Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Další nakažený morem? WHO žádá Rusko o informace, Trump chce mluvit s Putinem

Autor: ,
  13:58
V Šelechovu místní zachytili pracovníka nemocnice v celotělovém obleku. Podle...

V Šelechovu místní zachytili pracovníka nemocnice v celotělovém obleku. Podle místních médií ve městě došlo k úmrtí po nákaze morem. (2. října 2026) | foto: Profimedia.cz

Nemocnice v sibiřském Šelechovu v Irkutské oblasti a několik dalších...
Laboratorní asistentka Darja Šipilovová z Irkutského protimorového výzkumného...
Pracovníci v laboratoři Vědeckovýzkumného protimorového ústavu Sibiře a Dálného...
Americký prezident Donald Trump na předvolebním shromáždění (3. října 2026)
26 fotografií
Světová zdravotnická organizace (WHO) požádala ruské úřady o informace ohledně zpráv médií, že se v sibiřském ústavu pro boj proti moru nakazil další zaměstnanec. Kreml uvedl, že Rusko organizaci o epidemiologické situaci řádně informovalo. Laborantka zmíněného irkutského ústavu podle ruských médií nedávno zemřela na plicní mor, zatímco ruské úřady výskyt moru popírají a tvrdí, že mladá žena podlehla zápalu plic nezjištěného původu.

„WHO si vyžádala další informace, které by objasnily příčinu těžkého zápalu plic, patogen, kvůli němuž byla přijata opatření v oblasti veřejného zdraví, a zprávy médií o druhém zaměstnanci se zápalem plic nejasného původu,“ uvedl šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Nemocnice v sibiřském Šelechovu v Irkutské oblasti a několik dalších zdravotnických zařízení jsou v karanténě. Důvodem jsou zprávy o výskytu nákazy morem. (5. října 2026)
Laboratorní asistentka Darja Šipilovová z Irkutského protimorového výzkumného ústavu Sibiře a Dálného východu v Irkutsku.
Pracovníci v laboratoři Vědeckovýzkumného protimorového ústavu Sibiře a Dálného východu v Irkutsku na nedatovaném snímku.
Americký prezident Donald Trump na předvolebním shromáždění (3. října 2026)
26 fotografií

Úřady v Irkutsku podle zpráv médií po smrti osmadvacetileté Darji Šipilovové uvalily karanténu na tři městské nemocnice, dětskou nemocnici a porodnici. Vzaly rovněž do izolace na dvě stovky lidí, kteří se zmíněnou laborantkou přišli do styku.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov uvedl, že Rusko o epidemiologické situaci v Irkutské oblasti informovalo WHO v souladu se zavedenými postupy. Rovněž řekl, že velká část informací zveřejněných v souvislosti s případem byla nepravdivá a že lidé by měli vycházet z informací publikovaných státním úřadem Rospotrebnadzor. Ten v úterý uvedl, že mezi lidmi, kteří přišli do kontaktu se zemřelou, nebyl zaznamenán žádný případ moru.

Mor děsí Rusy. Média zmínky o nákaze mažou, sousedé zpřísňují kontroly

WHO v úterý označila v souvislosti s podezřením na mor v Rusku ohrožení pro dotčenou zemi za nízké a pro Evropu za velmi nízké. Ruské úřady identifikovaly osoby, které byly v kontaktu se zesnulou laborantkou irkutského institutu pro boj s morem, a uvedly, že žádná z nich nemá příznaky nákazy.

Mluvčí WHO Christian Lindmeier řekl, že ruské úřady, které dosud oficiálně nereagovaly na žádost WHO o informace, prověřují, zda příčinou úmrtí nebyl plicní mor.

Hrozba plicního moru. Jak se bestseller stal „předpovědí“ skutečnosti

Ohledně poskytnutí dalších informací naléhají na Rusko také Spojené státy. Šéf americké diplomacie Marco Rubio vybídl ruské úřady k transparentnosti a americký prezident Donald Trump později uvedl, že bude se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem o celé záležitosti hovořit. „Ano, mám naplánovaný telefonát,“ řekl Trump novinářům v Bílém domě a dodal, že rozhovor se odehraje „velmi brzy“.

