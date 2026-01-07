„Pozor na pěnu.“ Číšník v baru varoval před zapálením stropu už v roce 2019

Autor: ,
  9:13
Už před šesti lety varovala obsluha baru Le Constellation ve švýcarské Crans-Montaně hosty, aby se s otevřeným ohněm nepřibližovali k akustické pěně na stropě. Video od tehdejších hostů novoroční oslavy získala švýcarská televize RTS. Při letošních oslavách bar vyhořel, tragicky zde zahynulo 40 převážně mladých lidí a více než stovka je zraněných. Majitelé baru oznámili, že slibují spolupráci při vyšetřování.
Památník před barem „Le Constellation“ po požáru během silvestrovské oslavy v...

Památník před barem „Le Constellation“ po požáru během silvestrovské oslavy v luxusním lyžařském středisku Crans-Montana v jihozápadní Švýcarsku. (4. ledna 2025) | foto: Reuters

Policisté na vojenském letišti v Sionu ve švýcarských Alpách nesou rakev s...
Následky tragického požáru ve švýcarském lyžařském středisku Crans-Montana (2....
UPOZORNĚNÍ: Následující fotografie obsahují drastické záběry.
Pohled na uzavřený bar Le Constellation v Crans-Montana ve švýcarských Alpách...
69 fotografií

Záběry novoroční oslavy z přelomu let 2019–2020 zveřejnil web stanice. RTS se ve svých zdrojích odkazuje na výpovědi svědků, podle nichž tak byla hrozba nebezpečí známá už delší dobu.

Vyhořelý švýcarský bar neprošel požární kontrolou od roku 2019. Starosta neví proč

„Pozor na pěnu,“ varuje ve videu zaměstnanec švýcarského baru. Upozorňoval hosty, kteří si právě objednali lahve na oslavu, k nimž byly připevněny stejné „prskavky“ jako letos.

„Pamatuji si, že jsme (s lahvemi) byli blízko stropu, a proto číšník pronesl tu poznámku ‚Pozor na pěnu, pozor na pěnu‘, jako dospělý si uvědomoval možné riziko,“ cituje web autorku videa. Mladá žena přiznala, že si s přáteli vážnost situace neuvědomovali.

Majitelé slibují spolupráci při vyšetřování

Francouzští majitelé baru Jacques a Jessica Morettiovi v úterý uvedli, že se v žádném případě nebudou vyhýbat vyšetřování. Napsala to agentura AFP s odkazem na jejich písemné prohlášení.

„Jsme zdrceni a naplněni smutkem,“ oznámil manželský pár, jenž vlastní a provozuje bar Le Constellation. „Buďte si jisti naší plnou spoluprací a tím, že se nebudeme snažit jakýmkoli způsobem vyhýbat zodpovědnosti,“ ujistili manželé Morettiovi. V textu uvedli, že neustále myslí na oběti, zraněné i jejich blízké a ocenili odvahu bezpečnostních složek a záchranářů.

Podnik nebyl kontrolován pět let

Ve Švýcarsku nadále pokračuje vyšetřování letošní novoroční tragédie, kdy zemřelo 40 lidí a dalších 116 je zraněných. Starosta obce v úterý na tiskové konferenci přiznal, že v baru nebyly mezi roky 2020–2025 prováděny žádné kontroly požární bezpečnosti.

Z analýzy asi 60 dokumentů vyplývá, že podnik prošel kontrolou naposledy v roce 2019.

„Ačkoli bylo v roce 2025 v obci provedeno více než 1400 požárních inspekcí, obecní rada zjistila, že tento bar v letech 2020 až 2025 pravidelnými inspekcemi neprošel,“ uvedl starosta.

Úřady už dříve uvedly, že podle nich požár způsobily jiskřící zábavní pyrotechnické fontány, které zapálily pěnovou výplň stropu. Novináři se ptali, zda při poslední inspekci byla kontrolována také tato pěna.

Prskavky a hořící strop. Záběry ukazují, jak začalo peklo. Sto lidí je v kritickém stavu

Féraud uvedl, že zákon neukládá povinnost kontrolovat během inspekcí stropy. „Zvukově izolační pěna na stropě nebyla nikdy kontrolována. Naši bezpečnostní kontroloři to nepovažovali za nutné,“ řekl starosta.

