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Pohlaďte ho v rozkroku, přináší to štěstí. Vítejte na ostrově, kde je Ronaldo bohem

Jiří Sládek

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Christiano Ronaldo osobně. V nadživotní velikosti stojí před muzeem socha slavného fotbalisty, v pozici prýštící vnitřní dynamikou a energií. | foto: Anna Kristová, MAFRA

Od zvláštního zpravodaje na Madeiře - Vlahý říjnový den, kdy z prudkých svahů nad Funchalem, metropolí portugalského souostroví Madeira, vzlíná vlhký opar z prudkého odpoledního lijáku, na fotbalovém plácku už se prohánějí malí kluci. Jeden jako druhý má na zádech číslo 7. Jak jinak. Mají ikonické číslo, které si pro sebe vyhradil slavný zdejší rodák, hvězdný Cristiano Ronaldo. Zkráceně CR7. Celým jménem Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Každý tu chce být jako on.

„Kdo dá dnes nejvíc gólů, tomu budeme říkat Cristiano,“ směje se devítiletý Lucas, než si odběhne k rodičům pro malou svačinu. Možná právě tady, před nějakými pár desítkami let, kdysi pobíhal i malý Cristiano. Podle mnohých nejlepší fotbalista všech dob.

Ronaldo, nyní 41letý, vyrůstal v chudých poměrech na metropolitním předměstí. Už ve svých 12 letech pak přešel jako velký talent do pevninské Evropy. Prvním mládežnickým angažmá v Portugalsku si prý přišel jen na pár stovek eur. U ostatních hráčů a studentů prý byl oblíbený, jen se příliš nevěnoval školním povinnostem. Kaňku mu udělal incident s učitelem, po kterém hodil židli.

Ronaldovo muzeum ale předkládá víc než jen přehlídku fotbalových cenností a připomínku jedné legendy. Nabízí návštěvníkům přímý kontakt s jejich idolem.

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