„Byla to jatka.“ Svědci popisují ohnivé inferno v baru, o příčině mají jasno

Autor:
  15:18
Děs, hrůza, zděšení. Švýcarsko se na Nový rok vzpamatovává z nejhoršího požáru za dlouhé desítky let. Při katastrofě v baru v lyžařském letovisku Crans-Montana zahynulo sedmačtyřicet lidí, sto dalších vyvázlo se zraněními. „Všichni jsou otřesení, je to nepředstavitelná tragédie,“ líčí svědci.

„Známí mi vyprávěli o mladých lidech, kteří vyšli z toho podniku celí od krve. Někteří bez oblečení. Opravdová jatka. Celá oblast je úplně uzavřená, je tam plno policie a záchranářů,“ uvedla pro agenturu AFP Michela Risová, která má v Crans-Montaně dům a pravidelně tam tráví dovolenou.

„Slyšela jsem, že začal hořet strop. Sprinklery selhaly, ale jsou to jen dílčí informace z doslechu. Nikdo zatím opravdu nemůže říct, co se stalo,“ dodává rozrušená žena, která se o tragédii dozvěděla ráno od vyděšených příbuzných. Mezi nezvěstnými je prý skupina patnácti lyžařských instruktorů, kteří měli v baru La Constellation na Silvestra rezervaci.

Tragédie ve Švýcarsku. Při požáru v lyžařském letovisku Crans-Montana zahynuly desítky lidí (1. ledna 2026)
Tragédie ve Švýcarsku. Při požáru v lyžařském letovisku Crans-Montana zahynuly desítky lidí (1. ledna 2026)
Tragédie ve Švýcarsku. Při požáru v lyžařském letovisku Crans-Montana zahynuly desítky lidí (1. ledna 2026)
Tragédie ve Švýcarsku. Při požáru v lyžařském letovisku Crans-Montana zahynuly desítky lidí (1. ledna 2026)
29 fotografií

„Na sjezdovkách se nemluví o ničem jiném. Několik lyžařských instruktorů se stále neozvalo. Patnáct z nich mělo určitě zarezervovaný stůl v podniku. Mnozí z nich jsou Italové, ale v tuto chvíli jsou informace velmi roztříštěné a zmatené,“ dodává Risová.

Švýcarské úřady v reakci na neštěstí vyzvaly lyžaře k opatrnosti, protože nemocnice jsou plné. „I tady na sjezdovkách to pořád opakují. Všechny nemocnice v oblasti jsou v pohotovosti, ale do pohotovosti byla uvedena zdravotnická zařízení po celé zemi,“ potvrzuje zprávy, že vážně popálených obětí se musely zhostit i nemocnice v okolních kantonech.

Ve švýcarském středisku vyhořel bar. Zemřely desítky lidí, sto zraněných

O příčině požáru se stále spekuluje. Terorismus nebo úmyslné žhářství už policie vyloučila, nejspíše šlo o nešťastnou náhodu či nedbalost. Dvě francouzské návštěvnice baru pro BFM TV uvedly, že tragédii způsobila pyrotechnická svíčka zapíchnutá do lahve od šampaňského.

Svíce prý zapálila dřevěný strop nočního klubu, který se nachází v suterénu pod barem. „Jedna byla příliš blízko u stropu, který se vzňal. Během několika desítek sekund celý klub vzplanul. Všichni jsme vyběhli ven a křičeli jsme,“ popsaly paniku v klubu. „Jeden číšník vylezl na ramena druhého číšníka. V ruce držel svíci. Byla velmi blízko stropu, a strop během pár minut chytil,“ dodal další svědek.

Vyšetřování se nepochybně zaměří i na protipožární opatření. Jak se mohl oheň rozšířit tak rychle? Byla bezpečnostní opatření dostatečná? „Únikové dveře byly pro všechny přítomné příliš malé. Někdo rozbil okno, aby lidé mohli utéct,“ vuedli někteří svědci. „Schodiště, které vedlo ven z diskotéky, bylo extrémně úzké. Lidé se nahrnuli v obrovské vlně. Podařilo se nám utéct na poslední chvíli,“ dodala další žena.

Italský list La Repubblica uvádí, že bar Le Constellation založil v roce před deseti lety francouzský pár původem z Korsiky, který převzal tehdy zchátralou budovu a kompletně ji zrekonstruoval. Bar byl považován za trendy místo pro après-ski a noční život, pravidelně zde hráli DJové a chodili sem hlavně mladí lidé.

