Couvl a najel do ní ještě jednou. Australská poslankyně po útoku autem přišla o nohu

Útok se stal v pondělí odpoledne australského času nedaleko kanceláře Hainesové ve městě Wangaratta na severovýchodě státu Viktorie. Podle svědků útočník nejprve projel kolem, načež vůz otočil a vrátil se. Hainesová stála u kufru svého auta, když do ní muž najel a skřípl ji tak mezi dvěma vozidly.
Svědci popsali, že muž po prvním nárazu couvnul a narazil do poslankyně znovu. Řidiče následně zadržel místní holič, který po útoku vyběhl ze svého podniku. V útočníkově kapse našel nůž. Další nůž zajistila policie ve vozidle. Řidič byl zatčen.
Otec podezřelého vydal prohlášení, ve kterém uvedl, že jeho rodina se s Hainesovou přátelila více než 20 let, a že s policií budou spolupracovat, jak jen to bude možné. Zpráva o tom, co se stalo, je podle něj zdrcující. Zločin označil za strašný a šokující. Násilí vůči politikům je v Austrálii vzácnost.
|
Muž v Austrálii najel autem do poslankyně. Byla zaklíněná, je v kritickém stavu
„Helen Hainesová je neuvěřitelně pracovitá a velmi inteligentní. Ale hlavně je to veskrze slušný člověk,“ řekl v pondělí v reakci na útok australský premiér Anthony Albanese. Hainesová, která není členkou žádné politické strany, působí již třetí funkční období v dolní komoře australského parlamentu.
Poslankyni nejprve ošetřovali v nemocnici ve Wangarattě, vzhledem k závažnosti jejího stavu však byla později vrtulníkem přepravena do více než 200 kilometrů vzdáleného Melbourne.