Peskov v souvislosti s Trumpovými výroky uvedl, že v tuto chvíli není naplánován žádný telefonát mezi ruským prezidentem Vladimirem Putinem a Trumpem.

Plicní mor: jaké jsou příznaky, jak se šíří a proč je nejnebezpečnější formou nemoci

Různé varianty morového onemocnění, včetně plicního moru, způsobují bakterie Yersinia pestis. Plicní mor patří podle Světové zdravotnické organizace mezi nejsmrtelnější infekční choroby. Může se šířit vzduchem mezi lidmi nebo se přenášet ze zvířat na člověka. Jeho příznaky jsou horečka, bolesti hlavy a obtížné dýchání. V Rusku od roku 2017 nezaznamenali žádný případ moru u lidí, napsal dříve server The Moscow Times.

Vstoupit do diskuse (102 příspěvků)

Nejčtenější

Vysychající Lipno odhalilo náhrobky, vorový kanál i staré nádraží

Vodní nádrž Lipno stále přichází o vodu kvůli slabým přítokům. V Nové Peci u...

Lipno je plné už jen z poloviny a voda se „ztrácí“ dál. Zatím vydatně neprší a ani předpovědi nejsou příliš optimistické. Vydali jsme se proto s fotoaparátem na různá místa lipenské přehrady, která...

Zapomeňte na Nutellu? Srovnání odhalilo, co obsahují pomazánky z Kauflandu, dm i Vilgain

ilustrační snímek

Srovnali jsme 22 oříškových krémů a arašídových masel z Kauflandu, Tesca, dm i značek Vilgain, Big Boy či Bombus. Má Nutella stejně ořechů jako pomazánka za padesátikorunu a které krémy nabízejí...

OBRAZEM: Na Hrádečku, se Stouny i fenkou Ďulou. Havlovy památné momenty

Václav Havel na výletě s českými skauty. (1993)

Dramatik, disident, poslední československý a první český prezident. Redakce iDNES.cz u příležitosti nedožitých devadesátin Václava Havla přináší výběr fotografií, které ho zachycují v některých z...

Tělo nalezené ve Frýdeckém lese patří pohřešované ženě. Zemřela v den, kdy zmizela

Na brífinku k nálezu mrtvého těla ve Frýdku-Místku vystoupili šéf kriminálky...

Bezmála měsíční pátrání po osmatřicetileté Janě Š. z Frýdku-Místku je u konce. Policie na odpoledním brífinku potvrdila, že tělo, které se ve čtvrtek našlo v lese u místní skládky, patří hledané...

Koleje na Václaváku jsou zpět. Po 46 letech spojily Vinohradskou se středem náměstí

Koleje po 46 letech opět obousměrně spojují Vinohradskou a Škrétovu s...

Koleje obousměrně spojily Vinohradskou třídu se středem Václavského náměstí. Stalo se tak poprvé po 46 letech. Na první tramvaje si ale počkají do léta příštího roku. Pojďte se na fotografiích a s...

Žloutenka A nečekaně sílí. Epidemie trvá už třetí rok, zemřely desítky lidí

Premium
ilustrační snímek

Epidemie žloutenky A, která se v Česku šíří už třetím rokem, měla postupně vyhasínat. Jenže opět sílí. Ve většině krajů onemocnělo v září víc lidí než v srpnu. Počet 117 případů je nejvyšší za...

7. října 2026  14:58

Kolikrát ji bolševici vláčeli po zemi jako mě? kritizoval Klempíř projev spisovatelky

Ministr kultury Oto Klempíř se zúčastnil slavnostního zahájení Frankfurtského...

Ministr kultury Oto Klempíř zareagoval na kritický projev spisovatelky Radky Denemarkové během úterního zahájení Frankfurtského knižního veletrhu. V rozhovoru pro média uvedl, že přes pískání a...

7. října 2026  14:51

Starosta využil zastupitelstvo městského obvodu k volební prezentaci, tvrdí advokát

Sporná prezentace volebního uskupení starosty Hošťálkovic Jiřího Jurečka na...

