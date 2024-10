Cykloaktivistu po hádce přejelo SUV. Motorizované násilí, burcují Pařížané

Rodiče by mohli dostávat ošetřovné po dobu zavření zatopených škol, schválila vláda

Vyplácení ošetřovného pro rodiče dětí do deseti let, jejichž školy po povodni zůstaly zavřené, by se mohlo prodloužit až do konce března. Nárok by mohli mít i lidé pracující na Dohodu. Úřad práce by...