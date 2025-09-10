Dalí levitoval, kočky létaly. Ztřeštěnou fotku trefili až na poosmadvacáté

Trvalo to jen zlomek sekundy. Salvador Dalí vyskočil, vzduchem létaly kočky, všechno kolem se vznášelo. A uprostřed chaosu v newyorském studiu stiskl Philippe Halsman spoušť. Po šesti hodinách se mu konečně podařilo zachytit surrealistický výjev s dokonalou kompozicí. Příběh jednoho z nejikoničtějších snímků 20. století přináší další díl seriálu Slavné fotografie.
Snímek Dalí Atomicus od fotografa Philippa Halsmana (1948)

Snímek Dalí Atomicus od fotografa Philippa Halsmana (1948) | foto: Philippe Halsman, Wikimedia CommonsCreative Commons

Neretušovaná verze snímku Dalí Atomicus od fotografa Philippa Halsmana (1948)
Varianty snímku Dalí Atomicus od fotografa Philippa Halsmana (1948)
Katalánský malíř Salvador Dalí na snímku pojmenovaném In Voluptas Mors (1951)
Portrét katalánského malíře Salvadora Dalího od fotografa Philippa Halsmana,...
44 fotografií

Oba milovali výzvy.

Portrétní fotograf Philippe Halsman v roce 1948 už šest let spolupracoval s proslulým americkým časopisem Life a jeho blízký přítel Salvador Dalí po událostech druhé světové války a nástupu atomového věku začal propadat nukleárnímu mysticismu.

Slavné fotografie

„Uvědomil jsem si, že atom není nedělitelná součást hmoty, ale skládá se z protonů, neutronů a elektronů, které rotují v suspenzi kolem jádra. Jelikož se všechno skládá z atomů, je v suspenzi všechno. Jako nejmodernější malíř naší doby musím malovat vše tak, jak to je – v suspenzi,“ vysvětloval Halsmanovi, když mu ukazoval svůj obraz Leda Atomica.

Olejomalba zobrazující nahou ženu s bílou labutí, kde nad zlatavým pískem levituje dokonce i mořská vlna, Halsmana okouzlila. A inspirovala k vytvoření podobně laděné fotografie. Místo bájné spartské královny se však jejím středobodem měl stát samotný Dalí.

Salvador Dalí - Olejomalba Leda Atomica (1949)

Rodákovi z katalánského města Figueres se nápad líbil. Pouhý portrét ve výskoku pro něj byl ale málo pompézní. Navrhl proto vzít kachnu, nacpat jí zadek dynamitem a odpálit ji, vzpomínal později fotograf v knize Halsman on the Creation of the Photographic Ideas (Halsman o vytváření fotografických nápadů) na jejich rozhovor nad sklenkami šampaňského a minerální vody Vichy v newyorském hotelu St. Regis.

„Dalí, vždyť nás zatknou,“ snažil se mu portrétista bláznivý plán rozmluvit. Jeho přítel se jen plácl do čela a povzdechl si: „Vždycky zapomenu, že jsem v Americe.“ Brzy mu však bleskla hlavou další výstřednost.

Papa Flash zastavil čas. Vyfotil kulku v letu i zrod jaderného výbuchu

Inspirován Edgertonovou fotografií tříštící se kapky mléka chtěl naplnit touto tekutinou kbelík a vhodit do něj kočku. Halsman preferoval čirou vodu, aby přes ni zvíře dobře prosvítalo, ale slavný umělec si s vidinou bílých cákanců trval na svém. Až když mu fotograf řekl, že děti v Evropě mají po válce mléka nedostatek a nebylo by správné jím plýtvat, souhlasil. Pod jednou podmínkou – kočku nemrští do vody, ale naopak vodu vychrstnou na zvíře.

Po jeho slovech se Halsmanovi před očima začal pomalu rodit snímek s dokonalou kompozicí. Dalí s vytřeštěným výrazem a se štětci a paletou v rukách vyskočí, vedle něho se bude vznášet malířský stojan, po jeho druhém boku se vzduchem ponese židle. Chybět nesmí ani levitující olejomalba Leda Atomica, u níž vše začalo, a surrealistický výjev završí proud lesknoucí se vody, který zasáhne letící kočku.

Přenést představu do reality však nebylo tak snadné.

