Ronaldo se zúčastnil večeře v Bílém domě. Setkal se s ním i syn, chlubil se Trump

Jeden z nejlepších fotbalistů historie seděl v přední části sálu, nedaleko místa, odkud prezident a korunní princ pronášeli své projevy.
Ronaldo od roku 2023 hraje za saúdskoarabský Al-Nassr FC a stal se tváří tamní ligy. Trump mu poděkoval za účast a řekl, že sportovce osobně poznal i jeho syn.
„Barron se s ním setkal. A myslím, že teď respektuje svého otce o něco víc, jen díky tomu, že jsem vás představil,“ řekl podle agentury AP Trump. Zmínil, že 19letý mladík je Ronaldovým fanouškem a setkání ho ohromilo.
|
Saúdové si koupí stíhačky F-35, investují miliardy. Princ u Trumpa obnovoval vztahy
Večeře se zúčastnili také významní podnikatelé. Nechyběli mezi nimi zakladatel Tesly Elon Musk nebo generální ředitel společnosti Apple Tim Cook.
Při večeři Trump rovněž prohlásil, že země korunního prince je významným spojencem mimo Severoatlantickou alianci.
„Naši vojenskou spolupráci posouváme na ještě vyšší úroveň tím, že formálně označujeme Saúdskou Arábii za významného spojence mimo NATO, což je pro ně velmi důležité,“ řekl americký prezident.
Podle Trumpa Spojené státy za „významného spojence mimo NATO“ považují jen 19 zemí. Dříve také uvedl, že Saúdská Arábie si pořídí americké stíhačky páté generace F-35. Stát by se tak mohlo na základě podobné dohody, jakou mají USA s Izraelem. Rovněž prohlásil, že Saúdské Arábii jako spojenecké zemi důvěřuje.