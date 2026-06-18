Dálkové sankce. Moskva se dusí v dýmu, útok vyhodil klíčovou rafinerii do povětří

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Moskva čelila největšímu útoku dronů za dva roky. Ukrajinci znovu trefili rafinerii
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Moskva čelila největšímu útoku dronů za dva roky. Ukrajinci znovu trefili rafinerii
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Je to fotka, nad níž se rozjela horečná intelektuální debata o objektivizaci ženského těla, feminismu i rasismu. Ale Kim Kardashianová se tehdy před objektivem svlékla především proto, aby stvrdila...
Duší i chováním to byl typický ruský umělec. Chodil v extravagantní uniformě s ruskou vlajkou zastrčenou do zadnice a svými provokativními karikaturami se trefoval do Vladimira Putina, Ramzana...
Úřadující zlatá slavice a česká popová diva Ewa Farna zaplnila ve třech dnech pražský Eden, kde předvedla propracovanou show bohatou na skvělé hudební a taneční vystoupení, která si nezadala s...
Nedávno Petrohrad, teď Moskva. Ruská metropole se v noci na čtvrtek stala terčem největšího ukrajinského útoku za dva roky. Ve čtvrti Kapotnja schytala zásah podruhé během jednoho týdne klíčová...
Lidé nepolíbení hanáckou mluvou leckdy nevěřícně kroutí hlavou, když zavítají do moravských končin a slyší tamní nářečí. Hanáčtina má přitom dlouhou historii, formovala se už od 13. století. Rodilí...
Šéf pražského hnutí ANO Ondřej Prokop na páteční tiskové konferenci reagoval na mediální kritiku ohledně svých nemovitostí a nesrovnalostí v majetkových přiznáních. Přiznal formální pochybení,...
Dopravu v pražské Litovické ulici v pátek v ranní špičce zastavila srážka osobního auta s vlakem z Kladna. Řidič podle svědka vjel na přejezd a zůstal stát v koloně, vlak do něj narazil a utrhl mu...
Životy nejméně 16 lidí si v noci na pátek vyžádaly izraelské nálety v Libanonu, uvedla libanonská státní tisková agentura. Zveřejněné údaje o obětech však nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci. V...
Policie prověřuje motiv muže, který ve čtvrtek odpoledne ohrožoval zbraní sousedy v Králově Dvoře. Ti se před ním ukryli a zavolali na linku 158.
Česko letos nesplní závazek vůči NATO vydat dvě procenta HDP na obranu, oznámil Babiš. Je přesvědčený o tom, že od příštího roku se to dařit bude.
Českokrumlovští kriminalisté zahájili trestní stíhání čtyřiašedesátiletého řidiče, který se s autobusem zasekl pod viaduktem v obci Rybník, když pravděpodobně nerespektoval dopravní značení. Muže...
Nejméně dva lidé byli zabiti a další dva zraněni při ruských útocích na Sumskou oblast na severovýchodě Ukrajiny, uvedla v pátek ukrajinská policie. Jedno dítě podle úřadů zemřelo při ruském útoku v...
Dálnice D35 u Přáslavic na Olomoucku je po čtvrtečním požáru kamionu poškozená. Nákladnímu vozu začal za jízdy hořet návěs s nabíječkami bateriových elektrických automobilů. Celková škoda se blíží 17...
Co se dá dělat, když dnešním světem čím dál ostřeji cloumají dezinformátoři, náckové a konspirátoři? Jak se vyrovnat s tím, že globální i lokální politiku opanují cynická sebestředná monstra, co mají...
Starostka mexického města Tenancingo Nancy Nápolesová je podezřelá, že zinscenovala vlastní únos, aby získala výkupné ve výši 40 milionů pesos (zhruba 48,7 milionu korun). Peníze měly podle...
Chcete, aby si vaše dítě vybudovalo správné návyky pro dodržování pitného režimu? Práci vám usnadní dětská lahev NUK Perfect Match Koala, jejíž...
Praha se dohodla s vlastníky pozemků v okolí krčského nádraží na majetkovém vyrovnání. Dohoda umožní výstavbu stanice Nádraží Krč na budované lince metra D. Dohodu v noci na pátek schválili městští...
Pravnuk sovětského vůdce Leonida Brežněva bojoval na straně Ruska ve válce na Ukrajině a podle telegramového kanálu Baza padl do ukrajinského zajetí. Ukrajinská strana tuto informaci zatím oficiálně...