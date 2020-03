Z letiště v Istanbulu je zóna strachu. Teplé počasí ale láká Turky do parků

Mezinárodní letiště Sabihy Gökçenové v Istanbulu jako by ztichlo. Lidé jsou nervózní a drží se od sebe dál. Většina používá ochranu obličeje, k vidění jsou úplně všechny, od jednorázových chirurgických roušek až po pracovní respirátory. Ti, kteří roušku nemají, si přes nos a ústa spěšně přetahují šálu, když někdo v okolí zakašle.

Nervozita cestujících kontrastuje s náladou prodavačů ve všudypřítomných stáncích s občerstvením a kavárničkách. O půlnoci z 16. na 17. března se sice z nařízení vlády zavřely všechny gastronomické podniky, těchto se to ale netýká.

„Asi to je nebezpečné, ale co můžeme dělat,“ krčí rameny prodavač simitů, kulatého tureckého pečiva se sezamem. Zákazníkům nejdřív rukou v modré rukavici podává papírový pytlík, načež si tou samou rukou bere peníze a ukládá je do pokladny.

„Nevíme, jestli se tyhle stánky budou zavírat,“ vrtí hlavou mladý muž v kiosku s kávou. „Máme strach, určitě je to tady nebezpečné. Ale co se dá dělat?“ krčí rameny.



Informace o aktuálním počtu nakažených a mrtvých zveřejňuje ministerstvo zdravotnictví každý večer po desáté. Kontrola statistik se tak stala večerním programem mnohých rodin. V devět pak místní pravidelně začali tleskat zdravotníkům a záchranářům, kteří pečují o nemocné.



Respirátory vláda nařídila vydávat pouze na recept v lékárnách, aby tak zamezila zvyšování jejich ceny. Vyrábět roušky pak smějí jen firmy, které podepíší smlouvu s vládou, uvedla agentura Reuters.

Pikniky a škrábání se v rukavicích

Od soboty také platí karanténa pro lidi starší 65 let a ostatní vláda vyzývá, aby zůstali doma. Tomu však příliš nepřeje teplé a slunné počasí. Mnoho lidí vyrazilo do parků na pikniky nebo grilování. Příkladem může být Bělehradský park v Istanbulu, kde se v sobotu dokonce vytvořila zácpa kvůli přijíždějícím vozům.

„Nevyužili jsme přeplněnou městskou hromadnou dopravu, přijeli jsme v autech,“ citoval server Habeler jednoho z výletníků. „Nechodíme moc ven, a pokud ano, jen společně se členy rodiny. A myjeme si ruce,“ dodal.

Bělehradský park v Istanbulu (21. března 2020):

Stejná situace panuje i v parcích ve městě Gaziantep na jihu země. Víkendové teplé počasí využily celé rodiny k piknikům a procházkám. Maska byla vidět jen na málokterých. Ulice jsou však oproti parkům vylidněné, v malých krámcích s pečivem či kebabem čekají prodejci – bez roušek – na své zákazníky. Kupující se totiž uvnitř z nařízení vlády nesmějí posadit, mohou si jídlo jen odnést s sebou.



Laxnost se prolíná s dodržováním jen některých opatření, což na první pohled může působit spíš směšně než nebezpečně. V parcích a na ulicích jsou totiž často vidět například lidé, kteří mají jen rukavice a dotýkají se v nich telefonů, které si pak přikládají na tvář. Případně se rukama v rukavicích na obličeji škrábou. Prodavačky v obchodech mají nezřídka rouškou zakrytá pouze ústa.

V zemi jsou nyní uzavřené školy, restaurace a kavárny, stejně jako většina obchodů a nákupních center. Celková statistika v pondělí čítá 1 256 nakažených a 30 mrtvých.