Další ruský útok na Charkovskou oblast. Sedmnáctiletá dívka zemřela

  7:47
Ruský raketový útok zabil v Charkovské oblasti na východě Ukrajiny sedmnáctiletou dívku a zranil nejméně devět lidí. Dronové útoky hlásí správa sousední Dněpropetrovské oblasti. Rusko uvedlo, že jeho protivzdušná obrana v noci zlikvidovala 31 ukrajinských bezpilotních letounů.
Následky ruského útoku v Charkovské oblasti (snímek je ze 17. listopadu 2025)

Následky ruského útoku v Charkovské oblasti (snímek je ze 17. listopadu 2025) | foto: Reuters

Hasiči v Charkově zasahovali v mateřské škole, na kterou zaútočil ruský dron....
Následky ruského vzdušného útoku na Charkov (1. října 2025)
Hasiči zasahují u požáru po ruském leteckém útoku, který zasáhl trh Barabashovo...
Hasiči bojují s požárem po ruském leteckém útoku, který zasáhl trh v Charkově....
„Sedmnáctiletá dívka, která byla vážně zraněna při raketovém útoku na město Berestyn, zemřela v nemocnici,“ napsal šéf oblastní správy Oleh Syněhubov. Z devíti lidí zraněných při útoku, je podle něho sedm stále v nemocnici.

Šéf správy Dněpropetrovské oblasti Vladyslav Hajvanenko uvedl, že po dronových útocích se v regionu rozhořely požáry, o mrtvých či raněných ale neinformoval.

Následky ruského vzdušného útoku na Charkov (1. října 2025)
Zraněná obyvatelka Záporoží po ruském vzdušném útoku (28. září 2025)
Následky ruského vzdušného útoku na Kyjev (28. září 2025)
Východní Ukrajina. Ruský raketomet Uragan na záběrech ruského ministerstva obrany (29. září 2025)
Ukrajina se brání ruské agresi od února 2022 a Moskva v poslední době zesílila dronové i raketové útoky. Podle analýzy agentury AFP opírající se o ukrajinské údaje byl počet nočních útoků ruskými střelami na Ukrajinu v říjnu nejvyšší od začátku roku 2023. Ruské síly v říjnu na Ukrajinu odpálily 270 raketových střel, což je o 46 procent více než v září, vyplývá z údajů, které denně poskytuje ukrajinské letectvo.

Rusko cílí zejména na ukrajinskou energetickou infrastrukturu a popírá, že by mířilo na civilisty, Ukrajina však běžně hlásí desítky civilních obětí. Také Ukrajina v rámci své obrany útočí na ruském území zvláště svými drony, počet civilních obětí je ale na ruské straně nesrovnatelně menší.

Ruský neonacista vyhlásil soutěž. Nabízí kryptoměnu za snímky popravených Ukrajinců

Ruské ministerstvo obrany informovalo o 31 zlikvidovaných ukrajinských dronech. Deset z nich protivzdušná obrana sestřelila nad Voroněžskou oblastí, stejný počet nad Tambovskou oblastí, ostatní drony nad šesti dalšími oblastmi.

Rusko obvykle neinformuje o celkovém rozsahu ukrajinského vzdušného útoku, ale pouze o sestřelených dronech. Ruský resort obrany nehlásí ani případné škody. Regionální ruští činitelé zpravidla informují o určitých škodách nebo případně zraněných či zabitých civilistech.Tvrzení ani jedné ze stran nelze v podmínkách válečného konfliktu nezávisle ověřit.

Volají z Ukrajiny, jsou to ale Češi, říká kriminalista o podvodných call centrech

Obluda smrdící sírou drtila vše, co jí stálo v cestě. Zemřelo přes 20 tisíc lidí

Záchranáři pomáhají obětem výbuchu sopky Nevado del Ruíz. (14. listopadu 2025)

Sopka Nevado del Ruíz, jež leží v Andách asi 130 kilometrů západně od kolumbijské metropole Bogoty, je aktivní vulkán, který o sobě dává čas od času vědět. Žádná ze zaznamenaných erupcí ale nebyla...

Duku na pohřbu uctili prezidenti i herci. Na Hradě zněl zvon Zikmund, proletěla letadla

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé...

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé státu rozloučili s kardinálem Dominikem Dukou. Arcibiskup Jan Graubner ho v kázání ocenil jako bojovníka za svobodu a...

OBRAZEM: Prezidenti, Turek i Kalousek s Babišem. Kdo nechyběl na Dukově pohřbu

Manželé Klausovi a prezident Petr Pavel. (15. listopadu 2025)

S kardinálem Dominikem Dukou se v sobotu v katedrále sv. Víta na Pražském hradě rozloučily stovky lidí. Jeho blízcí, politici, kněží i herci. Dorazil například prezident Petr Pavel, bývalí prezidenti...

OBRAZEM: Labská bouda slaví půl století, nahlédněte do kuchyně i wellness

Labská bouda v Krkonoších si připomíná padesát let od otevření. (11. listopadu...

Labská bouda v nadmořské výšce 1340 metrů severozápadně od Špindlerova Mlýna je i po padesáti letech provozu oblíbenou zastávkou turistů na hřebenech Krkonoš. Zájem o ni v posledních letech roste. V...

Má Putin Trumpovy explicitní fotky? Bílým domem zatřásly Epsteinovy e-maily

Archivní snímek Donalda Trumpa s Billem Clintonem ze začátku tisíciletí.

Nové e-maily z kauzy okolo zemřelého odsouzeného sexuálního predátora Jeffrey Epsteina obsahují zmínku o fotkách Donalda Trumpa „kouřícího Bubbu“. „Bubba“ se přezdívá bývalému prezidentu Billu...

