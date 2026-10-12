Bývalá studentka univerzity označovaná pseudonymem Jane Doeová již v roce 2024 krátce po incidentu hlásila na místní policii, že byla hromadně sexuálně napadena. Trestní orgány ale nikoho nestíhaly. Záležitosti se nyní dostalo velké pozornosti poté, co žena podala na univerzitu žalobu s tím, že ji dostatečně neochránila před znásilněním a nepotrestala náležitým způsobem sedm mužů.
Nezávislé studentské univerzitní noviny The Cornell Daily Sun se rozhodly vzít spravedlnost do vlastních rukou. Zveřejnily jména všech sedmi údajných pachatelů. Stejně tak se zachovala některá média, například americká konzervativní stanice Fox News.
Nenávisti čelí i samotná Jane Doeová. Dostává výhrůžky smrtí a byla u ní doma i ozbrojená policie na základě falešného udání.