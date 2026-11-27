Costa nezmínil tři země, které půjčku nepodpořily. Proti další podpoře Ukrajiny se ale dlouhodobě staví Česko, Slovensko a Maďarsko. K tématu se unijní prezidenti a premiéři vrátí na svém prosincovém summitu, dodal předseda unijních summitů.
Druhým hlavním tématem jednání, které začalo ve čtvrtek ráno v Bruselu, byla podoba dlouhodobého rozpočtu EU na roky 2028 až 2034. Většina unijních politiků již během dne dávala najevo svou skepsi ohledně dosažení dohody a Costa na závěrečné tiskové konferenci potvrdil, že rozpory mezi státy přetrvávají.
"Velká většina lídrů nás požádala, abychom nesnižovali prostředky na zemědělství a kohezní politiku," uvedl Costa. Rozdílné názory panovaly také na celkovou výši budoucího rozpočtu. Zatímco některé státy požadovaly jeho další snížení, většina lídrů se podle předsedy Evropské rady postavila proti dalším škrtům. Neshoda přetrvává rovněž v otázce nových vlastních zdrojů EU.