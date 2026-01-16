V baru nesla lahve s prskavkami, sama zahynula. Nutili ji k tomu, říkají rodiče

Neprošla žádným bezpečnostním školením, vůbec nevěděla, co se může stát. Tvrdí to rodina servírky, která podle snímků o silvestrovské noci nesla v baru ve švýcarské Crans-Montaně lahve šampaňského s připevněnými hořícími prskavkami. Krátce poté se vznítil strop, následně v plamenech zahynulo 40 lidí a více než stovka byla zraněna. Zemřela i mladá zaměstnankyně podniku.
Nové záběry z požáru: místo útěku si lidé oheň natáčeli.

Nové záběry z požáru: místo útěku si lidé oheň natáčeli. | foto: X/@SumitHansd

Jmenovala se Cyane Panineová, bylo jí 24 let a v baru v Crans-Montaně pracovala. V onen osudný okamžik hodinu a půl po silvestrovské půlnoci si v baru Le Constellation nasadila helmu, do rukou vzala lahve se šampaňským s připevněnými prskavkami a sedla si na ramena svého kolegy.

Podle rodičů a právničky rodiny přitom Cyane měla ten večer pouze uvádět hosty do podniku.

Laboratoř vyrábí kůži pro zraněné při požáru v baru, zbývající zdravá nestačí

„Nicméně na pokyn Jessicy Morettiové (spolumajitelky baru) sešla do přízemí a plnila její pokyny. Nebyla informovaná o žádných nebezpečích ani bezpečnostních opatřeních,“ cituje její rodiče švýcarský web Blick.

Ten se odkazuje na vyšetřovací spisy, které získaly italské noviny Corriere della Sera. Podle nich výpověď Morettiové měla vzbudit dojem, že celou akci iniciovala sama Panineová.

Švýcaři zadrželi majitele vyhořelého baru. Oběti tragédie přijel uctít i Macron

„Udělala to z vlastní vůle. Neměla nikomu lézt na ramena,“ údajně vypověděla Morettiová. Tuto verzi ale zpochybňuje několik svědků.

„Rekla Cyane, že je třeba přinést ke stolům 16 lahví šampaňského, že mají nedostatek personálu. I mě požádala o pomoc,“ řekla webu Camille, kamarádka Cyane. Zdůraznila, že šlo o jasný pokyn. Stejně jako nasazení helmy. „Jessica jí řekla, aby si helmu nasadila. Já si musela vzít bílou masku, také na Jessičinu žádost.“

Morettiová později potvrdila, že helmy se v podniku občas nosily, byly reklamní.

Právnička rodiny řekla, že tragédii se dalo předejít, kdyby se dodržovaly veškeré bezpečnostní normy a byly provedeny potřebné kontroly, uvedla BBC. Už dříve starosta města oznámil, že v podniku se neprováděla požární kontrola pět let.

Vyhořelý švýcarský bar neprošel požární kontrolou od roku 2019. Starosta neví proč

Švýcarský soud vzal do vazby majitele baru Jacquese Morettiho, jeho žena musela odevzdat cestovní pas a každý den se musí hlásit policii.

Podle dosavadního vyšetřování to byly právě prskavky od lahví, které zapálily pěnu na stropě podniku. Pak se požár rozšířil do ostatních prostor. Švýcarský kanton Valais v reakci zakázal používat jakákoliv pyrotechnická zařízení ve všech krytých veřejných prostorech.

Úřady uvedly, že příbuzní každé z obětí dostanou mimořádnou platbu ve výši 10 tisíc švýcarských franků a bude zřízen fond na jejich podporu.

Příbuzné obětí přijal papež

Ve středu asi 20 příbuzných obětí požáru přijal papež Lev XIV. „Říkám velmi upřímně, že setkání s vámi mne velmi dojalo,“ uvedl podle vatikánských médií papež při audienci.

„Blízkost a lidská slova soucitu, kterými se na vás dnes obracím, se jeví jako velmi omezená a bezmocná,“ uvedl papež. Řada obětí požáru nebyla zletilá a přežili je sourozenci a rodiči. Papež vyzval přítomné, aby měli naději v Boha.

Nejmladším obětem tragédie bylo 14 let, nejstarší 39. Mezi zraněnými je i jeden Čech.

