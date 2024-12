Italská rehabilitace neočkovaných proti covidu: kdo nevyměkl, pokutu nezaplatí

O amnestii pro 1,7 milionu odpůrců očkování rozhodla pravicová vláda premiérky Giorgii Meloniové. Ministr zdravotnictví Orazio Schillaci to zdůvodnil náklady na soudní řízení a výběr pokut. Krok ale ještě musí schválit parlament. Pokud se tak stane, stát přijde o 170 milionů eur (4,3 miliardy korun). Itálie jako spoluzakladatel Evropské unie patří v Evropě k nejvíce zadluženým státům, poznamenala agentura DPA.

V trojkoalici, která je v Římě u moci už dva roky, návrh vyvolal spory. Meloniové strana Bratři Itálie (FdI) a strana Liga byly pro, Forza Italia s prominutím pokut nesouhlasila. Proti je i někdejší ministr zdravotnictví Roberto Speranza, který povinné očkování podporoval. „Tato amnestie je urážlivá vůči těm Italům, kteří během pandemie koronaviru respektovali pravidla,“ uvedl Speranza podle agentury APA.

Očkovací povinnost platila v Itálii pro všechny občany starší 50 let a určité profesní skupiny od ledna do června 2022 a vyvolala ostré protesty. Předchozí vláda Maria Draghiho tak chtěla zabránit dalšímu šíření covidu-19. Kdo se vakcinaci vyhnul, dostal pokutu. Zaplatil ji však jen zlomek těch, co se očkovat odmítli, celkem asi 55 tisíc lidí. Několik stovek lidí se obrátilo na soud, který dal některým z nich za pravdu.