Z klubu v suterénu však vedla pouze jedna úniková cesta. Podnik byl navíc vybaven dřevěnými prvky, takže se v případě požáru rychle změnil v ohnivou past. Po požáru okamžitě zmizely stránky podniku na Facebooku a Instagramu, na Googlu je označený jako „dočasně uzavřený“.

Záchranáři prý dorazili během několika minut, zdravotnické vrtulníky okamžitě v rámci regionálního systému poslala i Itálie a Francie. „Zavolali nám za úsvitu, přepravovali jsme vážně zraněné pacienty,“ popsal pro deník La Repubblica záchranář Valerio Segor ze sousedního italského regionu Valle d’Aosta.

„Byly potřeba vrtulníky, které jsou schopné létat v náročných podmínkách. Zavolali nám v šest a za čtyřicet minut jsme už byli ve vzduchu.“

Tragický požár vypukl v populárním baru Le Constallation asi hodinu a půl po půlnoci. O život přišly desítky lidí, podle švýcarského listu Blick jich je minimálně 47. Dalších sto lidí utrpělo zranění. Část obětí podle policie tvoří cizinci.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse (27 příspěvků)

Nejčtenější

„Nejvíc se pilo v pondělí.“ Tchán vytáhl staré fotky z vojny a já nestačil zírat

Jan Hausenblas: Fotografie ze základní vojenské služby v Michalovcích (1976 až...

Sedmdesátá léta, východní Slovensko. U Zemplínské Šíravy roste betonová ozdravovna ministerstva obrany, na stavbě pracují hlavně branci. Jedním z nich byl Jan Hausenblas, můj tchán. Na vojnu si tehdy...

Zemřel herec Pavel Nečas, boss Matějka z Okresního přeboru

Herec Pavel Nečas

Zemřel herec Pavel Nečas, bylo mu 59 let. Televizní diváci si ho pamatují například jako bosse Matějku ze seriálu a filmu Okresní přebor. Hrál například také v seriálech ZOO či Vinaři, filmech...

Čína otevřela nejdelší dálniční tunel na světě, protnul pohoří Ťan-šan

Nejdelší dálniční tunel na světě Tchienshan Shengli, se nachází se v...

Čína v pátek otevřela nejdelší dálniční tunel na světě. Nachází se na dálnici Urumči-Juli v autonomní oblasti Sin-ťiang a protíná pohoří Ťan-šan. Měří 22 kilometrů a zkracuje cestu, která dříve...

Vémola šel do vazby, hrozí mu až 18 let. Může zkolabovat, varoval advokát

Karlos „Terminátor“ Vémola oslaví 40.narozeniny na velkolepé akci Noc s...

Zápasník Karel „Karlos“ Vémola zamířil do vazby. Ve čtvrtek o tom rozhodl Obvodní soud pro Prahu 1. Redakci iDNES.cz to potvrdil zdroj blízký vyšetřování. Vémola je obviněný z organizované drogové...

Saddáma zkopal a poplival. A pak se s dopadeným diktátorem triumfálně vyfotil

Irácko-americký překladatel Samir za dohledu příslušníků amerických speciálních...

To měl být on? Muž, který více než dvě dekády železnou rukou vládl Iráku? Teď se zkrvavený krčil u nohou amerického komanda a prosil o život... Příběh dopadení Saddáma Husajna přináší další díl...

Ve švýcarském středisku vyhořel bar. Zemřely desítky lidí, sto zraněných

Následky tragického požáru ve švýcarském lyžařském středisku Crans-Montana (1....

Při požáru v baru ve švýcarském lyžařském středisku Crans-Montana přišly o život desítky lidí. Podle italské diplomacie jich je minimálně čtyřicet. Dalších sto lidí utrpělo zranění. Oheň vypukl během...

1. ledna 2026  7:07,  aktualizováno  15:40

Politologové o projevech: Pavel osvěžující, Babiš státnický, Okamura skandální

Prezident Petr Pavel při natáčení svého novoročního projevu, který televize...

Důraz prezidenta Petra Pavla na občanskou společnost může podle politologa Lukáše Jelínka předznamenávat boj, který se v letošním roce svede o neziskové organizace. Milana Školníka v prezidentském...

1. ledna 2026  15:35,  aktualizováno  15:37

Pavel slovy o úspěšné zemi, která není spálená, nadchl opoziční politiky

Prezident Petr Pavel při natáčení svého novoročního projevu, který televize...

Prezident Petr Pavel svým novoročním projevem potěšil opoziční politiky. „Zajímavá a úspěšná, nikoliv spálená země. To je Česko podle prezidenta Pavla a já tuhle vizi sdílím,“ komentoval pro iDNES.cz...