Spor kolem zářijového zastupitelstva v ostravských Hošťálkovicích má pokračování. Advokát Petr Kausta podal státnímu zastupitelství podnět k prověření, zda při jednání obvodu nedošlo v souvislosti s...

7. října 2026  14:49

Nejčastější otázky k volbám: jak se dávají preferenční hlasy a co je velký křížek?

Volební lístek do Zastupitelstva hlavního města Prahy 2026

Koho zaškrtnout v letošních komunálních volbách a koho volit do Senátu? To jsou sice hlavní, ale nikoli jediné otázky, které těsně před svátkem demokracie trápí uvědomělé občany. Označování kandidátů...

7. října 2026  14:46

Hořelo i moře. Tanker u Soči uhasili, ekologická katastrofa nehrozí, tvrdí Rusko

Stoupající kouř z tankeru nedaleko Soči, který podle ruského ministerstva...

Ruští záchranáři uhasili požár na palubě ropného tankeru, který nedaleko černomořského letoviska Soči v úterý napadla bezposádková plavidla, uvedla ve středu agentura Interfax s odvoláním na ruské...

7. října 2026  14:45

„Oranžový mor“. V Evropském parlamentu se objevila socha nahého Trumpa

Oranžový mor. Ve Štrasburku vystavili sochu nahého Trumpa

V sídle Evropského parlamentu ve Štrasburku se objevila satirická pozlacená socha amerického prezidenta Donalda Trumpa sedícího na ramenou hubeného muže. Nese název Oranžový mor. Dánský sochař Jens...

7. října 2026  13:44,  aktualizováno  14:34

Praha má další parkovací dům. Do toho na Opatově se vejde pět set aut

Do nového parkovacího domu na Opatově se vejde bezmála 500 aut. (7. října 2026)

Na pražském Jižním Městě u stanice metra C Opatov funguje nový parkovací dům pro 495 aut, jehož výstavba vyšla hlavní město na 663,8 milionu korun bez DPH. Slavnostně ho otevřeli zástupci magistrátu,...

7. října 2026  14:34

Cizinci podvedli stovky lidí a firem přes falešné e-shopy, měli i zákaznickou linku

Ilustrační snímek

Olomoučtí kriminalisté odhalili tři cizince podezřelé z vytvoření podvodných internetových obchodů, přes které obrali oběti o 11,5 milionu korun. Poškozených je přes 300 lidí a firem z různých míst v...

7. října 2026  14:03,  aktualizováno  14:24

Rajchl, úspěšní sportovci či kavárník. Na kandidátkách v Hradci jsou známá jména

Magistrát města Hradce Králové

Šestadevadesátiletý držitel světového rekordu. Poslanec často kritizovaný za šíření dezinformací, který si vykoledoval nálepku ruský agent. Někdejší trenér fotbalové Sparty. Nebo vědkyně, jež...

7. října 2026  14:18

Volby 2026 ONLINE: Pavel se voleb nezúčastní, potvrdil Hrad

Sledujeme online
Briefing prezidenta Petra Pavla před odletem do USA na Valné shromáždění OSN...

Česko čekají v pátek 9. a v sobotu 10. října komunální a senátní volby. Veškeré dění sledujte v podrobné online reportáži iDNES.cz.

6. října 2026  21:53,  aktualizováno  7. 10. 14:10

RECENZE: Tuctovou gangsterku nespasí dredatý Jakub Štáfek ani slovenský folklór

Premium
Lukáš Latinák a Jakub Štáfek ve filmu Šipkaři

Producent představoval česko-slovenský film Šipkaři slovy „crazy až experiment“ či „podkarpatský Guy Ritchie“. Model periferních gangsterek novinka opravdu opisuje, jenže Ritchie je už dávno jinde a...

7. října 2026

Další nakažený morem? WHO žádá Rusko o informace, Trump chce mluvit s Putinem

V Šelechovu místní zachytili pracovníka nemocnice v celotělovém obleku. Podle...

Světová zdravotnická organizace (WHO) požádala ruské úřady o informace ohledně zpráv médií, že se v sibiřském ústavu pro boj proti moru nakazil další zaměstnanec. Kreml uvedl, že Rusko organizaci o...

7. října 2026  13:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.