Z Čmeláka je lovec dronů. Šikovní Ukrajinci přidali rakety na české práškovací letadlo

Autor:
  10:55
Legendární práškovací letoun české výroby, známý jako Čmelák, opět prokázal, že snadná úprava je jeho nejsilnější zbraní. Vojáci na Ukrajině na něj namontovali střely a využívají ho v boji proti ruským dronům, ukazuje video pořízené poblíž frontové linie.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv

Čmelák je na záběrech zbarvený do vojenské zelené a pod křídly má dvě střely R-73 typu vzduch-vzduch. Ukrajinské letectvo jím sestřeluje houfy dronů, které Rusové pravidelně vysílají na ukrajinské území.

„Nízkonákladový lovec dronů,“ popsal český stroj známý účet OSINTtechnical, který analyzuje veřejně dostupné válečné fotografie a videa.

Ukrajinci na český „čmelák“ upevnili střely a využívají ho proti dronům
Bojový Turbočmelák Z-37TM
Bojový Turbočmelák Z-37TM
Z-37TM, výkresy před realizací. Skutečný prototyp se v drobnostech odlišoval.
23 fotografií

Letadlo se za socialismu vyvíjelo v moravských Kunovicích pro zemědělské účely v letech 1965 až 1984. K ukončení výroby došlo na popud nařízení RVHP (Rada vzájemné hospodářské pomoci; národohospodářský spolek zemí východního bloku řízený Moskvou – pozn. red.), kdy se vývoji a výrobě zemědělských letounů mělo nadále věnovat výhradně Polsko.

Na záznamech z Ukrajiny je k vidění následovník původního Čmeláka, který je běžně nazýván jako Turbočmelák, byť správné označení je Z-37T Agro Turbo, resp. Z-137T Agro Turbo. Ve své době se dočkal mnohem masivnější výroby a je tudíž rozšířenější i v současnosti.

První turbočmelák létal výborně, ale nepráškoval

Práškovací letouny Čmelák se staly oblíbenými stroji v mnoha státech Evropy. Piloti za jejich největší výhodu považují praktickou konstrukci, která umožňuje velmi snadnou úpravu samotného stroje.

V Maďarsku, na Slovensku, v Polsku i v Česku Čmelák léta jako větroň, používá se na vyhlídkové lety a nadále může sloužit i pro zemědělce. Na Ukrajině ale nyní objevili i jeho bojový potenciál.

Ukrajinci ale nejsou prvními, kdo chtěl českého Čmeláka předělat na bojový letoun. Rakety inženýři z Československa umístili na několik turbočmeláků v polovině 80. let na přání tehdejší Německé demokratické republiky. Stroj byl intenzivně zkoušen pro armádní využití, ale nakonec celý projekt vyšuměl.

Vstoupit do diskuse (15 příspěvků)

Nejčtenější

A na zádech nesl mrtvého brášku... Kluk z Nagasaki fotografovi způsobil noční můry

Neplakal. Nemluvil. V naprosté tichosti donesl na zádech mrtvého bratra ke krematoriu, aby mohlo být jeho tělo zpopelněno. Snímek, který pořídil v Nagasaki americký armádní fotograf Joe O’Donnell...

„S tím jsme se ještě nesetkali.“ Prazdroj prověřuje restauraci z videa Janka Rubeše

Spor mezi youtuberem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru Prahy nově řeší i Plzeňský Prazdroj. Žena si stěžuje, že video na Rubešově kanále Kluci z Prahy poškozuje její podnik a žádá...

Janek Rubeš ukázal „turistickou past“ v centru Prahy. Teď ho čeká soud

Videobloger Janek Rubeš, který se se svým kolegou Janem Mikulkou na kanálu Kluci z Prahy dlouhodobě věnuje takzvaným turistickým pastím v centru hlavního města, čelí žalobě od majitelky jedné z...

Rozloučení s Jiřím Krampolem. Slováček zahrál, Přeučil musel opustit obřadní síň

Přátelé a veřejnost se ve strašnickém krematoriu v Praze rozloučili s hercem Jiřím Krampolem. Zazněly Krampolovy oblíbené písně a na projekčních obrazovkách byly puštěny záběry z hercova života....

Kodaň odstraní “velkou sestru” Malé mořské víly, její poprsí budí emoce

V Dánsku se v posledních měsících odehrála vášnivá debata o osudu sochy Velké mořské panny v Kodani. Zatímco někteří se domnívají, že umělecké dílo je ošklivé a vulgární, podle jiných jeho kritika...

Hřebeny plné výhledů. Kousek za Prahou se vine magická stezka

Vždycky jsem záviděl Liberečákům, že mohou sednout na tramvaj a dojet až pod Ještěd nebo na úpatí Jizerských hor. Ale i Praha má takové místo. Na Zbraslavi na konečné městského autobusu začíná trasa,...

9. srpna 2025  11:05

Tropický víkend. Na Moravě bude až 34 stupňů, varují meteorologové

Vysoké teploty vydrží v Česku celý víkend. V sobotu odpoledne vystoupají nad 31 stupňů, na jižní Moravě mohou ojediněle teploměry naměřit ještě o tři stupně více. Tropy zasáhnou Moravu také v neděli....

9. srpna 2025  11:02

Z Čmeláka je lovec dronů. Šikovní Ukrajinci přidali rakety na české práškovací letadlo

Legendární práškovací letoun české výroby, známý jako Čmelák, opět prokázal, že snadná úprava je jeho nejsilnější zbraní. Vojáci na Ukrajině na něj namontovali střely a využívají ho v boji proti...

9. srpna 2025  10:55

Vodafone jde proti O2, útočí levným balíčkem sportovních kanálů

Vodafone TV zlevnil svou nabídku sportovních kanálů a vytváří tak tlak na konkurenční OnePlay od O2. To však má v rukávu eso v podobě exkluzivity na přenosy českých fotbalových zápasů nejvyšší ligy.

9. srpna 2025  10:39

Čeští hasiči v Řecku čelí silnému větru. Občas z letadel dostaneme sprchu, líčí

Čeští hasiči druhým dnem zasahují u požáru v aténském regionu. Požár se k sobotnímu ránu podařilo dostat pod kontrolu, ale evakuace z rizikových oblastí pokračují vzhledem k tomu, že celý víkend má...

9. srpna 2025  9:45

Pád z dvaceti metrů. Dělník se zřítil z konstrukce na opravované dálnici D1

U Bravantic na Novojičínsku se v pátek odpoledne vážně zranil padesátiletý dělník. Zřítil se ze zhruba dvacetimetrové výšky z pracovní konstrukce, která je pod opravovanou dálnicí D1. Muž po pádu...

9. srpna 2025  9:34

Umělecká dominanta Vršovic půjde brzy k zemi. Zelená zeď ustoupí novému Ďolíčku

Zelenobílá stěna s nápisy a streetartovým muralem „Ďolíček nedáme“ v pražských Vršovicích u fotbalového stadionu Bohemians se stala pro fanoušky klubu symbolem. Teď však půjde k zemi. Dobrou zprávou...

9. srpna 2025  9:25

Trump a Putin se sejdou na Aljašce. Svou zemi okupantům nedáme, řekl Zelenskyj

Americký prezident Donald Trump oznámil, že se se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem sejde 15. srpna na Aljašce. Místo a termín jednání následně potvrdil Kreml. Lídři spolu budou řešit...

9. srpna 2025,  aktualizováno  8:53

Brněnská náplavka terčem sprejerů. Po odstranění graffiti se hned objevila další

Brněnská náplavka v ulici Poříčí láká nejen rekreanty a sportovce využívající nové stezky, ale už i vandaly. Protipovodňové betonové zdi posprejovali nelegálními graffiti. Ačkoliv některá nechal...

9. srpna 2025  8:29

V Česku stoupl počet vražd, jeden z krajů dokonce předčil Prahu

Za prvních šest měsíců letošního roku začala policie vyšetřovat 71 vražd, meziročně o pět více. Výrazně jich přibylo v Jihomoravském kraji, kde loni kriminalisté ke konci června evidovali čtyři...

9. srpna 2025  7:10

Mikrokamery na záchodech či v ramínkách, na japonských školách bují voyeurismus

Značnou pozornost a poplach v Japonsku v posledních letech vyvolaly případy učitelů, kteří tajně natáčeli děti ve škole v choulostivých situacích - například při převlékání v šatnách. Tyto incidenty...

9. srpna 2025  6:51

Sluneční paprsky zapálily plot a dům. Odrazily se od skleněné dekorace v okně

Máme před sebou horký a slunný víkend. Dávejte proto velký pozor na skleněné ozdoby. I zapomenutá skleněná lahev může na balkoně nebo na zahradě způsobit velký problém. Stačí, když se paprsky odrazí...

9. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.