V Córdobě hořela katedrála, chlouba středověké architektury je poškozená

Autor: ,
  16:31
Katedrálu v jihošpanělské Córdobě, která vznikla původně jako mešita, zachvátil v pátek večer požár. Hasiči ho po několika hodinách uhasili. Škody jsou významné, ale na omezené ploše, uvedl starosta španělského města José Maria Bellido. Katedrála-mešita a její okolí, které tvoří centrum Córdoby, jsou zapsané na seznamu kulturního dědictví UNESCO.
Katedrálu v jihošpanělské Córdobě, která vznikla původně jako mešita, zachvátil...

Katedrálu v jihošpanělské Córdobě, která vznikla původně jako mešita, zachvátil v pátek večer požár. Hasiči ho po několika hodinách uhasili. (8. srpna 2025) | foto: Profimedia.cz

Katedrálu v jihošpanělské Córdobě, která vznikla původně jako mešita, zachvátil...
Katedrálu v jihošpanělské Córdobě, která vznikla původně jako mešita, zachvátil...
Katedrálu v jihošpanělské Córdobě, která vznikla původně jako mešita, zachvátil...
Katedrálu v jihošpanělské Córdobě, která vznikla původně jako mešita, zachvátil...
14 fotografií

Na videích na sociálních sítích bylo vidět, jak z významné architektonické památky, kterou ročně navštíví dva miliony lidí, šlehají plameny a stoupá dým.

„Památka je zachráněna,“ oznámil v televizi Cadena v noci na sobotu starosta José Maria Bellido. Později poděkoval hasičům za rychlý zásah, díky kterému se podařilo zabránit katastrofě.

„Škody tu jsou, a jsou významné, ale jsou velmi, velmi lokalizované,“ uvedl starosta města dnes. Podle vedení katedrály požár nejvíce postihl tři vedlejší kaple, nad jednou z nich se zřítila střecha. Odhady uvádějí, že požár zasáhl méně než procento celkové rozlohy katedrály. Dnes dopoledne se katedrála znovu otevřela návštěvníkům.

AFP píše, že požár se rozhořel v pátek přibližně kolem 21:00 SELČ, vyvolal obavy o osud této perly středověké architektury a oživil vzpomínky na ničivý požár pařížské katedrály Notre Dame. Podle španělských médií se v katedrále nejdříve vznítil úklidový stroj. Děkan katedrály Joaquín Alberto Nieva řekl agentuře EFE, že na podzim se chystá instalace moderního protipožárního systému.

Tato stavba známá ve Španělsku jako la Mezquita (mešita) patří k nejvýznamnějším památkám v zemi. Vznikala od 8. století za maurské nadvlády. Když byla Córdoba v roce 1236 dobyta křesťany, byla mešita přestavěna na katedrálu, v níž se zachovalo nádherné sloupoví bývalé muslimské modlitebny.

Vstoupit do diskuse

Klaus: Válku s Putinem prodlužují ti, kteří chtějí vydělávat na zbrojení

Nejčtenější

A na zádech nesl mrtvého brášku... Kluk z Nagasaki fotografovi způsobil noční můry

Neplakal. Nemluvil. V naprosté tichosti donesl na zádech mrtvého bratra ke krematoriu, aby mohlo být jeho tělo zpopelněno. Snímek, který pořídil v Nagasaki americký armádní fotograf Joe O’Donnell...

„S tím jsme se ještě nesetkali.“ Prazdroj prověřuje restauraci z videa Janka Rubeše

Spor mezi youtuberem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru Prahy nově řeší i Plzeňský Prazdroj. Žena si stěžuje, že video na Rubešově kanále Kluci z Prahy poškozuje její podnik a žádá...

Janek Rubeš ukázal „turistickou past“ v centru Prahy. Teď ho čeká soud

Videobloger Janek Rubeš, který se se svým kolegou Janem Mikulkou na kanálu Kluci z Prahy dlouhodobě věnuje takzvaným turistickým pastím v centru hlavního města, čelí žalobě od majitelky jedné z...

Rozloučení s Jiřím Krampolem. Slováček zahrál, Přeučil musel opustit obřadní síň

Přátelé a veřejnost se ve strašnickém krematoriu v Praze rozloučili s hercem Jiřím Krampolem. Zazněly Krampolovy oblíbené písně a na projekčních obrazovkách byly puštěny záběry z hercova života....

Kodaň odstraní “velkou sestru” Malé mořské víly, její poprsí budí emoce

V Dánsku se v posledních měsících odehrála vášnivá debata o osudu sochy Velké mořské panny v Kodani. Zatímco někteří se domnívají, že umělecké dílo je ošklivé a vulgární, podle jiných jeho kritika...

