkají se parlamentních uskupení ODS, SPD a Motoristů i mimoparlamentní strany Volte...

7. listopadu 2025  13:41,  aktualizováno 

Nova a Prima hlásí úspěšný říjen. U diváků bodovaly zprávy i původní seriály

Ilustrační snímek

V říjnu se oběma našim největším komerčním televizím dařilo. Nova dosáhla v hlavním vysílacím čase (prime time) v cílové skupině 15–54 průměrného podílu na sledovanosti 35,77 %, což představuje v...

7. listopadu 2025

Nejen relikviář. Šlechta za války ukryla na českých zámcích poklady i mumii

Rodinné stříbro, dlouhé zbraně a lahve vína patřily rodině Liebiegů. (3....

O víkendu na západočeském Bečově slaví 40 let od mimořádného nálezu, relikviáře svatého Maura. Zlatou truhlu ukryl před 80 lety v zámecké kapli vévoda Jindřich Beaufort-Spontin. Jeho poklad...

7. listopadu 2025  13:53

Papež ocenil Dukovu odvahu, zmínil i pravdu a lásku

Inaugurační mše papeže Lva XIV. (18. května 2025)

Zesnulý kardinál Dominik Duka podle papeže Lva XIV. podporoval smíření, náboženskou svobodu a dialog mezi vírou a společností. Jeho biskupská služba zůstává příkladem věrné oddanosti svému poslání,...

7. listopadu 2025  13:50

Orbán míří do Bílého domu. Pokusí se oživit šance na summit Trumpa a Putina

Maďarský premiér Viktor Orbán a americký prezident Donald Trump si podávají...

Maďarský premiér Viktor Orbán se chystá na páteční schůzku v Bílém domě s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, která se uskuteční v pátek večer našeho času. Orbán se především pokusí obnovit...

7. listopadu 2025  13:47

Mlejnek Consulting s.r.o.
programátor/ ERP konzultant

Mlejnek Consulting s.r.o.
Praha
nabízený plat: 60 000 - 80 000 Kč

Dalších 31 398 volných pozic

V tunelu se střetlo auto s nadměrným nákladem, dopravu brzdily i další nehody

Dvě hodiny byl uzavřen tunel Hřebeč kvůli nehodě osobního auta a nadměrného...

Stovkám řidičů na frekventované spojnici mezi Čechami a Moravou zkomplikovala v pátek ráno cestu dopravní nehoda v tunelu Hřebeč. Kamion s nadrozměrným nákladem se zde střetl s osobákem. Tunel byl...

7. listopadu 2025  13:38

Jde jim o peníze. Tomáš Pojar promluvil o lidech, kteří ho chtěli zdiskreditovat

Premium
Zapíše se ruský prezident Vladimir Putin do historie podobně jako car Petr I....

Končící premiér Petr Fiala z ODS asi před měsícem oznámil, že se na jednoho z jeho důležitých spolupracovníků chystá diskreditační kampaň kvůli údajnému podezření ze spolupráce se zahraniční...

7. listopadu 2025  13:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.