Polovina obětí novoroční tragédie byli nezletilí. Nejmladším bylo 14 let. Oběti byly sedmi národností, nejvíce zemřelých eviduje Švýcarsko.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Nejčtenější

Krok, jenž umocnil tragédii. Ve vyhořelém baru před lety zúžili schodiště na polovinu

Zúžení schodů během rekonstrukce ve švýcarském baru La Constellation v roce...

Švýcarský bar Le Constellation, kde na Nový rok zemřelo 40 lidí, prošel v roce 2015 rekonstrukcí. Provozovatelé během ní nechali zúžit schodiště vedoucí do baru na polovinu, upozorňuje německý...

Zemřel herec Pavel Nečas, boss Matějka z Okresního přeboru

Herec Pavel Nečas

Zemřel herec Pavel Nečas, bylo mu 59 let. Televizní diváci si ho pamatují například jako bosse Matějku ze seriálu a filmu Okresní přebor. Hrál například také v seriálech ZOO či Vinaři, filmech...

Hvězdami titulky Playboye jsou tři sexy vítězky castingu Hledáme Playmate

Lenka Šeflová, Sandra Taškovičová a Denisa Gudelj na obálce magazínu Playboy...

Pánský magazín otevírá rok 2026 silným symbolem. Na titulce lednového vydání Playboye se společně objevují tři vítězky castingu Hledáme Playmate - Denisa Gudelj (2022), Sandra Taškovičová (2024) a...

„Byla to jatka.“ Svědci popisují ohnivé inferno v baru, o příčině mají jasno

Tragédie ve Švýcarsku. Při požáru v lyžařském letovisku Crans-Montana zahynuly...

Děs, hrůza, zděšení. Švýcarsko se na Nový rok vzpamatovává z nejhoršího požáru za dlouhé desítky let. Při katastrofě v baru v lyžařském letovisku Crans-Montana zahynulo sedmačtyřicet lidí, sto...

Máme zraněné vojáky, pár vytáhli z ložnice. Trump ukázal fotku spoutaného Madura

Nicolas Maduro na palubě americké lodi Iwo Jima. (3 ledna 2026)

Venezuelský autoritářský vůdce Nicolás Maduro, kterého v sobotu při vojenské operaci v latinskoamerické zemi zajaly americké síly, byl přepraven na americkou válečnou loď a společně s manželkou budou...

Policie pátrá po mladé ženě z Blanenska. Působí zmateně a neumí si říct o pomoc

Policisté pátrají po osmnáctileté Kristýně Svobodové z Blanenska, která se...

V potížích se podle policistů může nacházet osmnáctiletá žena z Blanenska, která se v úterý nevrátila ze schůzky a je nedostupná i na telefonu. Žena má sníženou schopnost komunikace a neumí si říct o...

7. ledna 2026  10:14

Turek zlegalizoval černé stavby. Chce v nich vyrábět mošty a zavařeniny

Na plotě u nepovolené stavby, kterou na své zahradě postavil Filip Turek, se...

Čestný prezident Motoristů a kandidát na ministra životního prostředí Filip Turek získal dodatečně povolení ke dvěma stavbám v pražské Dubči. Stavební úřad sice konstatoval porušení zákona, dodatečně...

7. ledna 2026  8:45,  aktualizováno  10:08

Stanjura zklamal voliče nepravdivými čísly. Ekonom Marek přesto věří v silný rok 2026

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je David Marek, hlavní ekonom společnosti Deloitte. (6....

Schodek státního rozpočtu překročený o desítky miliard není jen účetní problém, ale zásah do důvěry v politiku. Hlavní ekonom společnosti Deloitte David Marek v Rozstřelu mluvil o nepravdivých...

7. ledna 2026

Před Úřadem vlády už nevisí vlajka Ukrajiny. Místo ní je tam nově vlajka EU

Před Úřadem vlády už nevisí ukrajinská vlajka, na stožárech jsou česká vlajka a...

