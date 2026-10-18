„Kdo dá dnes nejvíc gólů, tomu budeme říkat Cristiano,“ směje se devítiletý Lucas, než si odběhne k rodičům pro malou svačinu. Možná právě tady, před nějakými pár desítkami let, kdysi pobíhal i malý Cristiano. Podle mnohých nejlepší fotbalista všech dob.
Ronaldo, nyní 41letý, vyrůstal v chudých poměrech na metropolitním předměstí. Už ve svých 12 letech pak přešel jako velký talent do pevninské Evropy. Prvním mládežnickým angažmá v Portugalsku si prý přišel jen na pár stovek eur. U ostatních hráčů a studentů prý byl oblíbený, jen se příliš nevěnoval školním povinnostem. Kaňku mu udělal incident s učitelem, po kterém hodil židli.
Ronaldovo muzeum ale předkládá víc než jen přehlídku fotbalových cenností a připomínku jedné legendy. Nabízí návštěvníkům přímý kontakt s jejich idolem.