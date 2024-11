Tisíce cyklistů vyrazily v Číně pro knedlíčky. Zasahovat musela i policie

Na začátku byli čtyři vysokoškoláci, kteří se v červnu rozhodli zajet si na kole z města Čeng-čou do 50 kilometrů vzdáleného Kchaj-fengu, aby ochutnali kuan-tchang-pao – místní druh polévkových knedlíčků, píše BBC.

„Nedostanete druhou šanci na mládí, a proto musíte vyrazit na spontánní výlet s přáteli,“ řekl jeden ze čtveřice místním médiím. Toto poselství našlo silnou odezvu u dalších mladých lidí v Čeng-čou, kde žije 12,6 milionu obyvatel. Čínská omladina si v posledních letech čím dál tím víc stěžuje na vyhoření z příliš konkurenčního a drtivého trhu práce.

A z toho všeho se zrodil trend na sociálních sítích nazvaný Noční jízda do Kchaj-fengu. Státní sdělovací prostředky ho nejprve chválily jako projev „vášně a nadšení“ mladých lidí. A regionální vláda ji vnímala jako příležitost, jak napodobit úspěch města C’-po, které v loňském roce navštívily miliony lidí, aby ochutnaly tamní barbecue.

Před páteční noční zácpou dokonce oficiální činitelé Kchaj-fengu oznámili slevy a akce zaměřené na vysokoškolské studenty. A na křižovatkách rozmístili víc policistů, aby chránili projíždějící cyklisty.

„Všichni sršeli energií a bavili se s lidmi kolem sebe. Bylo to jako návrat do studentských let,“ řekla BBC 27letá paní Li. V pátek večer jela spolu se studenty na motorce do Kchaj-fengu. Rozhodla se k nim připojit a „pro jednou žít jako mladý člověk“ poté, co na síti viděla příspěvek o tomto trendu.

Celou cestu je provázel velký počet policistů, dodala. „Na obou stranách silnice byly poměrně často vidět sanitky a vozy dopravní policie a na nebi létaly také drony, které monitorovaly dopravu,“ řekla.

Radostná nálada se ale změnila, když silnice v Čeng-čou začaly zahlcovat tisíce kol. Na internetu se objevily snímky zachycující vážné dopravní zácpy na hlavních silnicích z Čeng-čou do Kchaj-fengu. Jeden ze svědků řekl místnímu zpravodajskému serveru, že cesta autem po této trase, kterou obvykle zvládá za hodinu, mu trvala třikrát déle.

Někteří cyklisté se na sociálních sítích svěřili, že byli nuceni sesednout z kola a prodírat se davem. Oficiální odhad počtu kol na silnici v pátek večer nebyl k dispozici. Zprávy na sociálních sítích však naznačují, že se jejich počet pohyboval mezi 100 tisíci a 200 tisíci.

A zdá se, že mnozí z těch, kteří se do Kchaj-fengu dostali, si to příliš neužili. „Opravdu lituju, že jsem jel,“ napsal v jednom z virálních příspěvků student, který do pedálů šlapal více než sedm hodin. Kvůli obrovské poptávce nemohl v Kchaj-fengu sehnat taxi ani hotelový pokoj, kde by si odpočinul. „Když jsem seděl v restauraci a jedl jídlo, slyšel jsem, jak majitel kritizuje vysokoškoláky, že nemají co na práci. Je mi opravdu líto, že jsem lidem v Kchaj-fengu způsobil problémy,“ dodal student.

„Štěstí je nakažlivé“

Někteří uživatelé kritizovali cyklisty za „nezodpovědné“ chování, například za odhazování odpadků. Jak se bicyklová zácpa zhoršovala, vydaly tři velké půjčovny kol v Číně prohlášení, ve kterém apelovaly na studenty, aby k dlouhým cestám využívali vlaky nebo autobusy, a z bezpečnostních důvodů nejezdili na kolech v noci.

Do sobotního odpoledne začaly tyto společnosti vybírat poplatek navíc od uživatelů, kteří využili kolo k jízdě do jiného města. Na sociálních sítích se začaly objevovat výzvy, aby univerzity v Čeng-čou nařídily studentům, ať se vrátí na koleje, a aby zavedly omezující pravidla pro opouštění kampusu.

Dopravní policie v Čeng-čou i Kchaj-fengu uzavřela v sobotu a v neděli některé hlavní cyklistické trasy mezi oběma městy. Není překvapivé, že úředníci v obou městech zakročili, protože čínské úřady vždy potlačují velká shromáždění, která mohou vést k protestům nebo jakékoli formě politického projevu.

Minulý měsíc policie v Šanghaji umlčela oslavy Halloweenu kvůli obavám, že by tyto radovánky mohly být využity k vyjádření nesouhlasu s vládou a politikou v zemi.

Paní Li je ale přesvědčená, že podobná spontánní shromáždění - jako třeba Noční jízda do Kchaj-fengu - se budou konat i nadále jednoduše proto, že oslovují mladé lidi. „Lidé jsou v dnešní době ve stresu, takže tyhle akce jsou dobré,“ řekla. „Protože štěstí je nakažlivé.“