Sundávání vlajek Ukrajiny po nástupu nové koalice ANO, SPD a Motoristů sobě pokračuje. Před Úřadem vlády už nevisí vlajka Ukrajiny, ale místo ní vlajka Evropské unie. Vlajku Ukrajiny nechal jako...

7. ledna 2026  9:58

Pacienta léčebny, který se zmizel během vycházky za rodinou, našli mrtvého

ilustrační snímek

Policisté v úterý ukončili pátrání po sedmapadesátiletém muži, který se léčil v Psychiatrické nemocnici Bohnice s dlouhodobými poruchami spánku. Našli ho bez známek života, příčinu smrti má objasnit...

6. ledna 2026  12:27,  aktualizováno  7. 1. 9:57

Lídr jemenských separatistů neodletěl na jednání do Rijádu. Obvinili ho z vlastizrady

Vůdce jemenské separatistické Jižní přechodné rady (STC) Ajdarús Zubajdí. (22....

Vůdce jemenské separatistické Jižní přechodné rady (STC) Ajdarús Zubajdí, která je podporovaná Spojenými arabskými emiráty, nenastoupil do letadla do Rijádu a utekl na neznámé místo. Separatisté...

7. ledna 2026  9:44

Prezident Pavel dorazil na jednání o muniční iniciativě. Nová vláda ji nezruší

Prezident Petr Pavel dorazil jako první na Pražský hrad, kde jmenuje ministry...

Poprvé v novém složení se sešla Bezpečnostní rada státu. Za účasti prezidenta Petra Pavla jedná také o budoucnosti muniční iniciativy, v jejímž rámci Česko zprostředkovává dodávky velkorážové munice...

7. ledna 2026  5:21,  aktualizováno  9:30

Chytré, nebo bezohledné? Lyžaři našli způsob, jak se u vleku vyhnout frontě

První lyžařský den na Černé hoře v Krkonoších (28.11.2025).

Ručník na lehátku už dávno není jediným symbolem dovolenkové vychytralosti. Podobný trend se objevuje na horách. Lyžaři v některých střediscích totiž nechávají u vleku lyže a hůlky, aby si zajistili...

7. ledna 2026  9:30

Vlaky mezi Prahou a Ústím stojí. Opět je poškozené trakční vedení v Roudnici

Historický silniční most přes Labe v těsné blízkosti železniční stanice...

Vlak dnes opět poškodil trakční vedení v Roudnici nad Labem na Litoměřicku. Provoz na železničním koridoru mezi Prahou a Ústím nad Labem kvůli tomu stojí. Technici na místě zjišťují přesný rozsah...

7. ledna 2026  9:07,  aktualizováno  9:25

„Pozor na pěnu.“ Číšník v baru varoval před zapálením stropu už v roce 2019

Památník před barem „Le Constellation“ po požáru během silvestrovské oslavy v...

Už před šesti lety varovala obsluha baru Le Constellation ve švýcarské Crans-Montaně hosty, aby se s otevřeným ohněm nepřibližovali k akustické pěně na stropě. Video od tehdejších hostů novoroční...

7. ledna 2026  9:13

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Desetitisíce Pražanů mrzly až do rána. Odstranění výpadku trvalo déle, než se čekalo

Více než 10 tisíc domácností v Praze 4 je kvůli poruše horkovodu bez dodávek...

Část Prahy byla od úterního brzkého rána kvůli poruše horkovodu bez dodávek tepla a teplé vody. Výpadek postihl Michli, Krč, Pankrác, Nusle a Podolí, týkal se až 11 tisíc domácností a některé školy...

6. ledna 2026  9:24,  aktualizováno  7. 1. 9:02

RECENZE: Keltské kněžky předešly Freuda. Ranhojič se přesouvá k povšechné fantasy

50 %
Tom Payne ve filmu Ranhojič II

Ve filmu Ranhojič se mladík z anglické vsi dostal do Persie, kde studoval medicínu u slavného Avicenny, v Ranhojiči II se vrací a v Londýně buduje nemocnici pro chudé. Jenže v roce 1050 proti...

7. ledna 2026  8:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.