Průlom v USA? Do práce začali chodit i nakažení covidem, chybějí lidé

Nebyl to omyl ani sabotáž, jen výraz bezmoci. Prý máte covid? Nevadí, přijďte do práce jako normálně. V americkém státě Rhode Island museli na pracoviště naběhnout nemocní zdravotníci a sociální pracovníci, které by ještě před rokem a ­půl odvážely sanitky s řidiči ve skafandrech do přísné izolace.

Uvidí se, zda je ta zpráva průlom nebo jen výjimka z nouze. Byla to místní zoufalá reakce na tsunami omikronu, který zvedl počty nakažených v USA na rekordní milion denně.