Zázrak v Indonésii. V oblasti kmenu Baduy není jediný případ covidu

Když jsem se před několika lety poprvé vydal k Baduy, cítil jsem se provinile. Tak jako když se chystáte odloupnout ze starověké památky kousek zdi a omlouváte si to nějakým vyšším cílem nebo nicotností svého kroku. Po staletí mají příslušníci tohoto etnika minimální kontakty s vnějším světem a vstup do jejich izolovaných komunit je otevřený pouze pro domácí turisty, a to ještě v doprovodu prostředníka.