Kočky odměnili sardinkami

Jako první museli sehnat kočky. „Každý obchod měl nějakou na lovení myší. Moje teta tedy obešla všechny majitele obchodů a řekla jim, že její bratr je fotograf a jestli by si mohla půjčit jejich kočku. Slíbila jim, že ji vrátí,“ vzpomínala loni pro BBC Halsmanova dcera Irene, která coby malá dívenka pomáhala při vzniku snímku. Jejím úkolem bylo chytat mokrá zvířata a ručníkem jim sušit srst.

Zpočátku sice vzduchem svištěla vždy jen jedna kočka, brzy však létaly najednou všechny tři, které tehdy měli k dispozici. Kromě Irene proto Halsman potřeboval i svou manželku Yvonne, jež držela ve výšce židli, a další čtyři asistenty. Leda Atomica, malá stolička pod obrazem a malířský stojan visely na průhledných lankách.

Neretušovaná verze snímku Dalí Atomicus od fotografa Philippa Halsmana (1948)
Snímek Dalí Atomicus od fotografa Philippa Halsmana (1948)
Varianty snímku Dalí Atomicus od fotografa Philippa Halsmana (1948)
Katalánský malíř Salvador Dalí na snímku pojmenovaném In Voluptas Mors (1951)
Portrét katalánského malíře Salvadora Dalího od fotografa Philippa Halsmana, který je součástí publikace Dalí’s Mustache. Na otázku, co si myslí o vzrůstajícím komunismu, Dalí odpověděl: Z hlediska vousů došlo k postupnému úpadku. (1954)
44 fotografií

Aby se vše sešlo tak, jak bylo naplánováno, odpočítával portrétista nahlas. Na povel „tři“ házela trojice pomocníků kočky a čtvrtý vychrstnul vodu, na slovo „čtyři“ Dalí vyskočil a fotograf stiskl spoušť. Pak odešel do temné komory, vyvolal film, vrátil se do studia… a vysvětlil, proč musejí začít znovu.

Voda zakryla Dalího tvář.

Sprška zasáhla umělce, nikoliv kočku.

Malíř vyskočil moc pozdě.

Celkem osmadvacetkrát scénu opakovali. Po šesti hodinách byli všichni úplně promočení, špinaví a vyčerpaní. „Jen kočky vypadaly stále jako nové,“ poznamenal fotograf v již citované knize. Za odměnu dostali mazlíčci portugalské sardinky a i Halsman byl spokojený. Měl svůj vysněný snímek.

Bond si zapomněl pistoli. Na své nejslavnější fotce tak svírá vzduchovku

Posléze ještě vyretušoval lanka a jeho přítel domaloval na stojan obraz, do něhož ukryl i tvary nápadně připomínající roztažené končetiny letících koček. Původně byl totiž rám prázdný, jak prozrazuje stín na podlaze.

Finální dílo s názvem Dalí Atomicus otiskl v srpnovém čísle časopis Life a napsal k němu, že se jedná o „pravděpodobně nejkomplikovanější fotografický výstřelek“ roku 1948. Snímek rychle získal na popularitě a obletěl celý svět.

Jejich fantazie neznala hranice

Halsman s Dalím společně stvořili desítky dalších neméně nápaditých fotografií. Poprvé se setkali v roce 1941, když umělec a jeho manželka Gala odcestovali kvůli druhé světové válce z Evropy do Spojených států. Spřátelili se a jejich následná spolupráce vydržela dlouhých 37 let.

„Nebyli jako Georges Braque a Pablo Picasso, kteří se společně věnovali kubismu. Byli velmi odlišní. Philippe nikdy nechtěl vzít do ruky štětec a Dalí nikdy nechtěl vzít do ruky fotoaparát a fotografovat,“ popsala jejich vztah pro BBC Halsmanova dcera.

Portrét katalánského malíře Salvadora Dalího od fotografa Philippa Halsmana...
Portrét katalánského malíře Salvadora Dalího od fotografa Philippa Halsmana...

Dvojice se přesto – nebo spíše právě proto – navzájem doplňovala. „Když Philippe dostal nápad, Dalí byl vždy ochoten vyhovět mu a stát se protagonistou. A když Dalí měl požadavek typu ‚Udělej mě jako Monu Lisu‘, Philippe to zařídil. Byl velmi vynalézavý a kreativní,“ vyprávěla Irene Halsmanová podle agentury Magnum.

