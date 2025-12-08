Nevměšujte se, reaguje EU na Trumpovu strategii. Soulad s Ruskem ji znepokojuje

Evropa nemůže akceptovat hrozbu vměšování do své politiky, řekl v pondělí předseda Evropské rady António Costa v reakci na novou bezpečnostní strategii Spojených států. Administrativa Donalda Trumpa v dokumentu viní EU a migraci z toho, co označuje za bezprostředně hrozící a totální kulturní a civilizační rozklad Evropy. Kritiku Evropy ze strany Washingtonu odmítla také německá vláda.
„Co nelze akceptovat, je tato hrozba zasahování do politického života Evropy,“ prohlásil Costa při projevu v Institutu Jacquesa Delorse.

Trumpova administrativa podle dokumentu plánuje „pěstovat odpor proti současné trajektorii Evropy v rámci evropských národů“. Z americké strategie je podle agentury AFP zřejmé, že Spojené státy pod vládou Trumpa budou v Evropě prosazovat své cíle, které jsou v souladu s agendou krajně pravicových stran.

Evropě hrozí totální civilizační rozklad, tvrdí Trump v nové bezpečnostní strategii

„Spojené státy nemohou nahradit evropské občany v rozhodování o tom, které strany jsou dobré a které špatné. Spojené státy nemohou nahradit Evropu v její vizi svobody vyjadřování,“ prohlásil v pondělí Costa. I když americký dokument nadále o Evropě hovoří jako o spojenci, je podle Costy nutné, „abychom se jako spojenci chovali“. Suverenita Evropy musí být zachována, uvedl Costa.

Za znepokojivý označil fakt, že Rusko novou pozici Washingtonu uvítalo jako z velké části konzistentní se svou vlastní perspektivou. Přístup k válce na Ukrajině vylíčený ve strategii není v souladu se spravedlivým a trvalým mírem, o který se Evropa dlouhodobě zasazuje, dodal předseda Evropské rady.

Trumpova bezpečnostní strategie nemá Rusko za hrozbu. Pozitivní krok, říká Kreml

„Je klíčovým zájmem Spojených států vyjednat rychlé ukončení válečného stavu na Ukrajině s cílem stabilizovat evropské ekonomiky, předejít nezamýšlené eskalaci nebo rozšíření války a obnovit strategickou stabilitu s Ruskem,“ píše se v Trumpově dokumentu. Většina předchozích amerických strategií bezpečnosti přitom po roce 2014 a ruské anexi Krymu používala výrazně tvrdší slovník vůči Rusku a označovala ho za přímou hrozbu, uvedl Reuters.

Kritiku Evropy ze strany USA v pondělí odmítla také německá vláda a prostřednictvím svého mluvčího uvedla, že Rusko nadále považuje za hrozbu. Evropa musí co nejrychleji zajistit svou vlastní bezpečnost, řekl mluvčí na tiskové konferenci.

Leoš Mareš nevysílal Ranní show. Zůstal v nemocnici s Patrikem Hezuckým

Leoš Mareš jel i v pátek za parťákem Hezuckým do benešovské nemocnice.

Posluchači Ranní show na Evropě 2 zažili ve středu nezvyklé ráno. Moderátorka Katka Říhová oznámila, že Leoš Mareš výjimečně neusedl za mikrofon a rozhodl se strávit noc v nemocnici po boku svého...

Zemřel Patrik Hezucký, moderátor, bavič a Marešův parťák z Ranní show

Patrik Hezucký

Ve věku 55 let zemřel Patrik Hezucký. Moderátor, bavič, ale především dlouholetý hlas Ranní show Evropy 2, kde dělal kolegu Leoši Marešovi, se poslední měsíce potýkal s vážnými zdravotními problémy....

Mareš strávil další noc u Hezuckého, situaci nazval setrvalým stavem

Patrik Hezucký byl v dobré náladě, vtipkoval, ukázal svůj pokoj i ledničku...

Leoš Mareš strávil druhou noc v řadě opět na křesle v nemocničním pokoji se svým kolegou a kamarádem Patrikem Hezuckým. Ve čtvrteční Ranní show však nechyběl. Do rádia přijel rovnou z benešovské...

Zneklidňující pohled do Epsteinova světa. K vidění jsou neznámé fotky z jeho sídla

Demokratičtí kongresmani zveřejnili fotografie z Epsteinova soukromého ostrova....

Skupina amerických demokratických kongresmanů zveřejnila sérii fotografií a videí sídla sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina na jeho soukromém ostrově v Karibiku. Snímky zachycují exteriér i...

Influencer má závodiště v Českém krasu. Černá stavba na večírky, kritizuje starosta

Závodiště v CHKO provozuje Richard Zelinka, koloběžkář a influencer.

U Srbska na Berounsku v Chráněné krajinné oblasti Český kras stojí závodiště s megarampami pro koloběžky a motorky. Komplex provozuje influencer a vicemistr světa v jízdě na koloběžce Richard...

