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Couvl a najel do ní ještě jednou. Australská poslankyně po útoku autem přišla o nohu

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  11:34
Australská poslankyně Helen Hainesová, do které v pondělí útočník najel autem, přišla o nohu. Druhou se lékaři snaží zachránit. Podezřelý, kterým je 43letý řidič, zůstává ve vazbě. Jeho otec uvedl, že Hainesová je dlouholetá přítelkyně rodiny.

Útok se stal v pondělí odpoledne australského času nedaleko kanceláře Hainesové ve městě Wangaratta na severovýchodě státu Viktorie. Podle svědků útočník nejprve projel kolem, načež vůz otočil a vrátil se. Hainesová stála u kufru svého auta, když do ní muž najel a skřípl ji tak mezi dvěma vozidly.

Helen Hainesová (14. října 2026)
Australská poslankyně Helen Hainesová, do které v pondělí útočník najel autem, přišla o nohu. (20. října 2026)
V australském městě Wangaratta na severovýchodě státu Viktorie najel řidič do nezávislé poslankyně Helen Hainesové. (19. října 2026)
Australský premiér Anthony Albanese po útoku na Helen Hainesovou (20. října 2026)
10 fotografií

Svědci popsali, že muž po prvním nárazu couvnul a narazil do poslankyně znovu. Řidiče následně zadržel místní holič, který po útoku vyběhl ze svého podniku. V útočníkově kapse našel nůž. Další nůž zajistila policie ve vozidle. Řidič byl zatčen.

Otec podezřelého vydal prohlášení, ve kterém uvedl, že jeho rodina se s Hainesovou přátelila více než 20 let, a že s policií budou spolupracovat, jak jen to bude možné. Zpráva o tom, co se stalo, je podle něj zdrcující. Zločin označil za strašný a šokující. Násilí vůči politikům je v Austrálii vzácnost.

Muž v Austrálii najel autem do poslankyně. Byla zaklíněná, je v kritickém stavu

„Helen Hainesová je neuvěřitelně pracovitá a velmi inteligentní. Ale hlavně je to veskrze slušný člověk,“ řekl v pondělí v reakci na útok australský premiér Anthony Albanese. Hainesová, která není členkou žádné politické strany, působí již třetí funkční období v dolní komoře australského parlamentu.

Poslankyni nejprve ošetřovali v nemocnici ve Wangarattě, vzhledem k závažnosti jejího stavu však byla později vrtulníkem přepravena do více než 200 kilometrů vzdáleného Melbourne.

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