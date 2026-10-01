„Je zdarma“. Případ hromadného znásilnění na univerzitě pobouřil USA

Prokuratura okresu Tompkins znovuotevřela případ poté, co bývalá studentka označovaná pseudonymem Jane Doeová podala tento měsíc občanskoprávní žalobu, ve které líčí údajné znásilnění sedmi muži před dvěma lety. K případu došlo v říjnu 2024, žena v listopadu o všem informovala univerzitní policii. Kancelář místního okresního prokurátora se tehdy rozhodla nikoho trestně nestíhat.
Prokurátor Matthew Van Houten uvedl, že konání úřadů bylo v pořádku, protože původní výpověď neobsahovala obvinění, že byla omámená léky či drogami nebo že byla k sexu donucena. „Šla na policii, protože věděla, že to bylo špatně,“ řekl Van Houten s tím, že studenti se chovali „morálně znepokojivě“.
Prokurátor uvedl, že nynější žaloba přináší skutečnosti, které v původní výpovědi nebyly, a případ proto znovu otevřel. Záležitost vyvolala velké pobouření veřejnosti.
Co se stalo?
Podle dokumentů získaných portálem NBC News tehdy dvacetiletá žena sdělila policii, že v den incidentu došla v podnapilém stavu navštívit rezidenci univerzitního bratrstva Chi Phi v kampusu Cornellovy univerzity, aby se setkala s kamarádem. Ten se jí zeptal, zda by měla zájem o sex ve třech. Žena uvedla, že není proti.
S tímto a dalším mužem měla následně sexuální styk. „Z té trojky si toho moc nepamatuji,“ řekla vyšetřovatelům. „Byla jsem dost mimo.“
Doeová uvedla, že slyšela dva muže se bavit, že „jsou na řadě“. V jednu chvíli podle Doeové do pokoje vešlo několik mužů, což studentku vyděsilo. Když ji jeden začal líbat, odmítala ho, stejně jako další sexuální návrhy.
|
Probrala jsem se a znásilňoval mě. Tvář toxické maskulinity čelí obvinění
Podle žaloby jeden z členů bratrstva poslal do skupinového chatu zprávu, že v pokoji, kde byla Doeová, je „k**da zdarma“.
Doeová podle NBC News policistům sdělila, že dříve toho večera poprvé v životě užila ketamin a muži jí ho nabídli znovu. V té době se již podle svých slov cítila v situaci extrémně nepříjemně. „Moje myšlenka byla, že když si dám ketamin znovu, možná upadnu do bezvědomí. Říkala jsem si, že když upadnu do bezvědomí a ti muži se mnou budou mít sex, pak budou moci být obviněni ze znásilnění,“ popsala policii své tehdejší myšlenkové pochody.
Portál CBS News s odvoláním na své zdroje obeznámené s vyšetřováním uvádí, že bývalá studentka ve své policejní výpovědi mluvila o fyzickém napadení. Podle ní si na konci večera nepamatovala, kde byla znásilněna a kolik lidí s ní mělo sex. „Se stoprocentní jistotou můžu říct, že jsem byla znásilněna,“ sdělila vyšetřovatelům.
Následující den od svých spolužáků zjistila, že někteří muži se celou situací chlubí. „Teď už bylo jasné, že všichni vědí, že ta, které se to stalo, jsem byla já.“
Zprávy mezi obětí a jedním z mužů
CBS News též tvrdí, že má k dispozici zprávy mezi Doeovou a jedním z obviněných mužů z doby dva dny po incidentu. Muž se v nich omlouvá za to, „jak to celé dopadlo“ a že on a jeho společník byli příliš opilí na to, aby „to utnuli a vyhodili lidi dřív, než se to úplně vymklo z rukou“.
Žena v odpovědi připouští, že i ona si toho příliš nepamatuje a všichni byli dost opilí. „Nic z těch sexuálních věcí nebylo nelegální,“ napsala, přičemž dodala, že s dotyčným a dalším mužem byla ráda. Navrhla, aby si spolu znovu zakouřili, „ale jako bez těch dalších pěti miliard chlapů a ketaminu“.
Právník Doeové Thomas Giuffra přiznal, že s mužem komunikovala. Podle něj nechtěla být agresivní, aby zjistila, co se tu noc přesně stalo.
|
Milí, pak dobyvační. Vysokoškolačky čelí sexuálnímu obtěžování často
Univerzita krátce poté, co Doeová oznámila věc na policii, vydala veřejné prohlášení týkající se „závažných a hluboce znepokojivých obvinění ze zneužívání drog a sexuálního násilí v domě bratrstva Chi Phi“. Uvedla, že několik studentů suspendovala.
Podle žaloby však z univerzity museli odejít jen dva studenti. Obvinění navíc dostali možnost odčinit své jednání předložením esejí Cornellově univerzitě. Vysoká škola nepopírá, že eseje byly součástí trestu, dodala však, že to nebyl jediný následek. Univerzita odmítla s odkazem na ochranu soukromí studentů sdělit podrobnosti, jakým způsobem byli jednotlivci potrestáni. Giuffra uvádí, že jeho klientka nemá pocit, že by bylo učiněno spravedlnosti zadost.
Samotná univerzita se stala terčem kritiky ze strany studentů. Nezávislé studentské univerzitní noviny The Cornell Daily Sun zveřejnily jména všech sedmi údajných pachatelů a obvinily Cornellovu univerzitu, že neposkytuje dostatečné odpovědi ohledně celého případu: „Cornell ji zklamala. Cornell zklamala nás.“