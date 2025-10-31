Wilders odmítá uznat těsné druhé místo. Premiérem se má stát 38letý liberál

  19:00
Středově-liberální strana D66 podle nizozemské agentury ANP získala ve středečních nizozemských parlamentních volbách nejvíce hlasů. Předseda strany 38letý Rob Jetten tak má nakročeno k tomu stát se nejmladším premiérem v historii země. Porážku ale odmítl uznat Geert Wilders, krajně pravicový politik a šéf Strany pro svobodu (PVV), která se podle téměř úplných výsledků umístila druhá.

Po sečtení 99,7 procenta hlasů je podle ANP nemožné, aby stranu D66 předstihla protiimigrační PVV. Rozdíl mezi stranami podle aktuálních propočtů veřejnoprávní televize NOS činí 15 155 hlasů.

Přestože všechny hlavní politické strany v zemi již dříve jakoukoli spolupráci se šéfem PVV Wildersem vyloučily, protože ho považují za nespolehlivého, případně nesouhlasí s jeho názory, sám Wilders ve čtvrtek uvedl, že jeho strana by měla hrát hlavní roli při sestavování vlády, pokud bude mít největší počet hlasů.

Nizozemské volby jsou pro Brusel sen. Kdo jsou liberálové, kteří „vypekli“ Wilderse

„Myslím, že jsme zbytku Evropy a světu ukázali, že je možné porazit populistická hnutí, pokud kampaň vedete s pozitivním poselstvím pro vaši zemi,“ řekl Jetten, který svou stranu prohlásil vítězem voleb poté, co ANP oznámila, že PVV již nemá šanci D66 v počtu hlasů dohnat.

Wilders na sociální sítích uvedl, že o výsledku voleb nerozhoduje agentura ANP, ale volební orgány. „To je tak arogantní nepočkat (na definitivní výsledky),“ uvedl politik na adresu svých soupeřů. Dodal, že dostává informace o volebních nesrovnalostech, které je podle něj nutné prověřit. V případě, že by se D66 stala nejsilnější stranou, slíbil Wilders, že jeho strana bude silnou opozicí.

Sčítání by mělo být dokončeno v pondělí. Volební komise nicméně oficiální konečné výsledky oznámí až příští pátek. Zdlouhavé sčítání hlasů je způsobeno vyhodnocováním hlasů zaslaných poštou a také čekáním na výsledek ze tří karibských ostrovech, které spadají pod přímou nizozemskou správu.

Volební thriller v Nizozemsku. Wilders výrazně oslabil, slaví liberálové

Podle aktualizovaných propočtů veřejnoprávní televize NOS budou mít ve 150členné dolní komoře parlamentu D66 i PVV po 26 křeslech. D66 přitom výrazně posílí a bude mít o 17 křesel více než po volbách z roku 2023. PVV naopak 11 křesel ztratí.

Třetí nejsilnější stranou je podle dosavadních údajů Lidová strana pro svobodu a demokracii (VVD) s 22 mandáty, čtvrtou levicová koalice Zelených a Strany práce s 20 a pátou křesťanští demokraté (CDA) s 18 mandáty.

Vyjádření šéfa strany D66 po volbách:

