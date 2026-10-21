Soud prezidentovi po žalobě nařídil média opět do jeho sídla vpustit. Advokát CNN Theodore Boutrous mladší v pondělí odeslal ministerstvu spravedlnosti dopis, v němž upozorňuje na vyřazení CNN z takzvaného televizního poolu tvořeného kromě této stanice dalšími velkými americkými televizemi ABC, CBS, NBC a Fox.
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Ty zajišťují zpravodajství z prezidentových cest a jejich novináři cestují s hlavou státu na palubě prezidentského speciálu. Podle advokáta je vyřazení CNN z Air Force One, kam měla stejně jako do Bílého domu přístup 45 let, „chybné, kontraproduktivní a protizákonné“. „Pokud bude tento přístup pokračovat, CNN nebude mít jinou možnost, než se obrátit na soud a hájit svá práva, a je připravena bojovat tak dlouho, než si je zajistí,“ uvedl Boutrous.
Trump v polovině září oznámil, že trojice médií nebude mít přístup do Bílého domu, protože by neměla mít právo „soustavně psát a přinášet fikci a lži“. Právníci ministerstva spravedlnosti pak zákaz zdůvodňovali bezpečností. Soudce Timothy Kelly vydal po několika dnech opatření, které Trumpovi nařizovalo přístup médiím obnovit, což podle jejich vyjádření po krátké prodlevě učinil. Podle Kellyho byl zákaz patrně protiústavní, novinářům tří médií byly podle něho odebrány průkazy do Bílého domu bez řádného procesu zakotveného v ústavě.
Trump dlouhodobě kritizuje média, jejichž zpravodajství považuje za nepříznivé, a v minulosti podal žaloby proti řadě médií a ostře útočil i na jednotlivé novináře, osobně i na sociálních sítích.
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Loni v únoru Trump vyřadil novináře agentury AP z médií akreditovaných na briefingy v Oválné pracovně a na cesty v prezidentském speciálu Air Force One a zakázal jim též přístup na další akce s menším novinářským doprovodem. Důvodem bylo rozhodnutí AP ve zpravodajství nepoužívat název Americký záliv pro Mexický záliv poté, co se jej Trump rozhodl přejmenovat. AP dál používá původní název Mexický záliv, ale zároveň uvádí, že jej Trump přejmenoval na Americký záliv. AP na prezidentův krok rovněž reagovala žalobou a spor pokračuje.