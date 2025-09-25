Další drony u evropských letišť. V dánském Aalborgu kvůli nim přerušili provoz

Autor: ,
  7:37
Došlo k dalšímu narušení vzdušného prostoru v Evropě. Úřady v noci na čtvrtek uzavřely kvůli dronům ve vzdušném prostoru letiště v severodánském městě Aalborg. Objevila se také hlášení o bezpilotních letounech v okolí letišť ve městech Esbjerg, Sönderborg a letiště Skrydstrup, která ale uzavřena nebyla. Přerušení provozu letiště v Aalborgu se dotklo rovněž dánských ozbrojených sil, protože je využíváno i jako vojenská základna.

U Aalborgu byly drony podle policie spatřeny ve středu kolem 21:44 SELČ a naposledy byly v tamním vzdušném prostoru viděny ve čtvrtek ve 0:54 SELČ. Policie poté uvedla, že se v okolí letiště už nenacházejí. Snahy o zneškodnění dronů byly neúspěšné a jejich operátoři dosud nebyli zadrženi, sdělily bezpečnostní složky.

Kodaňské letiště pozastavilo všechny vzlety a přílety. Důvodem je podle policie přítomnost dvou až čtyř velkých dronů, které krouží nad areálem. (22. září 2025)
Snímek z videa ze sociálních sítí ukazuje světlo nad Aalborgem, kde kvůli dronům uzavřeli letiště. (24. září 2025)
Kodaňské letiště pozastavilo všechny vzlety a přílety. Důvodem je podle policie přítomnost dvou až čtyř velkých dronů, které krouží nad areálem. (22. září 2025)
Provozní ředitel Naviair Morten Fruensgaard (vlevo), policejní inspektor Jens Jespersen (uprostřed) a provozní ředitel kodaňského letiště Kristoffer Plenge-Brandt na společné tiskové konferenci na policejním velitelství v Kodani (23. září 2025)
16 fotografií

Před tím byl podle policie poblíž letiště v Aalborgu vidět „více než jeden dron“ a stroje létaly se zapnutými světly. O jaký typ dronů jde, a zda se jedná o stejné stroje, které v pondělí létaly u letiště v Kodani, policie nesdělila. „Je příliš brzy na to, abychom řekli, jaký je cíl dronů a kdo za nimi stojí,“ citovala agentura Reuters policejního činitele.

Letiště v Kodani a Oslu zablokovaly kroužící drony, incidenty spolu nesouvisely

Dánská armáda podle Reuters sdělila, že pomáhá policii s vyšetřováním, ale odmítla se dále vyjádřit. Na letišti Skrydstrup mají podle agentury základnu dánské stíhačky F-16 a F-35.

Kvůli uzavření letiště v Aalborgu byly podle Reuters tři lety odkloněny na jiná místa.

Už v pondělí večer bylo kvůli přeletům dvou až tří dronů uzavřeno letiště v Kodani. Policie poté uvedla, že drony ovládal někdo s dostatečnými zkušenostmi, po původci incidentu stále pátrá.

Na začátku týdne bylo také uzavřeno letiště v norském Oslu, rovněž kvůli nahlášení dronu v jeho blízkosti. Dánská policie dříve informovala, že nemá indicie, že by spolu dronové incidenty na letištích v Kodani a Oslu souvisely.

Rusko popřelo zapojení do přeletu dronů nad letištěm v Kodani. Ač ho nikdo nenařkl

Dánská premiérka Mette Frederiksenová dříve označila přelet dronů nad kodaňským letištěm za dosud nejzávažnější útok na dánskou infrastrukturu. Incident spojila s řadou podobných událostí v Evropě z nedávné doby.

„Je jasné, že to souvisí s událostmi, jejichž jsme byli svědky nedávno, dalšími dronovými útoky, narušeními vzdušného prostoru a hackerskými útoky na evropská letiště,“ prohlásila.

Narážela podle agentur mimo jiné na nedávný přelet ruských dronů nad Polskem a ruských stíhaček nad vzdušným prostorem Estonska či víkendové hackerské útoky na velká evropská letiště. Kdo stojí za přeletem nad kodaňským terminálem zatím není jasné, nelze ale vyloučit žádnou možnost, uvedla premiérka

Moskva popřela, že by byla do přeletu dronů u Kodaně zapletena.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse (43 příspěvků)

Nejčtenější

Tajemná obálka otevřena: Masaryk psal o vážné nemoci, Němcích i svém „funusu“

Tajemná obálka s posledními slovy T. G. Masaryka se za účasti prezidenta Petra Pavla otevřela na lánském zámku. Podle archivářů a expertů je většina slov na pěti stránkách formátu A5 v angličtině....

OBRAZEM: Lichotky Kate a ruka na zádech. Trumpa u krále oslnili, došlo i na faux pas

Americký prezident Donald Trump se už podruhé na pozvání britského Karla III. vydal do Velké Británie a i se svou ženou Melanií navštívil královskou rodinu. Společně povečeřeli i zhlédli vojenskou...