Další ruský útok na Charkovskou oblast. Sedmnáctiletá dívka zemřela

Následky ruského útoku v Charkovské oblasti (snímek je ze 17. listopadu 2025)

Ruský raketový útok zabil v Charkovské oblasti na východě Ukrajiny sedmnáctiletou dívku a zranil nejméně devět lidí. Dronové útoky hlásí správa sousední Dněpropetrovské oblasti. Rusko uvedlo, že jeho...

18. listopadu 2025  7:47

Kvůli nehodě na Písecku je uzavřen jeden pruh na dálnici D4 ve směru Prahu

Vážná nehoda na D4 na Písecku. (18. listopadu 2025)

Nehoda po páté hodině ranní v úterý zastavila provoz na dálnici D4 na Písecku mezi exity Mirotice a Lety ve směru na Prahu. Na místě zasahují záchranné složky, tvoří se kolony, vyplývá z informací...

18. listopadu 2025  7:01,  aktualizováno  7:15

Trumpovo tažení proti drogám. Nevyloučil útok na Mexiko, mluvit s ním chce Maduro

Americký prezident Donald Trump podepsal návrh zákona, který po bezmála 43...

Americký prezident Donald Trump v noci na úterý řekl, že by zahájil útoky proti Mexiku, pokud by to zastavilo pašování drog do Spojených států. Zároveň prohlásil, že chce o zastavení pašování jednat...

18. listopadu 2025  7:02

Mezinárodní síly mohou zamířit do Gazy, rozhodla OSN. Hamás je proti

Záběr na Pásmo Gazy (11. října 2025)

Rada bezpečnosti OSN v noci na úterý schválila rezoluci počítající s vysláním mezinárodních sil do Pásma Gazy a s možností budoucí cesty k palestinskému státu. Proti se postavilo teroristické hnutí...

18. listopadu 2025  6:29

Investujte do emocí: Diamantový šperk jako ideální vánoční dárek

Ve spolupráci
VVDiamonds

Hledáte vánoční dárek s trvalou hodnotou? Diamantový šperk není jen luxusní pozornost, je to nákup rodinné památky, která spojuje emoce, radost a investici. Nicméně, pro laika může být výběr takového...

18. listopadu 2025

Odolnost Česka je značná, byznys hledá nové trhy. Na cla pozor, míní bankéřka ČNB

Premium
Karin Kubelková (11. listopadu 2025)

Podle odhadu statistického úřadu stoupla tuzemská ekonomika v letošním třetím čtvrtletí o 2,7 procenta. Takhle rychlé tempo čekal málokdo. Vypadá to tedy, že obávaná americká cla se ekonomiky nijak...

18. listopadu 2025

Kolem D4 mají stát obří větrníky vysoké až 250 metrů. Místní to rozděluje už teď

Premium
ilustrační snímek

Když jedete po nejmodernější české dálnici D4, kterou postavili z jižních do středních Čech a dále na Prahu jako vůbec první soukromí investoři, někde v polovině znejistíte. Zhruba od Letů do Milína...

18. listopadu 2025

Operátoři letos o Vánocích zamířili i do města husitů

Mobilní operátoři doprovázejí své vánoční nabídky tematicky laděnými reklamními...

Všichni tuzemští mobilní operátoři již představili své letošní vánoční nabídky. Zákazníkům přinášejí řadu slev, nabízejí i šanci vyhrát zájezd za Santou a také nějaké drobné dárky. I letošní kampaně...

18. listopadu 2025

Jen omluva od BBC nestačí. Zjevné lži a zkreslování se staly rutinou, zní z Izraele

Premium
Izraelská herečka a herec v roli reportérů BBC, Rachel a Haryho. V satirickém...

od naší spolupracovnice v Izraeli Moderátorka stanice BBC Rachel: „Izrael bombardoval nemocnici v Gaze a zabil stovky nevinných lidí.“ Na obrazovce se objeví číslo 500. Moderátorka: „Víc. Přidejte!“ Číslo je přepsáno na 750. Rachel:...

18. listopadu 2025

Firmy plánují zvyšovat mzdy, nejčastěji do pěti procent, vyplývá z průzkumu

Stavět, stavět, stavět. Ale hlavně ekologicky. Zavedení takzvaného superbonusu...

Téměř 70 procent zaměstnavatelů plánuje v příštím roce zvýšit mzdy. Nejčastěji půjde o navýšení do 5 procent, téměř každá čtvrtá firma však plánuje přidat v rozmezí 5 až 10 procent. Vyplývá to ze...

18. listopadu 2025

Náklaďák se v Jeseníkách střetl s osobním autem, nehoda komplikovala provoz

Provoz na silnici I/44 přes Červenohorské sedlo dnes po poledni zkomplikovala...

Provoz na silnici I/44 přes Červenohorské sedlo po poledni zkomplikovala nehoda poblíž Bělé pod Pradědem na Jesenicku, kde se srazil osobní vůz s nákladním automobilem. Jeden člověk se zranil....

17. listopadu 2025  15:05,  aktualizováno  22:21

Ruský útok na tanker přinutil poprvé zemi NATO evakuovat dvě ohrožené vesnice

Letecký pohled na vesnici Plauru v Rumunsku. (12. září 2023)

Kvůli nebezpečí „bezprostředního výbuchu“ nařídily rumunské úřady evakuovat dvě vesnice. Ruský dron totiž způsobil požár na tankeru se zkapalněným plynem na ukrajinské straně hranice. Jde o první...

17. listopadu 2025  16:41,  aktualizováno  22:01

