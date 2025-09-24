Co je stát Palestina, kde se rozkládá a kdo mu vládne

Tereza Hrabinová
Petra Škraňková
,
  8:30
Desítka evropských i zámořských zemí v poslední době uznala palestinský stát. Státníci si do toho slibují pokrok na cestě k míru mezi Palestinci a Izraelci. Izrael to kritizoval a jeho vláda prohlásila, že vznik samostatné Palestiny nepřipustí, naopak chce okupovat další palestinská území na Západním břehu. Co je vlastně stát Palestina?
Nad sídlem diplomatické mise Organizace pro osvobození Palestiny zavlála poprvé...

Nad sídlem diplomatické mise Organizace pro osvobození Palestiny zavlála poprvé palestinská vlajka. | foto: Profimedia.cz

Paradox. Hamás je dílem Izraele. Největší teroristická organizace, jíž Izrael...
Zprava izraelský ministr zahraničních věcí Šimon Peres. Uprostřed předseda...
Předseda Organizace pro osvobození Palestiny (OOP) Jásir Arafat promlouvá ke...
Mapka pásma Gazy
18 fotografií

Co je stát Palestina?

Palestina je částečně uznaný stát na Blízkém východě. Za své území považuje Západní břeh Jordánu včetně východního Jeruzaléma a Pásmo Gazy – tedy oblasti, které od roku 1967 okupuje Izrael. Nejde o jeden spojitý stát, obě území jsou od sebe geograficky oddělená a mají odlišnou správu.

  • Části Západního břehu spravuje Palestinská samospráva (PA), především na základě dohod z Osla v roce 1993
  • Pásmo Gazy je od roku 2007 pod kontrolou hnutí Hamás
  • Formálně se Palestina prohlašuje za stát se svou vládou, prezidentem a vlajkou, ale nemá plnou kontrolu nad svým územím ani hranicemi.

Stát Palestina

  • Rozloha 6220 km², z toho 3,5 % vodní plochy
  • Hlavní město Rámaláh
  • 5,48 milionu obyvatel
  • Jazyk: arabština
  • Náboženství: islám (93 %)
  • Státní zřízení: poloprezidentská republika
  • Prezident Mahmúd Abbás
  • Předseda vlády Mohammad Mustafa

Západní břeh, kde žijí téměř tři miliony Palestinců a zhruba půl milionu izraelských osadníků, byl rozdělen po dohodách z Osla v roce 1993 na tři zóny. Zóna A je pod správou palestinské samosprávy, zatímco v zóně B se Palestinci starají o civilní správu, ale bezpečnost sdílí s Izraelem. Zóna C, která zabírá více než 60 % území, je plně pod kontrolou Izraele.

Pásmo Gazy od roku 2007 ovládá radikální hnutí Hamás, zatímco Západní břeh spravuje Fatah, hlavní frakce Organizace pro osvobození Palestiny (OOP). Ačkoli se Izrael v roce 2005 stáhl z Pásma Gazy a zrušil tamní židovské osady, oblast nadále kontroluje zvenčí, zejména vzdušný prostor, pobřeží a hraniční přechody, což udržuje pásmo v izolaci.

Také Jeruzalém je předmětem územního sporu. Izrael jej považuje za své nedělitelné hlavní město, zatímco Palestinská autonomie si nárokuje východní Jeruzalém jako budoucí hlavní město palestinského státu.

Mapka pásma Gazy

Jak vznikla Palestina a Izrael?

V 19. století narůstala v Evropě vlna antisemitismu a násilných pogromů namířených proti židovským komunitám. V této atmosféře vznikl sionismus, ideový směr, který vnímá židovství nejen jako náboženství, ale také jako národnost, a usiluje o vznik jednotného židovského státu.

Tato ideová vlna vedla k tzv. alijím, přistěhovaleckým vlnám Židů do Svaté země, tehdy pod správou Osmanské říše. Sionisté tuto oblast považovali za historickou domovinu židovského národa, přestože ve druhé polovině 19. století tvořili Arabové na tomto území výraznou většinu.