Jízda kočárem, grandiózní přehlídka. Trumpa přijali ve Windsoru se vší pompou

Americký prezident Donald Trump zahájil oficiální část návštěvy Velké Británie. Helikoptéra s ním a jeho chotí Melanií přistála na hradě Windsor, kde je přivítal princ a princezna z Walesu a následně...

Macronovi předloží fotografické důkazy, že první dáma Francie je žena

Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte plánují u soudu ve Spojených státech předložit fotografické a vědecké důkazy o tom, že první dáma Francie je žena. Prezidentský pár chce...

Stačil jeden záběr na záchody a Rusové vyzradili ústředí elitní dronové jednotky

Ruský propagandista Vladimir Solovjov se bude možná muset zapsat do seznamu „nepřátel Ruska“. V jeho reportáži se totiž objevily záběry, ze kterých novináři z Rádia Svoboda odvodili polohu ústředí...

Bytovou krizi vyřeší obecní byty, budeme stavět, slibuje lídr STAN Dvořák

Kandidátku hnutí STAN v hlavním městě vede politický nováček Karel Dvořák, náměstek na ministerstvu spravedlnosti. Na Starosty opět dopadá stín korupční kauzy Dozimetr, která se v pondělí po letech...

25. září 2025  8:19

Další drony u evropských letišť. V dánském Aalborgu kvůli nim přerušili provoz

Došlo k dalšímu narušení vzdušného prostoru v Evropě. Úřady v noci na čtvrtek uzavřely kvůli dronům ve vzdušném prostoru letiště v severodánském městě Aalborg. Objevila se také hlášení o bezpilotních...

25. září 2025  7:37

Hongkong se vzpamatovává z úderu supertajfunu, letiště obnovuje provoz

Tajfun Ragasa se tento týden prohnal Filipínami a Tchaj-wanem, kde si dohromady vyžádal asi dvě desítky mrtvých. Ve středu zasáhl i jižní pobřeží Číny a město Hongkong. Právě tam po 36hodinovém...

25. září 2025  7:21

AI jako parťák strážníků. Ústí rozmístí senzory upozorňující na podezřelé zvuky

Stačí zoufalý výkřik a strážníci v Ústí nad Labem budou během několika sekund vědět, že se něco děje. Město jako první v regionu investuje do moderní technologie, která dokáže ve veřejném prostoru...

25. září 2025  7:04

Dozimetr znovu u soudu. Čeká se dlouhá výpověď exnáměstka Hlubučka

Ve čtvrtek bude opět pokračovat hlavní líčení v kauze Dozimetr. Tentokrát je na programu výpověď jedné z nejvýraznějších osob celé kauzy Petra Hlubučka (dříve STAN). Bývalý náměstek na pražském...

25. září 2025

Soud opět projedná případ psychiatra Cimického, čelí obžalobě ze znásilnění

Obvodní soud se znovu začne zabývat případem psychiatra Jana Cimického, který je obžalovaný ze čtyř znásilnění a desítek případů vydírání. Předchozí verdikt, který lékaře odsoudil na pět let vězení,...

25. září 2025

Nejchladnějším dnem týdne bude čtvrtek. Postupně se začne oteplovat

Přímý přenos

Čtvrtek bude nejchladnějším dnem celého týdne, předpovídají meteorologové. Pocitovou teplotu navíc na některých místech sníží vítr a převládat bude deštivo. V pátek sice srážek ubude, ale slunce se...

25. září 2025  6:55

Rusko je odhodlaný agresor, řekl Pavel na Harvardu. Promluvil i o volbách v Česku

V noci na čtvrtek navštívil český prezident Petr Pavel americkou Harvardovu univerzitu a diskutoval se zhruba 500 studenty. Mimo jiné prohlásil, že cíle Ruska sahají daleko za stávající frontovou...

25. září 2025  6:39

Bundu nebo kalhoty linka „rozemele“ a vyrobí matraci pro polní nemocnici

Že se z vyhozeného oblečení vyrábí koberečky do aut, je celkem známá věc. Nemusí však zůstat jen u recyklace pro automobilový průmysl. Ve firmě Retex v Moravském Krumlově na Znojemsku po...

25. září 2025  5:44

Většina lidí mi při obcházení obcí říká, že je spokojená, říká lídr SPOLU Jurečka

Lídrem koalice SPOLU je v Olomouckém kraji ministr práce a sociálních věci Marian Jurečka (KDU-ČSL), který chce řešit dostupnost bydlení nebo zmenšit sociální rozdíly. V rozhovoru také vysvětluje,...

25. září 2025  4:54

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Akcelerační zóny nebo byty z peněz pro NATO. Strany představily řešení krize bydlení

Premium

Nedostupnost bydlení jako hlavní společenský problém vyburcovala před volbami politiky z celého stranického spektra k chrlení nejrůznějších nápadů. Řada z nich by přitom ještě před několika roky...

25. září 2025

Po konci těžby se o krajinu postarají člověk i příroda, tvrdí šéf těžařů

Krajinu pod Krušnými horami, která desítky let sloužila jako dárce energie pro Česko, čeká změna. Odklon od hnědého uhlí v energetice přinese zavírání povrchových lomů. Ze skupiny Sev.en Česká...

25. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.