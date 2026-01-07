„Pozor na pěnu.“ Číšník v baru varoval před zapálením stropu už v roce 2019

Záběry novoroční oslavy z přelomu let 2019–2020 zveřejnil web stanice. RTS se ve svých zdrojích odkazuje na výpovědi svědků, podle nichž tak byla hrozba nebezpečí známá už delší dobu.
|
Vyhořelý švýcarský bar neprošel požární kontrolou od roku 2019. Starosta neví proč
„Pozor na pěnu,“ varuje ve videu zaměstnanec švýcarského baru. Upozorňoval hosty, kteří si právě objednali lahve na oslavu, k nimž byly připevněny stejné „prskavky“ jako letos.
„Pamatuji si, že jsme (s lahvemi) byli blízko stropu, a proto číšník pronesl tu poznámku ‚Pozor na pěnu, pozor na pěnu‘, jako dospělý si uvědomoval možné riziko,“ cituje web autorku videa. Mladá žena přiznala, že si s přáteli vážnost situace neuvědomovali.
Majitelé slibují spolupráci při vyšetřování
Francouzští majitelé baru Jacques a Jessica Morettiovi v úterý uvedli, že se v žádném případě nebudou vyhýbat vyšetřování. Napsala to agentura AFP s odkazem na jejich písemné prohlášení.
„Jsme zdrceni a naplněni smutkem,“ oznámil manželský pár, jenž vlastní a provozuje bar Le Constellation. „Buďte si jisti naší plnou spoluprací a tím, že se nebudeme snažit jakýmkoli způsobem vyhýbat zodpovědnosti,“ ujistili manželé Morettiovi. V textu uvedli, že neustále myslí na oběti, zraněné i jejich blízké a ocenili odvahu bezpečnostních složek a záchranářů.
Podnik nebyl kontrolován pět let
Ve Švýcarsku nadále pokračuje vyšetřování letošní novoroční tragédie, kdy zemřelo 40 lidí a dalších 116 je zraněných. Starosta obce v úterý na tiskové konferenci přiznal, že v baru nebyly mezi roky 2020–2025 prováděny žádné kontroly požární bezpečnosti.
Z analýzy asi 60 dokumentů vyplývá, že podnik prošel kontrolou naposledy v roce 2019.
„Ačkoli bylo v roce 2025 v obci provedeno více než 1400 požárních inspekcí, obecní rada zjistila, že tento bar v letech 2020 až 2025 pravidelnými inspekcemi neprošel,“ uvedl starosta.
Úřady už dříve uvedly, že podle nich požár způsobily jiskřící zábavní pyrotechnické fontány, které zapálily pěnovou výplň stropu. Novináři se ptali, zda při poslední inspekci byla kontrolována také tato pěna.
|
Prskavky a hořící strop. Záběry ukazují, jak začalo peklo. Sto lidí je v kritickém stavu
Féraud uvedl, že zákon neukládá povinnost kontrolovat během inspekcí stropy. „Zvukově izolační pěna na stropě nebyla nikdy kontrolována. Naši bezpečnostní kontroloři to nepovažovali za nutné,“ řekl starosta.
Polovina obětí novoroční tragédie byli nezletilí. Nejmladším bylo 14 let. Oběti byly sedmi národností, nejvíce zemřelých eviduje Švýcarsko.