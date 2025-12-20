Další jednání Ukrajinců v USA skončilo, snaha o mír bude pokračovat, uvedl Kyjev

„Shodli jsme se s našimi americkými partnery na dalších krocích a na pokračování naší společné práce v blízké budoucnosti,“ napsal Umerov na síti X bez bližších podrobností k výsledkům jednání. Dodal, že o nich informoval prezidenta Volodymyra Zelenského.
Americký ministr zahraničí Marco Rubio před pátečními rozhovory uvedl, že jednání o mírovém plánu ukončení války Ruska proti Ukrajině pokročila, stále ale zbývá ujít značný kus cesty. Poslední otázky, které bude třeba vyřešit, bývají nejsložitější, dodal.
Ukrajina, která se od února 2022 brání ruské invazi, hovoří o tom, že se nevzdá území, které Rusko požaduje, ale které dosud nedobylo. Chce také záruky bezpečnosti, aby Rusko na její území znovu nezaútočilo.
Ruský prezident Vladimir Putin na páteční tiskové konferenci hovořil o tom, že Ukrajina není připravena jednat o míru, když odmítá diskutovat o územních ústupcích.
|
Nebude žádná válečná operace, když bude Západ respektovat ruské zájmy, řekl Putin
V sobotu mají rozhovory mezi Ukrajinci a Američany pokračovat v USA. O víkendu se také podle dostupných informací mají v Miami na Floridě sejít vyjednávači Spojených států a Ruska, aby projednali možnosti mírového řešení.