V první světové válce se Británie spojila s arabskými národy proti Osmanské říši. Arabové očekávali, že za svou podporu získají po válce nezávislý stát. Britové jim to přislíbili. Ale zároveň v tzv. Balfourově deklaraci v roce 1917 vyjádřili podporu zřízení židovské národní domoviny v Palestině.

Zaostalí Arabové měli strach ze vzdělaných židovských přistěhovalců

Po porážce Osmanů přešla Palestina pod britskou mandátní správu. V té době žilo na území přibližně 700 tisíc obyvatel, z toho asi 80 % muslimů, 10 % arabských křesťanů a 10 % Židů. V důsledku nacismu v Evropě pak přišlo v 30. letech do Palestiny přibližně 250 tisíc Židů. Vztahy mezi židovským a arabským obyvatelstvem se vyostřovaly.

Na arabské povstání v letech 1936–1939 reagovala britská vláda vydáním tzv. Bílé knihy, která měla omezit židovské přistěhovalectví do Palestiny i prodej arabských pozemků Židům. Návrh ale obě strany odmítly. Arabové požadovali plnou nezávislost a Židé dokument vnímali jako zradu Balfourovské deklarace.

Po 2. světové válce britská správa nedokázala najít cestu ke kompromisu a předala proto otázku nově vzniklé organizaci OSN. Ta v roce 1947 schválila plán na rozdělení Palestiny na dva státyžidovský a arabský. Židovskému státu návrh přidělil asi 56 % území bývalé mandátní Palestiny, přestože Arabové tehdy tvořili zhruba 65 % populace. Jeruzalém měl být pod mezinárodní správou.

Předseda Organizace pro osvobození Palestiny (OOP) Jásir Arafat promlouvá ke shromáždění palestinských lídrů v Alžíru. (12. listopadu 1988)

Zleva izraelský premiér Jicchak Rabin, palestinský předák Jásir Arafat a izraelský ministr zahraničí Šimon Peres poté co převzali Nobelovu cenu míru v roce 1994.

Paradox. Hamás je dílem Izraele. Největší teroristická organizace, jíž Izrael čelí, měla být původně protiváhou obávaných teroristů ze sekulární a levicové OOP Jásira Arafata.

Židovská strana plán přijala. Palestinské vedení návrh odmítlo jako nespravedlivý, což podpořily i sousední arabské státy, které jej vnímaly jako porušení práva na sebeurčení. Navzdory tomu byl 14. května 1948 s odkazem na rezoluci OSN vyhlášen nezávislý stát Izrael.

Následující den vypukla první arabsko-izraelská válka. Izrael napadly armády pěti sousedních arabských zemí. Výsledkem bylo, že Izrael získal přibližně 78 % území bývalé mandátní Palestiny tedy výrazně víc, než mu původně určoval plán OSN. Navrhovaný arabský stát nikdy nevznikl. Západní břeh připadl Jordánsku a Pásmo Gazy Egyptu.

Válka zároveň způsobila hromadný exodus více než 700 tisíc Palestinců, kteří uprchli nebo byli vyhnáni ze svých domovů. Tuto událost dodnes označují jako an-Nakba –“katastrofu“. Pro palestinskou stranu se stala symbolem historické křivdy a ztracené státnosti.

Nakba je zpět. Pro Palestince ožila nejbolestivější chvíle historie

V tzv. Šestidenní válce (1967) Izrael obsadil Západní břeh Jordánu, východní Jeruzalém a Pásmo Gazy. Od té doby se tato území označují jako okupovaná palestinská území.

