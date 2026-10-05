„Jde o majetek soukromníka, který vlastní malé muzeum současného umění, v němž se nachází i další díla menší hodnoty. Škoda je nevyčíslitelná,“ řekl starosta města Bertrand Barraud. Mluvil s majitelem, který byl podle něj zdrcený a který prohlásil, že bylo ukradeno „francouzské kulturní dědictví“.
U zrodu knihy inspirované textem svatého Jana stál v roce 1958 vydavatel Joseph Forêt. Dílo na obrovských pergamenech ilustrovalo 14 nejvýznamnějších malířů a spisovatelů 20. století, mezi nimiž byli Jean Cocteau, Bernard Buffet nebo Jean Giono. Dalí vytvořil bronzový obal zdobený zlatem, drahokamy a mušlemi, který váží 150 kilogramů. Hmotnost celé knihy je 210 kilogramů.
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Kniha, která byla mezi lety 1961 až 1972 na téměř 150 výstavách po celém světě a pak na nějakou dobu zmizela, byla uskladněna ve Švýcarsku a poté prodána Japoncům. Zatímco se ji noví majitelé chystali rozprodat po jednotlivých kusech v aukci, v roce 2003 ji zakoupil generální ředitel společnosti zabývající se restaurováním uměleckých děl v Issoire, Christian Karoutzos.
Karoutzos o kupní ceně mlčel, nicméně řekl, že v době svého vzniku byla Kniha zjevení oceněna na dva miliony tehdejších franků, což z ní v té době činilo nejdražší knihu na světě.