Z Čmeláka je lovec dronů. Šikovní Ukrajinci přidali rakety na české práškovací letadlo

Čmelák je na záběrech zbarvený do vojenské zelené a pod křídly má dvě střely R-73 typu vzduch-vzduch. Ukrajinské letectvo jím sestřeluje houfy dronů, které Rusové pravidelně vysílají na ukrajinské území.
„Nízkonákladový lovec dronů,“ popsal český stroj známý účet OSINTtechnical, který analyzuje veřejně dostupné válečné fotografie a videa.
Letadlo se za socialismu vyvíjelo v moravských Kunovicích pro zemědělské účely v letech 1965 až 1984. K ukončení výroby došlo na popud nařízení RVHP (Rada vzájemné hospodářské pomoci; národohospodářský spolek zemí východního bloku řízený Moskvou – pozn. red.), kdy se vývoji a výrobě zemědělských letounů mělo nadále věnovat výhradně Polsko.
Na záznamech z Ukrajiny je k vidění následovník původního Čmeláka, který je běžně nazýván jako Turbočmelák, byť správné označení je Z-37T Agro Turbo, resp. Z-137T Agro Turbo. Ve své době se dočkal mnohem masivnější výroby a je tudíž rozšířenější i v současnosti.
První turbočmelák létal výborně, ale nepráškoval
Práškovací letouny Čmelák se staly oblíbenými stroji v mnoha státech Evropy. Piloti za jejich největší výhodu považují praktickou konstrukci, která umožňuje velmi snadnou úpravu samotného stroje.
V Maďarsku, na Slovensku, v Polsku i v Česku Čmelák léta jako větroň, používá se na vyhlídkové lety a nadále může sloužit i pro zemědělce. Na Ukrajině ale nyní objevili i jeho bojový potenciál.
Ukrajinci ale nejsou prvními, kdo chtěl českého Čmeláka předělat na bojový letoun. Rakety inženýři z Československa umístili na několik turbočmeláků v polovině 80. let na přání tehdejší Německé demokratické republiky. Stroj byl intenzivně zkoušen pro armádní využití, ale nakonec celý projekt vyšuměl.