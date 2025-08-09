Na videích na sociálních sítích bylo vidět, jak z významné architektonické památky, kterou ročně navštíví dva miliony lidí, šlehají plameny a stoupá dým.
„Památka je zachráněna,“ oznámil v televizi Cadena v noci na sobotu starosta José Maria Bellido. Později poděkoval hasičům za rychlý zásah, díky kterému se podařilo zabránit katastrofě.
„Škody tu jsou, a jsou významné, ale jsou velmi, velmi lokalizované,“ uvedl starosta města dnes. Podle vedení katedrály požár nejvíce postihl tři vedlejší kaple, nad jednou z nich se zřítila střecha. Odhady uvádějí, že požár zasáhl méně než procento celkové rozlohy katedrály. Dnes dopoledne se katedrála znovu otevřela návštěvníkům.
AFP píše, že požár se rozhořel v pátek přibližně kolem 21:00 SELČ, vyvolal obavy o osud této perly středověké architektury a oživil vzpomínky na ničivý požár pařížské katedrály Notre Dame. Podle španělských médií se v katedrále nejdříve vznítil úklidový stroj. Děkan katedrály Joaquín Alberto Nieva řekl agentuře EFE, že na podzim se chystá instalace moderního protipožárního systému.
Tato stavba známá ve Španělsku jako la Mezquita (mešita) patří k nejvýznamnějším památkám v zemi. Vznikala od 8. století za maurské nadvlády. Když byla Córdoba v roce 1236 dobyta křesťany, byla mešita přestavěna na katedrálu, v níž se zachovalo nádherné sloupoví bývalé muslimské modlitebny.