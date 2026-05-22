Sám Colbert do amerických médií vypustil, že je zde řada lidí, kteří za koncem jeho působení na přední televizní stanici vidí jiné důvody.
Německá stanice Deutsche Welle (DW) připomíná, že zrušení pořadu přišlo pouhé dva dny poté, co se mateřská společnost CBS dohodla na vyplacení 16 milionů dolarů za urovnání Trumpovy žaloby. Ta mířila na prestižní pořad 60 Minutes kvůli rozhovoru s Kamalou Harrisovou. Moderátor urovnání na obrazovce otevřeně komentoval jako velký a tučný úplatek.
Příznivci znepřátelených moderátorů vidí důvody jako jasně byznysové. Mateřská společnost televize CBS, korporace Paramount, v současnosti nezbytně potřebuje souhlas Bílého domu a Federálního úřadu pro spoje (FCC) k plánované fúzi s produkční společností Skydance. Moderátorský veterán David Letterman tvrdí, že vedení CBS Colberta obětovalo pro hladký průběh fúze.
|
Konec srandy v Americe. Z obrazovky mizí komici, kteří se znelíbili Trumpovi
V rámci kompletního přenastavení pořadu 60 Minutes po dvaceti letech na stanici nekončí pouze Colbert, ale i známý reportér Anderson Cooper. Místo ostře politických glosátorů navíc v televizním čase podle Los Angeles Times nastoupí formát, který se má aktuálnímu politickému humoru vyloženě vyhýbat.
První dáma útočí na Kimmela
Tlak ze strany administrativy nedopadá pouze na Paramount, ale i na společnost Disney, která vlastní stanici ABC. Dalším trnem v oku prezidenta byl i moderátor Jimmy Kimmel. Šéf regulačního úřadu FCC Brendan Carr již dříve naznačil, že by stanice díky Kimmelovým vtípkům mohla přijít o vysílací licenci. Na malou chvíli stanice pořad Kimmela stáhla.
Tím to ale neskončilo. Melania Trumpová minulý měsíc na sociální síti X veřejně vyzvala televizi ABC, aby zasáhla a Kimmela znovu stáhla. Moderátora označila za zbabělce a obvinila ho ze šíření nenávistné rétoriky.
|
Trumpová jako budoucí vdova? Jen mírné rýpnutí o věkovém rozdílu, hájí se Kimmel
První dámu rozzuřil Kimmelův monolog před Večeří dopisovatelů v Bílém domě. Kimmel v něm parodoval chystanou akci a zavtipkoval, že Melania má zář nastávající vdovy. Shodou okolností musel být celý galavečer o dva dny později skutečně evakuován kvůli střelbě, což spustilo ostrou vlnu kritiky ze strany Trumpových příznivců.
A známí televizní komici na to reagovali tak, jak umí nejlépe – humorem. Před nedávnem se sešly všechny nejznámější moderátorské tváře v Colbertově pořadu, kde si z tlaku ze strany první dámy dělali legraci.
Jimmy Kimmel při té příležitosti uvedl, že když byl v minulosti dočasně stažen z vysílání, jeho fanoušci na protest hromadně rušili předplatné streamovací služby Disney+.
Zbraň jménem FCC
V pozadí celého střetu stojí Federální úřad pro spoje (FCC). Na tyto bezprecedentní praktiky upozornila samotná komisařka FCC Anna Gomezová, která je jedinou demokratkou v jeho vedení, uvádí stanice Deutsche Welle.
Ve svém oficiálním dopise ze dne 11. května, adresovaném společnosti Disney, explicitně varovala před „koordinovanou kampaní cenzury a kontroly“. Gomezová ve zprávě konstatovala, že úřad je zneužíván jako zbraň federálního regulátora k tomu, aby donutil nezávislá média k naprosté poslušnosti.
|
CBS zruší slavný satirický pořad The Late Show. Diváci na zprávu reagovali bučením
Německá stanice cituje profesorku Sophii A. McClennenovou, která připomíná, že autoritářské režimy ze své podstaty nesnesou výsměch a využívají veškeré prostředky k umlčení disentu.
Ačkoliv politická satira jako taková podle jejího názoru přirozeně přežije a cenzuře se přizpůsobí, aktuální události na americkém trhu ukazují tvrdou byznysovou realitu. Mediální korporace, které jsou existenčně závislé na vládních licencích a schvalování obchodních fúzí, před tímto politickým vydíráním bez většího odporu kapitulují.
Hostem posledního dílu Colbertovy show byl Paul McCartney, komik si s ním zazpíval píseň Hello, Goodbye od Beatles.