V Córdobě hořela katedrála, chlouba středověké architektury je poškozená

Katedrálu v jihošpanělské Córdobě, která vznikla původně jako mešita, zachvátil v pátek večer požár. Hasiči ho po několika hodinách uhasili. Škody jsou významné, ale na omezené ploše, uvedl starosta...

9. srpna 2025  16:31

Na Příbramsku hoří skládka, hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu

Hasiči likvidují požár skládky v Chrástu na Příbramsku. Vyhlásili druhý stupeň poplachu ze čtyř možných. Oheň zachvátil plochu zhruba 50 krát 100 metrů, nikdo nebyl zraněn, řekl mluvčí středočeských...

9. srpna 2025  16:22

Technický zázrak, o němž snili už Římané. Itálie postaví nejdelší visutý most na světě

Italská vláda dala tento týden zelenou výstavbě mostu, který spojí italskou pevninu s ostrovem Sicílie. Přípravné práce by mohly začít už koncem léta a samotná výstavba by měla odstartovat příští...

9. srpna 2025  15:49

Ministr Stanjura skončil v nemocnici, místo výšlapu na horu musel na kapačky

Ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS musel nečekaně změnit svůj sobotní program. Kampaňového výšlapu na horu Radhošť se nemohl účastnit, protože skončil v pátek v nemocnici. Lékaři šéfa státní kasy...

9. srpna 2025  11:40,  aktualizováno  15:22

Ženy nerodí ve dvaceti a vybírá si to daň. Stále více z nich trpí nenápadnou nemocí

Nenápadná ženská nemoc plná bolesti, která může vést k neplodnosti, trápí hodně žen. Endometrióza postihuje nejčastěji ženy ve věku 25 až 40 let a trpí jí i ty, které už rodily. Nemoc souvisí i s...

9. srpna 2025  14:46

Největší jeřáb v zemi usadil lávku přes Vltavu. Hrál mu k tomu Bedřich Smetana

Pěší a cyklisté v Hluboké nad Vltavou se těší na novou lávku. Díky ní se už nebudou muset proplétat hustou dopravou na silničním mostě do Zámostí. Konstrukci v sobotu na své místo usadil největší...

9. srpna 2025  14:18

Kde trénovala i Sáblíková. Tipy na vyhlášené in-line trasy ve středních Čechách

Premium

Ve středních Čechách se rozšiřuje nabídka tras pro in-line bruslaře. Významnou část tvoří stezky kolem Kolína, Veltrub a Velkého Oseka, které lákají sportovce i rodiny. Některé úseky však vyžadují...

9. srpna 2025

Lipavský o schůzce Trumpa s Putinem: Hranice Ukrajiny neposune vydírání

Hranice státu nelze posouvat nátlakem a vydíráním. Česko chce mír, ale s jeho podobou vždy musí souhlasit v první řadě Ukrajina, uvedl v sobotu na síti X ministr zahraničních věcí Jan Lipavský po...

9. srpna 2025  13:57

Musíme se sjednotit. Muslimské země se staví proti plánu Izraele obsadit Gazu

Přibližně 20 arabských a muslimských zemí ve společném prohlášení odsoudilo plán Izraele obsadit město Gaza a označili jej za nebezpečnou eskalaci. K prohlášení se připojily například Egypt, Saúdská...

9. srpna 2025  13:53

Muselo Nagasaki padnout? Jaké byly důvody druhého atomového útoku

I po 80 letech jsou otázky kolem Hirošimy a Nagasaki stále citlivé a kontroverzní. Veřejnost je rozpolcená a ani historici se nemohou shodnout, jaké byly skutečné důvody útoku na Nagasaki.

9. srpna 2025  13:25

Fenka Petunia je nejošklivějším psem světa. Majitelka vyhrála přes 100 tisíc

V soutěži o titul nejošklivějšího psa na světě letos zvítězila dvouletá bezsrstá fenka Petunia z Oregonu. K vítězství jí pomohly krátké nohy, vykulené oči a vrásčitá tvář, píše agentura DPA....

9. srpna 2025  13:07

Vyhnání, šikana a týrání v Akci Ř. Před 75 lety chtěli komunisté zničit ženské řády

Premium

Toho dne zazvonil u vchodu zvonek a do haly vstoupilo několik mužů. Oznámili naší sestře novicmistrové Bernardettě Šomošové důvod svého příchodu. Všechny jsme se shromáždily v hale, kde nám bylo...

9. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.