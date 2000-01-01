náhledy
Nedávno Petrohrad, teď Moskva. Ruská metropole se v noci na čtvrtek stala terčem největšího ukrajinského útoku za dva roky. Ve čtvrti Kapotnja schytala zásah podruhé během jednoho týdne klíčová rafinerie a nad město se vznesl hustý černý dým. Problémy s dostupností benzinu, které okolí Moskvy sužují už nyní, se pravděpodobně ještě prohloubí.
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Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj potvrdil, že Moskevskou oblast zasáhly ukrajinské „dálkové sankce“.
Autor: Reuters
„Je to zcela opodstatněná reakce na ruské útoky na naše města a obce a další důležitý výsledek práce našich bojovníků namířený proti zařízením, která udržují ruskou válečnou mašinerii,“ napsal Zelenskyj.
Autor: Reuters
Zdůraznil, že v posledních dnech partneři Kyjeva oceňovali přesnost a účinnost ukrajinských úderů.
Autor: Profimedia.cz
Kapotnjaská rafinerie podle deníku Kyiv Post produkuje 40 procent benzinu spotřebovávaného v Moskevské oblasti.
Autor: Reuters
Moskevské úřady zřídily zvláštní krizovou linku, na kterou mohou volat lidé, které úder bezpilotních letounů zasáhl.
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Protivzdušná obrana podle starosty Moskvy Sergeje Sobjanina sestřelila 190 ukrajinských bezpilotních letounů.
Autor: Reuters
„Letiště Vnukovo, Domodědovo, Žukovskij, Šeremeťjevo. Byla zavedena dočasná omezení pro přijímání a vypravování letadel. Omezení jsou nezbytná k zajištění bezpečnosti letů,“ uvedl úřad pro civilní letectví Rosaviacija.
Autor: Reuters
Rafinerie ve čtvrti Kapotnja na jihovýchodě Moskvy se stala tento týden terčem již podruhé.
Autor: Reuters