Karlovarský kraj má nového hejtmana. Mračkovou Vildumetzovou střídá Petr Kubis

Starosta Sokolova Petr Kubis

Petr Kubis se podle očekávání stal novým hejtmanem Karlovarského kraje. Dnes o tom rozhodli členové krajského zastupitelstva. Kubis (ANO) ve funkci nahradí Janu Mračkovou Vildumetzovou, která v...

Piloti ruské stíhačky Su-34 se nechtěně katapultovali v hangáru, oba zahynuli

Ruský letoun Su-34 (29. srpna 2015)

Posádka ruského bombardovacího letounu Su-34 zahynula, když se nečekaně aktivoval jeho katapultovací systém ve chvíli, kdy byl stroj v hangáru. Na palubě se v tu chvíli nacházel pilot a navigátor....

8. prosince 2025  12:59

Velký úprk od Marvelu k DC? Scarlett Johanssonovou lákají do nového Batmana

Herečka Scarlett Johanssonová ve filmu Černá vdova od filmových studií Disney a...

Scarlett Johanssonová patří k nejžádanějším herečkám současnosti, a díky tomu si může pečlivě vybírat další projekty. Její další hollywoodskou zastávkou nejspíš bude pokračování Batmana s Robertem...

8. prosince 2025  12:56

Zřícená zeď domu na Karlovarsku zasypala ženu, sama se dostala ze sutin

V Těšeticích se zřítila část zdi domu. Zavalená žena utrpěla středně těžká...

V Těšeticích u Bochova na Karlovarsku zasahovalo v pondělí šest jednotek hasičů v domě, jemuž se zřítila jedna zeď. Suť zasáhla ženu, ta se zvládl sama vyprostit a do péče si ji převzala zdravotnická...

8. prosince 2025  8:06,  aktualizováno  12:44

Turek leží v nemocnici a bere léky na bolest. Prezidentovi poslal omluvný dopis

Petr Macinka a Filip Turek dorazili na jednání za Andrejem Babišem.(13. října...

Schůzka prezidenta Petra Pavla s kandidátem Motoristů na ministra životního prostředí Filipem Turkem zůstává bez jasného termínu. Poslanec se z ní omluvil ze zdravotních důvodů. „Ozvalo se mi staré...

8. prosince 2025  11:05,  aktualizováno  12:39

Velká vlna zabila na Kanárských ostrovech čtyři lidi. Dva z nich byli Slováci

Tenerife

Čtyři lidé zemřeli na španělském ostrově Tenerife poté, co je smetla velká vlna. Agentura AFP původně informovala o třech mrtvých a třech zraněných. Podle webu španělské stanice RTVE však jeden ze...

8. prosince 2025  10:52,  aktualizováno  12:28

V kamionu se udusila migrantka. Řidič měl být obžalovaný z vraždy, míní soudkyně

Běloruský řidič Stanislav Šchalkouski, v jehož kamionu se udusila syrská...

Soud potvrdil sedm let vězení a desetileté vyhoštění z Česka běloruskému řidiči Stanislavu Šchalkouskému, v jehož kamionu se na českém území udusila syrská migrantka. Rozsudek, který muže uznal...

8. prosince 2025  12:23

Praha patří mezi nejčistší města světa. V žebříčku ale propadla oblíbená destinace Čechů

Česká vlajka. Pražský hrad.

Praha se v novém žebříčku čistoty měst umístila na sedmém místě. Analýza Radical Storage zkoumala desetitisíce recenzí turistických atrakcí. Česká metropole za sebou zanechala řadu známých velkoměst...

8. prosince 2025  12:05

Od nového roku zdraží MHD v Praze a okolí. Kolik nově zaplatíte za jízdenky a kupony

Pražská integrovaná doprava (PID) představila nové autobusy, které budou jezdit...

Od 1. ledna 2026 citelně zdraží MHD v Praze a Středočeském kraji. Zatímco pražští radní schválili jen navýšení ceny jednorázových jízdenek, zastupitelé Středočeského kraje posvětili zdražení i...

8. prosince 2025

V Bedřišce padl poslední dům, aktivisté zrovna byli pryč. Arogance moci, zlobí se místní

Zbouraná polovina finského dvojdomku v ostravské kolonii Bedřiška. (8. prosince...

Poslední dům v ostravské kolonii Bedřiška určený k demolici v pondělí ráno padl. Pomohli policisté, kteří prostor okolo domu zajistili a dovnitř nikoho nevpouštěli. Finský domek dosud bránili...

8. prosince 2025  6:14,  aktualizováno  11:58

Konflikt známých v Brně vyvrcholil na ulici. Útočník pobodal ženu, ta zemřela

V Mostecké ulici v Brně zemřela po napadení nožem žena. Podezřelého policisté...

Policisté zasahovali v Mostecké ulici v Brně, kde muž napadl a pobodal ženu. Ta i přes snahu záchranářů na místě zemřela. Podezřelého policisté zadrželi, s obětí se znal. V místě byla omezena doprava.

8. prosince 2025,  aktualizováno  11:52