1. ledna 2026  13:45,  aktualizováno  15:25

„Byla to jatka.“ Svědci popisují ohnivé inferno v baru, o příčině mají jasno

Tragédie ve Švýcarsku. Při požáru v lyžařském letovisku Crans-Montana zahynuly...

Děs, hrůza, zděšení. Švýcarsko se na Nový rok vzpamatovává z nejhoršího požáru za dlouhé desítky let. Při katastrofě v baru v lyžařském letovisku Crans-Montana zahynulo sedmačtyřicet lidí, sto...

1. ledna 2026  15:18

Pískal si a smál se, vzpomíná na Pavla Nečase tvůrce Okresního přeboru

Pavel Nečas v Okresním přeboru

Ikonickou roli hospodského Luboše Matějky v seriálu Okresní přebor dal Pavlu Nečasovi režisér Jan Prušinovský. Původně měl však s hercem, který na Silvestra náhle zemřel v 59 letech, jiné úmysly....

1. ledna 2026  14:55

Vesničku u Andorry tíží stará vražda. Vábí fandy true crime, místní už jich mají dost

Španělská vesnička Tor se stala „metropolí“ true crime fanoušků a místním už to...

Španělskou vesničku Tor dodnes obestírá tajemství třicet let staré, dodnes nevyřešené vraždy. Obec v Pyrenejích se kvůli ní stala tahákem fanoušků žánru „true crime“ neboli skutečných zločinů. A to...

1. ledna 2026  14:42

V Rakousku zemřel při výstupu na horu Breithorn devětačtyřicetiletý Čech

Během kalendářního roku vzlétne vrtulník v rakouských Alpách ke čtyřem tisícům...

V rakouském Salcbursku zemřel ve středu při výstupu na horu Breithorn devětačtyřicetiletý Čech. Informovala o tom APA s odvoláním na místní policii. Podle ní muž zřejmě uklouzl na obtížné a zasněžené...

1. ledna 2026  10:06,  aktualizováno  14:39

DOKUMENT: Novoroční projev prezidenta Petra Pavla 2026

Prezident Petr Pavel při natáčení svého novoročního projevu, který televize...

Prezident Petr Pavel přednesl ve čtvrtek svůj třetí novoroční projev. Redakce iDNES.cz jej přináší v plném znění.

1. ledna 2026  14:33

Kolegové vzpomínají na zesnulého herce Nečase. Záchranáři popsali, co se mu stalo

Herec Pavel Nečas si ve filmu Bajkeři zahraje trenéra bruslařek na letním...

Nečekaný odchod herce Pavla Nečase, který zemřel poslední den loňského roku, zasáhl jeho kamarády a kolegy nejen z herecké branže. Na sociálních sítích na něj vzpomíná například sportovní komentátor...

1. ledna 2026  14:07

Ukrajinská brigáda vykrvácela v Huljajpoli, navíc dostala nálepku sabotérů

Premium
Ruští vojáci v centru ukrajinského městečka Huljajpole (28. prosince 2025)

Čtyři dlouhé roky brzdila 102. brigáda teritoriální obrany nástup Rusů na městečko Huljajpole v Záporožské oblasti. Moskva před pár dny oznámila jeho dobytí a karpatská jednotka s havranem ve znaku...

1. ledna 2026

Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®
Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®

O Vánocích vyráží většina rodin za příbuznými a pětina z nich cestuje vlakem. Pro rodiče s malými dětmi může být taková cesta náročná – aktivní hra...

Vzduch o silvestrovské noci byl nejčistější za 22 let, i díky omezení pyrotechniky

Oslavy příchodu nového roku v Praze. (1. ledna 2026)

Kvalita ovzduší o silvestrovské noci byla nejlepší za 22 let, uvedli meteorologové. Může za to počasí, ale významný vliv má podle nich i omezení pyrotechniky. Nejvyšší koncentrace škodlivin byla v...

1. ledna 2026  13:57

Pavel přeje vládě úspěch. Bude hlídat, zda neohrožuje demokracii a bezpečnost

Prezident Petr Pavel při natáčení svého novoročního projevu, který televize...

Prezident Petr Pavel přednesl tradiční novoroční projev. „Přeji nové vládě, aby v opatřeních, která budou v zájmu všech občanů, byla úspěšná. Považuji za správné nechat jí na startu prostor,“ uvedl...

1. ledna 2026  6:40,  aktualizováno  13:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.