Další jednání Ukrajinců v USA skončilo, snaha o mír bude pokračovat, uvedl Kyjev

Další den rozhovorů ukrajinské delegace ve Spojených státech skončil, zástupci obou stran se shodli, že budou pokračovat ve snaze o dojednání mírové dohody mezi Ukrajinou a Ruskem. Po pátečním jednání to uvedl hlavní ukrajinský vyjednávač Rustem Umerov, podle něhož Kyjev trvá na dlouhodobém zajištění ukrajinské bezpečnosti. Obě strany by se měly sejít i v sobotu.

Zástupci USA jednají s ukrajinskými a evropskými představiteli o možném příměří v úřadě německého kancléře v Berlíně. Na snímku jsou v přední řadě zleva doprava Guenter Sautter, poradce německého kancléře Friedricha Merze pro zahraniční a bezpečnostní politiku, kancléř Merz, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a bývalý ministr obrany Rustem Umerov. Naproti nim sedí americká delegace tvořena zetěm amerického prezidenta Jaredem Kushnerem (třetí zleva) a zvláštním vyslancem USA Stevem Witkoffem (druhý zprava) a dalšími. (14. prosince 2025) | foto: Guido Bergmann/ Presse- und Informationsamt der BundesregierungČTK

„Shodli jsme se s našimi americkými partnery na dalších krocích a na pokračování naší společné práce v blízké budoucnosti,“ napsal Umerov na síti X bez bližších podrobností k výsledkům jednání. Dodal, že o nich informoval prezidenta Volodymyra Zelenského.

Americký ministr zahraničí Marco Rubio před pátečními rozhovory uvedl, že jednání o mírovém plánu ukončení války Ruska proti Ukrajině pokročila, stále ale zbývá ujít značný kus cesty. Poslední otázky, které bude třeba vyřešit, bývají nejsložitější, dodal.

Ukrajina, která se od února 2022 brání ruské invazi, hovoří o tom, že se nevzdá území, které Rusko požaduje, ale které dosud nedobylo. Chce také záruky bezpečnosti, aby Rusko na její území znovu nezaútočilo.

Ruský prezident Vladimir Putin na páteční tiskové konferenci hovořil o tom, že Ukrajina není připravena jednat o míru, když odmítá diskutovat o územních ústupcích.

Nebude žádná válečná operace, když bude Západ respektovat ruské zájmy, řekl Putin

V sobotu mají rozhovory mezi Ukrajinci a Američany pokračovat v USA. O víkendu se také podle dostupných informací mají v Miami na Floridě sejít vyjednávači Spojených států a Ruska, aby projednali možnosti mírového řešení.