Pokusy o vznik palestinského státu

  • 1988: Organizace pro osvobození Palestiny (OOP) vyhlásila vznik Státu Palestina 15. listopadu v exilu v Alžírsku, i když neměla nad územím žádnou kontrolu
  • 1993–1995: Dohody z Osla mezi Izraelem a Palestinci vedly ke vzniku Palestinské samosprávy (PA), která dostala omezenou správu nad částí Západního břehu a Gazy.
  • 2007: Po vítězství ve volbách Hamás ovládl Pásmo Gazy, zatímco Západní břeh zůstal pod vládou Fatahu. Od té doby je palestinská politika rozdělena.
  • 2012: Palestina získala v OSN status „nečlenského pozorovatelského státu“. Pro hlasovalo 138 zemí, proti bylo devět států včetně Česka, USA či Kanady, 41 států se zdrželo. Tento krok umožnil Palestincům účastnit se debat ve Valném shromáždění OSN a otevřel jim cestu ke vstupu do řady mezinárodních organizací.
  • 2013: Prezident palestinské samosprávy Mahmúd Abbás 3. ledna podepsal dekrety, kterými změnil název Palestinské autonomie na izraelském území na Palestinský stát.

Proč válčí Izrael a Palestina?

Současná válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023 po brutálním teroristickém útoku Hamásu 7. října na jihu Izraele, kdy bylo zavražděno přes 1 200 lidí a dalších 250 uneseno. Většinu z nich propustili při dvou příměřích zprostředkovaných Katarem, Egyptem a Spojenými státy. Dodnes drží v zajetí 48 lidí.

Izrael 27. října zahájil vojenskou ofenzivu v Pásmu Gazy s cílem zničit a svrhnout Hamás.

Podle úřadů v Gaze, které jsou pod kontrolou Hamásu, bylo od začátku války při izraelských operacích zabito zhruba 65 tisíc Palestinců. OSN tyto statistiky, které nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, považuje za spolehlivé a uvádí, že většinu obětí tvoří civilisté. Nezávislá vyšetřovací komise OSN pro okupovaná palestinská území tento týden vydala zprávu, podle níž Izrael v Pásmu Gazy páchá genocidu.

Kdo uznal stát Palestina?

V současnosti uznává stát Palestina 157 ze 193 členských států OSN.

Newyorská deklarace

  • 12. září 2025 Valné shromáždění OSN schválilo deklaraci podporující dvoustátní řešení izraelsko-palestinského konfliktu.
  • Dokument požaduje konkrétní, časově ohraničené a nezvratné kroky směřující ke vzniku nezávislého palestinského státu.
  • Deklarace odsuzuje útok Hamásu ze 7. října 2023 a vyzývá Hamás i další skupiny ke složení zbraní.
  • Zároveň kritizuje izraelské útoky na civilisty a infrastrukturu v Pásmu Gazy a blokádu.
  • Izrael deklaraci odmítl a označil ji za „hanebnou“.
  • Palestinské vedení ji přivítalo jako krok vedoucí k ukončení okupace.

Uznává ji většina států světa, včetně Ruska, Číny či států Latinské Ameriky a Afriky. Naopak některé západní země, včetně USA či Německa, ji zatím jako stát neuznávají.

Nově ji uznaly Británie, Kanada a Austrálie – tedy tradičně spojenecké země Izraele a USA. Může to být významný posun v mezinárodní politice.

Premiéři těchto zemí zdůraznili, že jejich uznání podporuje dvoustátní řešení jako jedinou realistickou cestu k míru mezi Izraelem a Palestinci. Zároveň ale podmínili svou podporu tím, že teroristické hnutí Hamás nesmí hrát žádnou roli v budoucí palestinské samosprávě.

Na rozhodnutí reagoval izraelský premiér Benjamin Netanjahu s tím, že žádný palestinský stát nebude a že mezinárodní uznání vnímá jako „odměnu za terorismus“. Izraelské ministerstvo zahraničí označilo krok za jednostranný a nebezpečný, který podle něj destabilizuje region a maří šance na mírové řešení.

Naopak palestinský prezident Mahmúd Abbás přivítal uznání jako „důležitý krok směrem k trvalému a spravedlivému míru“. Podle hnutí Hamás jde o „vítězství práv palestinského lidu“.

Česká republika uznání státu Palestina neplánuje, potvrdilo ministerstvo zahraničí.

