Obávaný boss z mafie Cosa Nostra je po smrti. Ve vězení strávil přes třicet let

Tereza Jiránková
  15:21
Benedetto Santapaola, zvaný „Nitto“, byl jeden z nejkrutějších a nejmocnějších italských mafiánských bossů. Na svědomí má nespočet vražd a mluvilo se o něm jako o nejnebezpečnější postavě italské kriminální historie. Nyní je po desítkách let ve vězení po smrti. Ve věku 87 let zemřel 2. března v milánské věznici, kde si odpykával několik doživotních trestů.
Fotogalerie4

Benedetto "Nitto" Santapaola. (4. března 2026) | foto: Profimedia.cz

Santapaola – přezdívaný také il cacciatore (lovec)- jakožto boss Cosa Nostry v Catanii ovládal řadu let velkou část východní Sicilie. Státní orgány věří, že právě on byl strůjcem vlny krveprolití, která Itálii poznamenala v 80. a 90. letech minulého století. Tehdy došlo k „válce“ mezi mafiií, zejména sicilskou Cosa Nostrou, a italským státem.

Mafiánova synka hodila Cosa Nostra do kyseliny. A ztratila tvář

Již ve svých začátcích, kdy se věnoval obchodování s heroinem, přitom Santapaola začal upevňovat vztahy s dalšími nechvalně proslulými mafiány z klanu Corleonesi – „šéfem šéfů“ Salvatorem „Toto“ Riinou a Bernardem Provenzanou. To jako by předurčilo jeho další budoucnost.

Do auta radši nenasedat

Mezi jeden ze zločinů, ze kterých Santapaoliho usvědčili, totiž patří nechvalně proslulý bombový útok u města Capaci nedaleko Palerma v květnu roku 1992. Zahynul při něm prokurátor a vůdčí postava boje proti mafii Giovanni Falcone, jeho manželka Francesca a tři policisté. Událost mimořádně otřásla zemí, která tehdy sváděla tvrdý boj právě s organizovaným zločinem. O pár měsíců později podobně jako Falcone zemřel i další protimafiánský prokurátor Paolo Borsellino.

Cosa Nostra žije jako ve zlatých časech, v Palermu zatkli 180 mafiánů

Již v roce 1984 si pak Santapaolo dle policie objednal vraždu investigativního novináře Giuseppeho Favy, který odhalil jeho zločinecké impérium a politické vazby. Fava byl pětkrát postřelen ve svém autě v Catanii, když se chystal navštívit divadelní vystoupení své neteře. K usvědčení mafiánského bosse došlo až v roce 2003. Tedy deset let poté, co jej spolu s manželkou Carmelou Minnitiovou zatkli na farmě nedaleko Catanie.

Carmelu v roce 1995 zastřelil Giuseppe Ferone, bývalý člen konkurenčního klanu, který tvrdil, že jednal z pomsty a chtěl mafiánskému bossovi způsobit stejnou bolest, jakou sám utrpěl.

Několik doživotních trestů

Samotný Santapaola byl na doživotí odsouzen celkem čtyřikrát. Trest si měl odpykávat v izolaci od vnějšího světa i ostatních vězňů, aby neměl šanci mafii ovládat zpoza mříží. Vyšetřovatelé se přesto domnívají, že svůj klan nadále dokázal řídit. Stejně jako jiní mafiánští bossové odmítl spolupracovat s prokurátory a vypovídat.

„Zemřel a odnesl si s sebou svá tajemství – jména a příjmení nejmenovaných ochránců, kteří mu zaručili trůn Cosa Nostry,“ uvedl Claudio Fava, syn již zmiňovaného zavražděného novináře a bývalý europoslanec a exprezident sicilské protimafiánské komise.

Šéfovi sicilské mafie se přezdívalo Prase. Zabil přes sto lidí, teď je volný

Fava rovněž řekl, že vůči Santapaolovi necítí nenávist. „Nebyl jsem toho schopen a necítím úlevu ani teď, když je pryč.“

Vzpomněl si také na návštěvu věznice, kde byl Santapaola držen. „Poznal mě,“ uvedl Fava. „Přišel k mřížím a řekl, že je nevinný a že si podá ruku s mým otcem, až se setkají v nebi.“ Dodal také, že mafián dvakrát nařídil i jeho vlastní vraždu a donutil ho žít pod policejní ochranou.

