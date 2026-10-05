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Nevyčíslitelná škoda. Ve Francii ukradli z muzea bronzový obal knihy od Dalího

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  22:04
Kniha „L’Apocalypse“ na snímku z 31. října 2003 ve francouzském Issoire. Dílo...

Kniha „L’Apocalypse“ na snímku z 31. října 2003 ve francouzském Issoire. Dílo vzniklo v roce 1958 z iniciativy vydavatele Josepha Forêta. | foto: Profimedia.cz

Portrét katalánského malíře Salvadora Dalího od fotografa Philippa Halsmana...
Salvador Dalí (New York, 4. listopadu 1942)
Kary H. Lasch: Salvador Dalí
Yvonne a Philippe Halsmanovi fotografují v zrcadle Salvadora Dalího. (1964)
5 fotografií
Ze soukromého muzea ve francouzském Issoire někdo ukradl bronzový obal knihy, jehož autorem je španělský surrealistický malíř Salvador Dalí. Odcizen byl v noci na pondělí z Centra současného umění, uvedla prokuratura ve městě Clermont-Ferrand.

„Jde o majetek soukromníka, který vlastní malé muzeum současného umění, v němž se nachází i další díla menší hodnoty. Škoda je nevyčíslitelná,“ řekl starosta města Bertrand Barraud. Mluvil s majitelem, který byl podle něj zdrcený a který prohlásil, že bylo ukradeno „francouzské kulturní dědictví“.

U zrodu knihy inspirované textem svatého Jana stál v roce 1958 vydavatel Joseph Forêt. Dílo na obrovských pergamenech ilustrovalo 14 nejvýznamnějších malířů a spisovatelů 20. století, mezi nimiž byli Jean Cocteau, Bernard Buffet nebo Jean Giono. Dalí vytvořil bronzový obal zdobený zlatem, drahokamy a mušlemi, který váží 150 kilogramů. Hmotnost celé knihy je 210 kilogramů.

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Kniha, která byla mezi lety 1961 až 1972 na téměř 150 výstavách po celém světě a pak na nějakou dobu zmizela, byla uskladněna ve Švýcarsku a poté prodána Japoncům. Zatímco se ji noví majitelé chystali rozprodat po jednotlivých kusech v aukci, v roce 2003 ji zakoupil generální ředitel společnosti zabývající se restaurováním uměleckých děl v Issoire, Christian Karoutzos.

Karoutzos o kupní ceně mlčel, nicméně řekl, že v době svého vzniku byla Kniha zjevení oceněna na dva miliony tehdejších franků, což z ní v té době činilo nejdražší knihu na světě.

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