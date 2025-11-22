Nevěrný ředitel z koncertu Coldplay prodal luxusní byt, nejspíš kvůli rozvodu

  8:00
Bývalého šéfa úspěšného startupu Astronomer Andyho Byrona zná celý svět. Proslavil se virálním videem, na kterém ho na koncertě skupiny Coldplay v Bostonu zachytila kamera Kiss Cam při nevěře. Byrona po této události vyhodili z práce a podle světových médií ho opustila i žena. Nešťastník se nyní zbavuje i svého luxusního bytu na Manhattanu, který prodal za 5,8 milionů dolarů (takřka 123 milionů korun).
Kiss Cam na koncertě Coldplay odhalil nevěru šéfa Astronomeru s HR ředitelkou | foto:  X / @TooRecklss

Podle spekulací bulvárního deníku Bild se Byron už zřejmě rozvádí se svou manželkou Megan Kerriganovou, která s ním od incidentu s Kiss Cam nežije ve společné domácnosti. Právě proto se kdysi vlivný ředitel technologického startupu nejspíš zbavuje své luxusní nemovitosti.

Video z koncertu Coldplay má dohru. Nevěrného šéfa Astronomeru odstavili

Pompézní byt si od Byrona zakoupila právnická firma. Kupní smlouvu sepsali v polovině září a transakci dokončili začátkem listopadu. Byt je vybaven hned čtyřmi ložnicemi, šatnami a třemi koupelnami, noví majitelé se mohou těšit také na velikou kuchyň s jídelnou, a dokonce i vinotékou.

Astronomer

Startup Astronomer vytváří datové produkty, které umožňují umělé inteligenci využívat aplikace založené na datech.

Její hodnota údajně přesahuje 1,3 miliardy dolarů (28 miliardy Kč).

Podle vlastní stránky na síti LinkedIn je Byron ve funkci od července 2023. Před nástupem do firmy zastával vedoucí funkce v několika technologicky zaměřených podnicích a přinesl si zkušenosti se škálováním podnikových nástrojů a budováním týmů na globálních trzích.

Mimo technologický sektor byl poměrně neznámý...

Osudná kamera zamířila na Byrona během koncertu Coldplay v červenci tohoto roku, kde se objímal s kolegyní, personalistkou Kristin Cabotovou. Dotyčným aktérům ale na místo pobavení či polibku, ke kterému kamera mířící mezi diváky vybízí, okamžitě zmrzly úsměvy.

Byron se v tom momentě snažil schovat, zatímco Cabotová si schovala obličej a otočila se. Jenže to už bylo pozdě. Ostuda byla na světě.

Byron ani Cabotová se sice k incidentu nikdy veřejně nevyjádřili, avšak uživatelé sociálních sítí začali video rychle šířit s tím, že přesně takto to vypadá, když mají spolu dva lidé poměr a někdo je odhalí. V tomhle případě takřka celý svět.

Portál Business Insider krátce po události na koncertu uvedl, že Byronovo jméno bylo během 24 hodin na Googlu vyhledáno více než dvoumilionkrát. Cituje i šéfa firmy Flexport, že představenstvo Astronomeru by mělo Byronovi zvýšit plat za publicitu, kterou společnosti vygeneroval. Místo toho ale ředitele čekal vyhazov jen několik hodin po zveřejnění videa. Podle posledních informací je Byron stále nezaměstnaný.

