Roušky v dopravě a nemocnici. U sousedů covidové restrikce stále platí

Česká vláda momentálně žádná opatření nevymáhá. V MHD či sociálních zařízeních nicméně doporučuje, aby si lidé podle svého uvážení nasadili respirátor či roušku. Při výjezdu z Česka tak mohou být některé restrikce nemilým překvapením.

1 Slovensko

Slovenská opatření byla svého času jedna z nejpřísnějších v Evropě. Nyní už však turisté nemusejí po vstupu do země povinně do karantény, není třeba dále prokazovat bezinfekčnost ani vyplňovat registraci na hranicích. Co se týká nošení respirátorů a roušek, české ministerstvo zahraničí má ve svém cestovatelském rozcestníku poměrně chaos.

„Zůstává pouze povinnost nosit respirátor v interiérech, ve veřejné dopravě a na hromadných akcích,“ upozorňuje v úvodní části přehledu pravidel, která platí u našich východních sousedů. Až o kousek dál se čitatel dozví, že v MHD už respirátor není potřeba.

Slovenský vládní web pak upřesňuje, že jsou respirátory vyžadovány v nemocnicích a zařízeních sociálních služeb, a to jak u zaměstnanců (v červnu nicméně někteří dostali výjimku), tak u návštěvníků. Výjimku mají děti do šesti let a lidé trpící závažnými poruchami autistického spektra či jiným postižením.

Ochranu úst a nosu v interiéru jmenovitě nemusejí nosit ani návštěvníci koupališť a wellness center, stejně jako zpěváci a moderátoři při výkonu svého povolání anebo lidé, kteří jsou v práci sami.

2 Německo

V Německu jsou hygienická opatření v gesci jednotlivých spolkových zemí, restrikce se tak mohou mírně lišit. „Obecně platí povinnost nošení respirátorů (FFP2) již jen ve veřejné dopravě, nemocnicích, u lékaře a v pečovatelských zařízeních. Některé obchody, restaurace, kulturní a sportovní zařízení mohou nošení respirátoru stále vyžadovat,“ upozorňuje česká diplomacie.

Třeba v Bavorsku od 2. července spoléhají na osobní odpovědnost občanů (a turistů). Ochrana úst a nosu je sice ve veřejné dopravě nadále povinná, lidé se však mohou sami rozhodnout, zda zvolí respirátor FFP2 nebo obyčejnou chirurgickou roušku.

V Sasku naopak v MHD plně postačí rouška, píše tamní web s tím, že respirátory už nadále nejsou povinné. Vedení spolkové země doporučuje ochranu úst a nosu ve všech veřejných prostorách spolu s dodržováním rozestupů mezi lidmi, kromě dopravy už jsou však roušky povinné jen v nemocnicích a sociálních zařízeních.

A i v hlavním městě Berlíně padly dřívější restrikce, jako bylo povinné testování nebo preventivní karanténa po vstupu do země. Pokud však dotyčný přijede ze země považované za rizikovou oblast nebo vykazuje příznaky nákazy, musí se podřídit přísnějším pravidlům. V berlínské hromadné dopravě, stejně jako nemocnicích a sociálních zařízeních, jsou nadále povinné respirátory anebo roušky.

Výjimku mají děti do šesti let a lidé s vážnými zdravotními problémy, které jim nošení ochrany znemožňují. Rozcestník s podrobnými informacemi ke všem spolkovým zemím je k dispozici zde.

3 Rakousko

Rakušané už 16. května zrušili povinnost prokázat bezinfekčnost při vstupu do země i ve službách, jako jsou hotely a restaurace. Od 1. června jsou volnější i pravidla pro nošení respirátorů. Nařízené jsou jen v nemocnicích, lázních a pečovatelských domech, ovšem kromě Vídně.

V rakouské metropoli jsou totiž respirátory nebo ekvivalentní ochrana úst a nosu povinné i v lékárnách a městské hromadné dopravě, včetně stanic, zastávek a letištních hal. Výjimku mají opět děti do šesti let a pro děti mezi šesti a čtrnácti lety stačí rouška, uvádí web české diplomacie.

4 Polsko

S výjimkou nemocnic a lékáren, kde je povinné nošení roušek, momentálně v Polsku neplatí vůbec žádná protipandemická opatření. A to už od 28. března, kdy je tamní vláda zrušila. Ani přijíždějící turisté tak na hranicích nemusejí nic prokazovat.

5 Další země

Když se podíváme na některé prázdninové destinace, i u nich najdeme ve srovnání se stavem v Česku pár rozdílů. Například v Chorvatsku jsou respirátory či roušky stále povinné v pečovatelských domech a nemocnicích, v Řecku zase česká diplomacie doporučuje roušky i tam, kde povinné nejsou. Především v Athénách, metropolitním regionu Attika, ale i na Krétě a dalších ostrovech totiž znovu rostou počty nakažených.

„Na celém území Řecka nadále respirátor třídy FFP2/KN95/N95 (případně dvojitá chirurgická rouška) zůstává povinný v prostředcích městské hromadné dopravy, kam je nástup bez respirátoru/dvojité roušky zakázán, v taxíku, ve vnitřních prostorách lodí, ve zdravotnických zařízeních všech typů a v lékárnách. Porušení je pokutováno částkou 300 eur,“ varuje ministerstvo zahraničí s tím, že se platná opatření mohou i nečekaně zpřísnit.

V Itálii aktuálně neplatí žádné restrikce, až na respirátory. Ty jsou povinné v metru či autobusech stejně jako na trajektech a v letadlech, a to až do září. A například v Turecku uvolnili restrikce, jako byly povinné testy při vstupu do země, už 1. června. Česká diplomacie ovšem doporučuje, aby si cestovatelé situaci raději ověřili u tureckých úřadů.

Pravidla se navíc mohou lišit pro ty, kteří před dovolenou v Turecku pobývali v jiném státě než v Česku. Stále platí povinnost zakrýt si dýchací cesty v nemocnicích.