Nutno uznat, že jejich fantazie opravdu neznala konce. Ve vyobrazení pojmenovaném In Voluptas Mors poskládali sedm nahých modelek do tvaru lebky, celou sérii dokonce věnovali malířovu proslulému kníru pyšně se tyčícímu vzhůru. Špičky tenkých vousů proměnili v americký dolar, hodinové ručičky či improvizovaný štětec.

„Oblíbenou fotografií mého otce nebyla ta s kočkami, kterou časopis Time zvolil jako jednu ze sta nejvlivnějších fotografií všech dob, ale ta s knírkem – říkáme jí ‚nakloněný portrét‘,“ dodala jeho dcera pro Magnum. Zmíněný snímek patří mezi vůbec nejznámější podobizny katalánského umělce.

Průvan zvedl šaty a z Marilyn se stala bohyně. Jenom její manžel zuřil

Ostatně, slavných portrétů si připsal Halsman za svou kariéru nepočítaně. Jeho zvěčnění Alberta Einsteina kolovalo na poštovních známkách a později jej použil na obálce magazín Time, když fyzika vybral jako osobnost století. Pro Life vytvořil rekordních 101 titulních stran a originalitu ukazoval i tím, že řadu známých tváří fotografoval ve výskoku.

Techniku pojmenoval Jumpology (od anglického slova jump, tedy skočit) a věřil, že odlepí-li člověk nohy od země, zmizí jeho maska a naopak vysvitne pravý charakter. Před jeho objektivem si zaskákali hollywoodská hvězda Marilyn Monroe, herečka a budoucí monacká kněžna Grace Kelly i Richard Nixon, tehdy ještě jako viceprezident.

Byl nevinný, přesto šel do vězení

Halsmanova cesta na vrchol přitom nebyla jednoduchá. Narodil se 2. května 1906 v lotyšské Rize. Společně s rodiči a o čtyři roky mladší sestrou Lioubou trávili slunná léta cestováním po Evropě, díky čemuž malý Philippe navštívil většinu zdejších významných muzeí. Už tehdy ho v nich uchvacovaly především portréty.

Později sice studoval elektroinženýřství v Drážďanech, ale od patnácti, kdy na půdě našel starý fotoaparát, ho bavilo hlavně fotografování. Zachycoval tváře přátel i rodiny a přístroj si vozil také na výlety. Jedna z rodinných cest se však proměnila v tragédii.

Fotograf Philippe Halsman pózuje na snímku společně s manželkou Yvonne a dcerami Jane (vlevo) a Irene. (1950)

V roce 1928 jeho otec na túře v tyrolských Alpách upadl a zemřel. Z jeho smrti místní úředníci bez sebemenšího důkazu obvinili tehdy dvaadvacetiletého Philippa, a to pravděpodobně kvůli jeho židovskému původu. Za údajnou otcovraždu dostal čtyři roky vězení, z nichž si odseděl dva, než se Lioubě podařilo dostat bratra ven. O případ se tehdy zajímali světoví intelektuálové jako Albert Einstein, Thomas Mann nebo Sigmund Freud.

Po dlouhé léčbě tuberkulózy, kterou chytil v kriminále, se Halsman přestěhoval za matkou a sestrou do Paříže. Vrátil se k focení a postupně si v oboru vybudoval úspěšnou kariéru. A dařilo se mu i v osobním životě. V roce 1937 se oženil s o šest let mladší Yvonne, taktéž fotografkou, a dva roky po svatbě se jim narodila Irene.

Nacisté v čele s Adolfem Hitlerem ale sílili, v Evropě začala druhá světová válka a Liouba se rozhodla na konci května 1940 raději odjet se svými dětmi a matkou do Spojených států. Halsman s nimi poslal i svou ženu a malou Irene. Dva týdny nato Paříž padla.

Zkroušený vlastenec oplakal pád Francie. Jeho slzy vyždímala americká propaganda

Fotograf sice uprchl do Marseille, ale za Atlantský oceán, kde na něj čekala rodina, se mu dostat nedařilo. Až v listopadu získal díky Einsteinově pomoci nouzové vízum a mohl odplout do New Yorku. S sebou měl jen jeden kufr, fotoaparát a tucet snímků.

V cizí zemi ho nikdo neznal, anglicky neuměl, peníze neměl.

Ocitl se opět na nule.

Narodila se mu ale druhá dcera Jane. Seznámil se se Salvadorem Dalím. Slavná kosmetická firma Elizabeth Ardenové použila jeho fotku v kampani na rtěnku Victory Red. Vyšla mu první obálka časopisu Life.

A on si začal znovu budoval svůj sen…

