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Generál proti Netanjahuovi: opozice se šikuje za novým kandidátem na premiéra

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  19:33
Bývalý náčelník generálního štábu a lídr strany Jašar Gadi Eisenkot mává...

Bývalý náčelník generálního štábu a lídr strany Jašar Gadi Eisenkot mává izraelskou vlajkou po zveřejnění odhadů výsledků voleb v Tel Avivu. (28. října 2026) | foto: Reuters

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Čtveřice izraelských stran a uskupení, které byly dosud v opozici, chce, aby nominaci na premiéra dostal vůdce strany Jašar a exnáčelník generálního štábu Gadi Eisenkot. Straničtí vůdci to oznámili po dnešním jednání, uvedla izraelská média.

Ve středu prezident Jicchak Herzog zahájí povolební konzultace s parlamentními stranami. Vůdci označili za hlavní cíl co nejrychleji ukončit vládu premiéra Benjamina Netanjahua.

Opoziční blok získal ve volbách z minulého týdne 48 mandátů, zatímco strany současné vládní koalice mají celkem 53 ze 120 poslanců Knesetu. Dvě strany, které zastupují především arabskou menšinu, získaly 19 mandátů.

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Tyto dvě strany odmítají jakoukoliv spolupráci, která by udržela u moci Netanjahua. Opoziční blok se dnes přihlásil k čtyřem podmínkám, které již dříve ohlásil Eisenkot pro vládní spolupráci. Po možných partnerech mimo jiné požadují uznání Izraele jako židovského a demokratického státu, přihlášení se k prohlášení nezávislosti Izraele z roku 1948, rozšíření povinné vojenské služby na všechny občany Izraele a označení Hamásu za teroristickou organizaci a odstranění jeho vojenské infrastruktury z Pásma Gazy.

Strany arabské menšiny by mohly mít vůči některým z těchto požadavků výhrady, napsala izraelská média. Výhradu k rozšíření vojenské služby by však mohly mít i strany, které zastupují ortodoxní židy, kterých by se opatření týkalo nejvíce. Tyto strany v minulém volebním období podpořily Netanjahuovu vládu.

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Straničtí vůdci v prohlášení tvrdí, že chtějí nahradit Netanjahuův kabinet vládou národní nápravy. Poukázali na to, že většina nových poslanců nepodporuje Netanjahua. Straničtí vůdci se také shodli na tom, že první pověření pro sestavení vlády by měl dostat Eisenkot, jehož strana Jašar získala mezi uskupeními bloku nejvíce hlasů.

Prezident Herzog začne povolební konzultace ve středu a ve čtvrtek přijme zástupce největších stran. I po volbách tak zůstává u moci současná Netanjahuova vláda. Dosavadní premiér rovněž usiluje o sestavení nového kabinetu.

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