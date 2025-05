Fu Caj je na první pohled poněkud netradiční volbou pro povolání policejního psa. Corgiové jsou původem ovčáckým plemenem z Walesu, do povědomí široké veřejnosti je dostala britská královna Alžběta II., která jich v Buckinghamském paláci během své vlády odchovala desítky. Fu Cajův trenér a policejní parťák Čao Čching-šuaj si o této vzpurné rase myslel své, stačilo však jedno náhodné setkání v parku a byla ruka v rukávě.

Čao se zapovídal s majitelem corgiho a ten mu předvedl, že za pamlsek udělá jeho pes cokoli. „Jídlu nemohl odolat a udělal pro něj vše. Nemusel jsem příliš dlouho přemýšlet a bylo mi jasné, že motivace pro práci pro něj nebude problém,“ popisuje policista pro list The New York Times. S majitelem psa se dohodl, že by jeho čtyřnohého kamaráda rád začlenil do policejního výcviku.

Během několika měsíců se z Fu Caje stal expert na čenichání výbušnin. Jeho genetická nevýhoda v podobě krátkých tlapek se stala předností. Dostane se díky tomu do míst, kam jeho větší kolegové jako němečtí ovčáci či labradoři jednoduše nemohou. Čao dává jako příklad průzkum pod vozidly či sedačkami v autobusech.

V říjnu loňského roku se malý corgi stal regulérním členem policejního sboru provincie Šan-tung. A u patrolování v ulicích neskončil, je z něj hvězda sociální sítě Douyin, čínské verze TikToku. Jeho videa policie umísťuje jak na svůj oficiální účet, tak na speciální profil s názvem „Fu Caj a jeho kamarádi“. Jenom na něm ho sleduje více než čtyři sta tisíc lidí.

Jídlo jako největší pokušení

Ve videích dává nahlédnout do své každodenní práce i tréninku. K neoblíbenějším klipům patří patrolování během festivalu papírových draků či jízda na motocyklu. Podle videí Fu Caje pravidelně navštěvuje i jeho původní majitel.

Jídlo, které je pro chlupatého policistu hlavní motivací k práci, je zároveň jeho největším prokletím a mnohokrát ho dostalo do problémů. Lidé ho znají ze sociálních sítí, a na ulici mu proto někdo neustále nabízí pamlsky. Pes ve službě by se však měl soustředit vždy na svou práci, což je pro Fu Caje čas od času problém. Touha po jídle ho přemůže a nedbá na povely svého lidského parťáka.

Ať se svého zlozvyku zbaví poctivým tréninkem, nebo se čas od času nechá unést mlsností, největší hvězdou místního policejního sboru zůstane. Nic horšího než převelení z ulice a přesun do plnohodnotné role hvězdy sociálních sítí ho nečeká.