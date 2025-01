Trump přiškrtil Ukrajinu, zastavila se léčba veteránů i boj s korupcí

Sto dvacet Ukrajinek loni v říjnu nastoupilo do kurzu pro řidiče kamionů, na který Spojené státy přispěly částkou 120 tisíc dolarů. Zní to možná jako drobné, ale v zemi, kde byla podstatná část mužské populace odvedena do zákopů, je každá ruka dobrá, a tak i tradičně mužské profese vykonávají ženy.

Utažení amerických penězovodů každopádně pro mnohé Ukrajince představuje velmi hořkou pilulku a vyvolává obavy z dalších kroků Trumpovy administrativy, která by chtěla válku ukončit co nejdříve a signalizuje ochotu rychle jednat s Putinem.